Apple M5 Ultra процессори Geekbench тестида AMD гигантини ортда қолдирди

·3·Техно
Apple M5 Ultra процессори Geekbench тестида AMD гигантини ортда қолдирди

Geekbench 7 синовларида Apple компаниясининг янги одлиқтирувчи тизими — M5 Ultra процессори ўта юқори натижа қайд этиб, кўплаб мутахассисларни ҳайратда қолдирди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янги платформа ҳатто 96 ядроли AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX каби сервер тоифасидаги гигантни ҳам бир қатор кўрсаткичлар бўйича ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Техник тавсифларга кўра, Apple M5 Ultra умумий ҳисобда 36 та ядрога эга бўлиб, улардан 12 таси юқори унумдорликка масъул ҳисобланади. Таққослаш учун, унинг рақиби саналган AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX процессори 96 та ядро билан жиҳозланган, 192 та оқимни қўллаб-қувватлайди ҳамда 5,4 GHzли частотагача ишлай олади. Шунга қарамай, синтетик тестларда Apple архитектураси ўзининг юқори самарадорлигини кўрсатди.

Синтетик тестлардаги устунлик

Geekbench 7 синовларининг энг сезиларли устунлиги бир оқимли (сингле-коре) режимда қайд этилди. Унда Apple M5 Ultra нақд 3774 балл тўплаган бўлса, AMD процессори 2578 балл билан кифояланди. Бу эса Apple платформасининг тахминан 46,4 фоизга устун келганини билдиради.

Кўп оқимли (мульти-коре) тестларда ҳам вазият шунга яқин кечди. M5 Ultra мазкур синовда AMD Ryzen Threadripper PRO 9995ВХдан тахминан 10,8 фоизга тезроқ эканини намойиш этди. Бундай натижалар Apple Силикон линиясининг сўнгги йиллардаги улкан эволюциясидан далолат беради.

Реал вазифалардаги фарқ ва меъморчилик хусусиятлари

Бироқ, реал амалий юкламаларда натижалар бир хил эмаслиги маълум бўлди. Катта миқёсдаги ядроларга осонгина мослашадиган вазифаларда AMD маҳсулоти ўзининг асосий устунлигини кўрсатди. Жумладан, Рай Трасер ва Кланг дастурларини компиляция қилиш тестларида AMD процессорининг устунлиги айрим ҳолларда 58,8 фоизгача етди.

Бунинг эвазига, Apple платформаси фотосуратларни қайта ишлаш ва мультимедиа соҳасида сезиларли даражада яхшироқ натижаларни беради. Apple Силикон архитектураси учун асосий ютуқлардан бири бу — ягона хотира (унифиед меморй) тизими бўлиб, унда процессор, графика ва бошқа ҳисоблаш блоклари умумий хотирадан фойдаланади.

AppleM5 UltraAMDПроцессорТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жибути NASAнинг Artemis битимларига қўшилган 72-давлатга айландиЖибути NASAнинг Artemis битимларига қўшилган 72-давлатга айландиБугун, 18:28Кабел бактериялари ўзида металл-органик симлар етиштириши маълум бўлдиКабел бактериялари ўзида металл-органик симлар етиштириши маълум бўлдиБугун, 17:52Буюк Британия фермаларида Starlink интернети синовдан ўтказиладиБуюк Британия фермаларида Starlink интернети синовдан ўтказиладиБугун, 17:25Xiaomi компанияси 107 фоиз фойдали иш коэффициентига эга янги сув иситгичини чиқардиXiaomi компанияси 107 фоиз фойдали иш коэффициентига эга янги сув иситгичини чиқардиБугун, 16:58MediaTek Dimensity 9600 Pro тақдим этилди: 2 нм технологияли янги флагман процессорMediaTek Dimensity 9600 Pro тақдим этилди: 2 нм технологияли янги флагман процессорБугун, 16:30Xiaomi раҳбари ҳуманоид робот билан кутилмаган спарринг ўтказдиXiaomi раҳбари ҳуманоид робот билан кутилмаган спарринг ўтказдиБугун, 15:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади