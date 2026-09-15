Ханси Флик Ламин Ямалнинг «Олтин тўп» учун даъвосини қўллаб-қувватлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Барселона бош мураббийи Ханси Флик ёш футболчи Ламин Ямалнинг «Олтин тўп» мукофотига лойиқлиги ҳақидаги фикрини қўллаб-қувватлади.
- Фликнинг таъкидлашича, Ямалнинг ўзига бўлган юқори ишончи ва майдондаги ажойиб ўйинлари, жумладан, Ла Лига ва Испания Суперкубогидаги муваффақиятлари уни ушбу нуфузли соврин учун муносиб номзодга айлантиради.
Барселона бош мураббийи Ханси Флик жамоанинг ёш қанот ҳужумчиси Ламин Ямалнинг «Олтин тўп» мукофотига лойиҳа эканлиги ҳақидаги дадил баёнотини тўлиқ қўллаб-қувватлашини билдирди. Германиялик мутахассис футболчининг ўзига бўлган юқори ишончи жамоа муҳитига салбий таъсир кўрсатмаслигини ва унинг ғурури муаммо туғдирмаслигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, ўтган ҳафта Ламин Ямал ўзи ва Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе дунёнинг энг яхши ўйинчилари эканлигини, бироқ нуфузли индивидуал соврин айнан ўзига насиб этиши кераклигини айтган эди. Ушбу баёнот футбол оламида турли муҳокамаларга сабаб бўлган бўлса-да, каталонияликлар устози бу ҳолатни табиий қабул қилди.
Фликнинг ишончи ва Ямалнинг натижалариРасинг Santanderга қарши ўйин олдидан матбуот анж Бош мураббий ёш футболчининг ўзига бўлган ишончи мутлақо оқланганини таъкидлади. Ханси Флик Ямалнинг клуб ва терма жамоа сафидаги муваффақиятлари, шунингдек, кўрсатган ажойиб ўйинлари бу нуфузли мукофотга ҳақли эканини кўрсатишини қайд этди.
«У очиқкўнгил ва ўзига ишонди. Ямал бу мавсумда қанчалик яхши эканлигини кўрсатиб қўйди. У чинакамига фавқулодда футболчи», — деди Ханси Флик. Мураббий шунингдек, футболчининг Ла Лига ва Испания Суперкубоги ҳамда терма жамоа билан қўлга киритган совринлари унинг ҳақлигини исботлашини қўшимча қилди.
Майдондаги қобилият ва жамоавий ёндашувФликнинг фикрича, Ламин Ямал майдонда рақибларига қарши вазиятларда намойиш этадиган ўзига ишонсизлик ва маҳорат унинг характерининг ажралмас қисмидир. Бирга-бир ёки бир нечта ҳимоячига қарши вазиятларда у мухлисларни ҳайратда қолдира олишини алоҳида эътироф этди.
Аввалроқ Ханси Флик ўз фаолияти давомида ортиқча юлдузлик касаллиги жамоа муваффақиятига зиён етказиши мумкинлиги ҳақида бир неча бор огоҳлантирган эди. Бироқ мутахассис Ямалнинг «Олтин тўп» учун интилишлари жамоа учун чалғитувчи омилга айланиб қолмаслигига умид билдирди ва ўз тарбияланувчисини ҳар томонлама қўллаб-қувватлашини тасдиқлади.
Изоҳлар 0
…