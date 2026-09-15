Футболчи жанжалдан сўнг етти тишидан айрилди

·2·Дунё
Футболчи жанжалдан сўнг етти тишидан айрилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Нидерландияда футбол учрашуви пайтида юзага келган жанжал оқибатида 25 ёшли ҳимоячи Кермо Думай етти тишидан айрилди.
  • ГВВВ жамоаси ёрдамчи мураббийи Жон ван Бёкеринг Думайга зарба берганликда гумон қилинмоқда, аммо у буни аниқ билмаслигини айтган.
  • Воқеа сабабли ГВВВ клуби Ван Бёкеринг ака-укалари билан шартномани бекор қилди ва Думай полицияга ариза беришини маълум қилди.

Нидерландияда футбол учрашуви вақтида юзага келган жанжал жиддий тус олди. Ўйин танаффусида футболчига рақиб жамоа ёрдамчи мураббийи зарба бергани иддао қилинмоқда. Оқибатда 25 ёшли ҳимоячи етти тишидан айрилган ва шифохонага олиб кетилган.

Ҳодиса 12 сентябрь, шанба куни Нидерландиянинг Спакенбург шаҳридаги IJsselmeervogels ва GVVV жамоалари ўртасидаги учрашувда содир бўлган.

Учрашувда GVVV жамоаси 28-дақиқада пенальти тепиб, ҳисобни 0:1 га ўзгартирган. Кейинчалик яна бир гол уриб, устунликни 0:2 га етказган. Шундан сўнг майдондаги вазият янада таранглашган.

Жанжалга мезбонлар захира ўриндиғи олдида икки футболчининг тўп учун кураши сабаб бўлган. Икки ўйинчи ерга йиқилиб, кейин бир-бирини итарган. IJsselmeervogels футболчисининг бармоқлари GVVV ўйинчисининг юзига яқин келганидан сўнг, у яна ерга йиқилган.

Учрашув шарҳловчиси футболчини ўзини урилгандек кўрсатишда айблаган, ҳакам эса вазиятга аралашмаган.

Футболчилар туннелга йўл олганидан кейин у ерда жанжал бошланган. GVVV ёрдамчи мураббийи Жон ван Бёкеринг IJsselmeervogels ҳимоячиси Кьермо Думайга зарба берганликда гумон қилинмоқда.

Хабар қилинишича, зарба оқибатида 25 ёшли Думай ерга йиқилган ва етти тиши синган. Тартибни тиклаш учун полиция аралашган. Футболчи шифохонага олиб борилиб, унга бешта чок қўйилган. Бу ҳақда “Need To Know” хабар берди.

IJsselmeervogels бош мураббийи Виллем Лёйсхейс зарбани «кўчадаги жанжал»га ўхшатиб, воқеа жуда қўрқинчли бўлганини айтди.

Воқеадан сўнг GVVV клуби Жон ван Бёкеринг ва унинг акаси, жамоа бош мураббийи Деннис ван Бёкеринг билан шартномани бекор қилган.

Жон ван Бёкеринг эса маҳаллий ОАВга жанжал вақтида 20–30 нафар киши бир-бирини итаришганини айтган. Унинг сўзларига кўра, ўзига ҳам икки-уч марта зарба берилган ва ким урганини кўрмаган.

«Сизда икки танлов қолади: кетиш ёки ўзингизни ҳимоя қилиш. Шунингдек, мен ҳам зарба бердим», — деди у.

Ван Бёкеринг Думайга зарба берганини аниқ билмаслигини, эҳтимол унинг оғзига теккан бўлиши мумкинлигини айтди. У буни видеотасвирлар орқали аниқлашга умид қилган.

Думай эса воқеани «ақлга сиғмайдиган ҳолат» деб атаб, полицияга ариза беришини маълум қилди. Унинг айтишича, тишларини тўлиқ тиклаш бир йилгача вақт олиши мумкин.

GVVV клуби раиси Ханс Схинкел эса воқеани оддий жанжал деб ҳисобламаслигини таъкидлади. Унинг фикрича, бу оғирлаштирилган тан жароҳати етказиш ҳолати бўлиб, клуб бундай зўравонлик билан боғланишни истамайди.

GVVV Нидерландиядаги ҳаваскор футболнинг энг юқори миллий даражаси ҳисобланган Tweede Divisie мусобақасида иштирок этади.

Жанжал сабаб учрашув якунланмай қолган. Энди Нидерландия Қироллик футбол ассоциацияси (KNVB) баҳсни кейинроқ давом эттириш ёки бошқа қарор қабул қилиш масаласини ҳал қилади.

IJsselmeervogelsGVVVНидерландия футболиKNVB
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Австралияда ангус зотли буқа рекорд нархга сотилдиАвстралияда ангус зотли буқа рекорд нархга сотилдиБугун, 15:23Туркияда Туркия байроғига тупурган британиялик сайёҳ ҳибсга олиндиТуркияда Туркия байроғига тупурган британиялик сайёҳ ҳибсга олиндиБугун, 14:58Исроил ҳужумида ҳалок бўлган 3 ёшли Римнинг синглиси туғилди — ота қизига марҳум синглисининг исмини бердиИсроил ҳужумида ҳалок бўлган 3 ёшли Римнинг синглиси туғилди — ота қизига марҳум синглисининг исмини бердиБугун, 14:0216 яшар қизни ўлдирган ўсмир судда кутилмаганда оқланди16 яшар қизни ўлдирган ўсмир судда кутилмаганда оқландиБугун, 13:55Аляскада 15 ёшли бола ағдарилган қайиқ устида икки кун яшаб қолдиАляскада 15 ёшли бола ағдарилган қайиқ устида икки кун яшаб қолдиБугун, 13:49Сеул осмонида Ўзбекистон байроғи: кутилмаган манзара барчанинг эътиборини тортдиСеул осмонида Ўзбекистон байроғи: кутилмаган манзара барчанинг эътиборини тортдиБугун, 13:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди