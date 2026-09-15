Рой Кин Манчестер дербисида Ҳоланд урган гол бўйича ҳакамларни кескин танқид қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Рой Кин Манчестер дербисида Эрлинг Ҳоланднинг голини қоидабузарлик деб атади, чунки офсайдда турган Энсо ҳимоячиларга халақит берган.
- Киннинг фикрича, ҳакамлар Энсонинг ўйинга фаол аралашувини ҳисобга олмаган ҳолда, «МЮ» ҳимоясининг тўғри ҳаракатини жазолаган.
- Ушбу баҳсли гол «Манчестер Сити»га 1:0 ҳисобида ғалаба келтириб, «МЮ»ни жадвалда 13-ўринга тушириб юборган.
Англия Премьер-лигасининг марказий тўқнашуви — Манчестер дербиси якунига етган бўлса-да, унинг атрофидаги баҳс-мунозаралар ва ҳакамлик қарорлари бўйича эътирозлар янада аланга олмоқда. «Манчестер Юнайтед» клуби ўз майдони — «Олд Траффорд»да азалий рақиби «Манчестер Сити»га 0:1 ҳисобида имкониятни бой берган учрашувда норвегиялик тўпурар Эрлинг Ҳоланд киритган ягона гол жиддий можаро марказига айланди. «МЮ»нинг собиқ сардори, бугунги кунда кескин ва холис эксперт сифатида танилган Рой Кин нуфузли «Sky Sports» телеканали эфирида ушбу вазиятни синчковлик билан таҳлил қилиб, ҳакамлар қарорини адолатсизлик деб атади. Киннинг фикрича, гол урилган лаҳзада офсайдда турган Энцо эпизодга бевосита аралашиб, «Юнайтед» ҳимоясига очиқчасига халақит берган, аммо ҳакамлар бунга кўз юмган.
Натижада ҳимоя чизиғини бенуқсон ушлаб турган «қизил иблислар» ўзларининг тўғри тактик ҳаракатлари учун адолатсиз тарзда жазоланган. Мазкур мағлубиятдан сўнг «Манчестер Юнайтед» мусобақа жадвалида 13-поғонага шўнғиб кетган бўлса, «Манчестер Сити» 2-ўринда чемпионлик пойгасини давом эттирмоқда. Хўш, Рой Кин Энцонинг офсайддаги ҳаракатларини нега қоидабузарлик деб баҳолади, АПЛ ҳакамлари яна бир бор қўпол хатога йўл қўйдими ва «Олд Траффорд»даги бу натижа жамоаларнинг келажагига қандай таъсир кўрсатади?
«Офсайдда туриб ўйинга аралашди»: Рой Киннинг кескин эътирози
Ирландиялик афсонавий сардор томонидан келтирилган асосий тактик далиллар:
Ҳимоянинг тўғри ҳаракати: «“МЮ” ҳимоя чизиғини жуда яхши ва тартибли ушлагани учун жазоланди», — дея таъкидлади Рой Кин;
Энцонинг фаол аралашуви: «Sky Sports» эфирида сўзлаган Кин вазиятни шундай тушунтирди: «Энцо ўйинга тўғридан-тўғри халақит қилди. Бундай позицияда туриб, сен барибир ўйиннинг боришига таъсир кўрсатасан»;
Тўпга интилиш ва босим: «Сен жарима майдонининг ўртасидасан ва тўп томонга интиляпсан. Фернандес офсайдда ва тўпга ўйнашга ҳаракат қилмоқда. Шундай экан, бу яққол офсайд эди», — деди у;
Ҳакамларнинг хатоси: Собиқ футболчи арбитрлар тўпга тегмаган бўлса ҳам, рақиб эътиборини чалғитган ўйинчининг позициясини инобатга олмаганини қаттиқ қоралади.
«Олд Траффорд»даги драма: 0:1 ва Ҳоланднинг ҳал қилувчи зарбаси
Манчестер тўқнашувининг кульминацион лаҳзалари:
Ягона ва баҳсли тўп: «Манчестер Сити» тўпурари Эрлинг Ҳоланд томонидан урилган гол учрашувдаги ягона натижа бўлиб қолди ва меҳмонларга кичик 0:1 ҳисобидаги муваффақиятни тақдим этди;
Майдондаги босим: «Қизил иблислар» ўз мухлислари қаршисида ҳимояда тартибли ҳаракат қилишга уринган бўлса-да, битта баҳсли вазият бутун ўйин тақдирини ҳал қилиб кетди;
Мухлислар норозилиги: Баҳсдан сўнг ижтимоий тармоқларда офсайд қоидаларининг ишлатилиши бўйича Премьер-лига ҳакамлар қўмитасига нисбатан катта эътирозлар тўлқини бошланди.
Жадвалдаги жарлик: «Сити» чўққида, «МЮ» 13-ўринда
Икки Манчестер клубининг АПЛдаги бугунги мутлақ қарама-қарши ҳолати:
«Шаҳарликлар» таъқибда: «Манчестер Сити» қўлга киритилган ушбу 3 очко эвазига турнир жадвалида 2-ўринни мустаҳкамлаб, пешқадамни таъқиб қилишда давом этмоқда;
«Юнайтед»нинг таназзули: «Манчестер Юнайтед» эса навбатдаги мағлубиятдан кейин мусобақа жадвалининг 13-поғонасига тушиб кетиб, чуқур инқирозга юз тутди;
Руҳий зарба: Ўз майдонида дербини бой бериш ва ҳакамлик қарорлари ортидан келиб чиққан норозилик жамоа ичидаги босимни янада кучайтириши шубҳасиздир.
Рой Киннинг ушбу оғриқли чиқиши АПЛда пассив ва актив офсайд тушунчалари атрофидаги мунозараларни яна бир бор кун тартибининг энг юқори поғонасига олиб чиқди.
Сизнингча, Рой Кин ҳақми — Эрлинг Ҳоланднинг голи пайтида офсайдда турган футболчи ҳақиқатан ҳам ҳимоячилар ва дарвозабонга халақит бердими? Нега Англия Премьер-лигасида VAR тизими бўла туриб, бундай баҳсли қарорлар мунтазам равишда қабул қилинмоқда? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва Манчестер дербисидаги шов-шувли вазият таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…