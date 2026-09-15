Ханси Флик Ламин Ямалнинг «Олтин тўп» учун даъвосини қўллаб-қувватлади

·43·Спорт
Ханси Флик Ламин Ямалнинг «Олтин тўп» учун даъвосини қўллаб-қувватлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Барселона бош мураббийи Ханси Флик ёш футболчи Ламин Ямалнинг «Олтин тўп» мукофотига лойиқлиги ҳақидаги фикрини қўллаб-қувватлади.
  • Фликнинг таъкидлашича, Ямалнинг ўзига бўлган юқори ишончи ва майдондаги ажойиб ўйинлари, жумладан, Ла Лига ва Испания Суперкубогидаги муваффақиятлари уни ушбу нуфузли соврин учун муносиб номзодга айлантиради.

Барселона бош мураббийи Ханси Флик жамоанинг ёш қанот ҳужумчиси Ламин Ямалнинг «Олтин тўп» мукофотига лойиҳа эканлиги ҳақидаги дадил баёнотини тўлиқ қўллаб-қувватлашини билдирди. Германиялик мутахассис футболчининг ўзига бўлган юқори ишончи жамоа муҳитига салбий таъсир кўрсатмаслигини ва унинг ғурури муаммо туғдирмаслигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, ўтган ҳафта Ламин Ямал ўзи ва Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе дунёнинг энг яхши ўйинчилари эканлигини, бироқ нуфузли индивидуал соврин айнан ўзига насиб этиши кераклигини айтган эди. Ушбу баёнот футбол оламида турли муҳокамаларга сабаб бўлган бўлса-да, каталонияликлар устози бу ҳолатни табиий қабул қилди.

Фликнинг ишончи ва Ямалнинг натижалари

Расинг Santanderга қарши ўйин олдидан матбуот анж Бош мураббий ёш футболчининг ўзига бўлган ишончи мутлақо оқланганини таъкидлади. Ханси Флик Ямалнинг клуб ва терма жамоа сафидаги муваффақиятлари, шунингдек, кўрсатган ажойиб ўйинлари бу нуфузли мукофотга ҳақли эканини кўрсатишини қайд этди.

«У очиқкўнгил ва ўзига ишонди. Ямал бу мавсумда қанчалик яхши эканлигини кўрсатиб қўйди. У чинакамига фавқулодда футболчи», — деди Ханси Флик. Мураббий шунингдек, футболчининг Ла Лига ва Испания Суперкубоги ҳамда терма жамоа билан қўлга киритган совринлари унинг ҳақлигини исботлашини қўшимча қилди.

Майдондаги қобилият ва жамоавий ёндашув

Фликнинг фикрича, Ламин Ямал майдонда рақибларига қарши вазиятларда намойиш этадиган ўзига ишонсизлик ва маҳорат унинг характерининг ажралмас қисмидир. Бирга-бир ёки бир нечта ҳимоячига қарши вазиятларда у мухлисларни ҳайратда қолдира олишини алоҳида эътироф этди.

Аввалроқ Ханси Флик ўз фаолияти давомида ортиқча юлдузлик касаллиги жамоа муваффақиятига зиён етказиши мумкинлиги ҳақида бир неча бор огоҳлантирган эди. Бироқ мутахассис Ямалнинг «Олтин тўп» учун интилишлари жамоа учун чалғитувчи омилга айланиб қолмаслигига умид билдирди ва ўз тарбияланувчисини ҳар томонлама қўллаб-қувватлашини тасдиқлади.

Ламин ЯмалХанси ФликБарселонаОлтин тўпЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ўйинчиликдан клуб хўжайинлигига!»: Роналду «Ан-Наср»ни сотиб олишга тайёрланмоқда«Ўйинчиликдан клуб хўжайинлигига!»: Роналду «Ан-Наср»ни сотиб олишга тайёрланмоқдаБугун, 19:54Шоҳжаҳон Эргашев қозоқ юлдузи Данияр Елеусиновни рингга чорлади: Жавоб қандай бўлди?Шоҳжаҳон Эргашев қозоқ юлдузи Данияр Елеусиновни рингга чорлади: Жавоб қандай бўлди?Бугун, 19:28Рой Кин Манчестер дербисида Ҳоланд урган гол бўйича ҳакамларни кескин танқид қилдиРой Кин Манчестер дербисида Ҳоланд урган гол бўйича ҳакамларни кескин танқид қилдиБугун, 18:54Миллиардлар бор, аммо камар йўқ: Царукян UFC титули учун бор бойлигидан кечишга тайёрМиллиардлар бор, аммо камар йўқ: Царукян UFC титули учун бор бойлигидан кечишга тайёрБугун, 18:41Ўзбекистон терма жамоаси икки кучли рақибга қарши ўйнайди: Сурия билан ўйин ҳам борЎзбекистон терма жамоаси икки кучли рақибга қарши ўйнайди: Сурия билан ўйин ҳам борБугун, 18:34Жерар Пике ҳайратда!: Жавоҳир Синдаров Ҳиндистондаги глобал лигада шов-шув кўтарди...Жерар Пике ҳайратда!: Жавоҳир Синдаров Ҳиндистондаги глобал лигада шов-шув кўтарди...Бугун, 18:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?