Футболчи жанжалдан сўнг етти тишидан айрилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Нидерландияда футбол учрашуви пайтида юзага келган жанжал оқибатида 25 ёшли ҳимоячи Кермо Думай етти тишидан айрилди.
- ГВВВ жамоаси ёрдамчи мураббийи Жон ван Бёкеринг Думайга зарба берганликда гумон қилинмоқда, аммо у буни аниқ билмаслигини айтган.
- Воқеа сабабли ГВВВ клуби Ван Бёкеринг ака-укалари билан шартномани бекор қилди ва Думай полицияга ариза беришини маълум қилди.
Нидерландияда футбол учрашуви вақтида юзага келган жанжал жиддий тус олди. Ўйин танаффусида футболчига рақиб жамоа ёрдамчи мураббийи зарба бергани иддао қилинмоқда. Оқибатда 25 ёшли ҳимоячи етти тишидан айрилган ва шифохонага олиб кетилган.
Ҳодиса 12 сентябрь, шанба куни Нидерландиянинг Спакенбург шаҳридаги IJsselmeervogels ва GVVV жамоалари ўртасидаги учрашувда содир бўлган.
Учрашувда GVVV жамоаси 28-дақиқада пенальти тепиб, ҳисобни 0:1 га ўзгартирган. Кейинчалик яна бир гол уриб, устунликни 0:2 га етказган. Шундан сўнг майдондаги вазият янада таранглашган.
Жанжалга мезбонлар захира ўриндиғи олдида икки футболчининг тўп учун кураши сабаб бўлган. Икки ўйинчи ерга йиқилиб, кейин бир-бирини итарган. IJsselmeervogels футболчисининг бармоқлари GVVV ўйинчисининг юзига яқин келганидан сўнг, у яна ерга йиқилган.
Учрашув шарҳловчиси футболчини ўзини урилгандек кўрсатишда айблаган, ҳакам эса вазиятга аралашмаган.
Футболчилар туннелга йўл олганидан кейин у ерда жанжал бошланган. GVVV ёрдамчи мураббийи Жон ван Бёкеринг IJsselmeervogels ҳимоячиси Кьермо Думайга зарба берганликда гумон қилинмоқда.
Хабар қилинишича, зарба оқибатида 25 ёшли Думай ерга йиқилган ва етти тиши синган. Тартибни тиклаш учун полиция аралашган. Футболчи шифохонага олиб борилиб, унга бешта чок қўйилган. Бу ҳақда “Need To Know” хабар берди.
IJsselmeervogels бош мураббийи Виллем Лёйсхейс зарбани «кўчадаги жанжал»га ўхшатиб, воқеа жуда қўрқинчли бўлганини айтди.
Воқеадан сўнг GVVV клуби Жон ван Бёкеринг ва унинг акаси, жамоа бош мураббийи Деннис ван Бёкеринг билан шартномани бекор қилган.
Жон ван Бёкеринг эса маҳаллий ОАВга жанжал вақтида 20–30 нафар киши бир-бирини итаришганини айтган. Унинг сўзларига кўра, ўзига ҳам икки-уч марта зарба берилган ва ким урганини кўрмаган.
«Сизда икки танлов қолади: кетиш ёки ўзингизни ҳимоя қилиш. Шунингдек, мен ҳам зарба бердим», — деди у.
Ван Бёкеринг Думайга зарба берганини аниқ билмаслигини, эҳтимол унинг оғзига теккан бўлиши мумкинлигини айтди. У буни видеотасвирлар орқали аниқлашга умид қилган.
Думай эса воқеани «ақлга сиғмайдиган ҳолат» деб атаб, полицияга ариза беришини маълум қилди. Унинг айтишича, тишларини тўлиқ тиклаш бир йилгача вақт олиши мумкин.
GVVV клуби раиси Ханс Схинкел эса воқеани оддий жанжал деб ҳисобламаслигини таъкидлади. Унинг фикрича, бу оғирлаштирилган тан жароҳати етказиш ҳолати бўлиб, клуб бундай зўравонлик билан боғланишни истамайди.
GVVV Нидерландиядаги ҳаваскор футболнинг энг юқори миллий даражаси ҳисобланган Tweede Divisie мусобақасида иштирок этади.
Жанжал сабаб учрашув якунланмай қолган. Энди Нидерландия Қироллик футбол ассоциацияси (KNVB) баҳсни кейинроқ давом эттириш ёки бошқа қарор қабул қилиш масаласини ҳал қилади.
Изоҳлар 0
…