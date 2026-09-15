Apple M5 Ultra процессори Geekbench тестида AMD гигантини ортда қолдирди
Geekbench 7 синовларида Apple компаниясининг янги одлиқтирувчи тизими — M5 Ultra процессори ўта юқори натижа қайд этиб, кўплаб мутахассисларни ҳайратда қолдирди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янги платформа ҳатто 96 ядроли AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX каби сервер тоифасидаги гигантни ҳам бир қатор кўрсаткичлар бўйича ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Техник тавсифларга кўра, Apple M5 Ultra умумий ҳисобда 36 та ядрога эга бўлиб, улардан 12 таси юқори унумдорликка масъул ҳисобланади. Таққослаш учун, унинг рақиби саналган AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX процессори 96 та ядро билан жиҳозланган, 192 та оқимни қўллаб-қувватлайди ҳамда 5,4 GHzли частотагача ишлай олади. Шунга қарамай, синтетик тестларда Apple архитектураси ўзининг юқори самарадорлигини кўрсатди.
Синтетик тестлардаги устунликGeekbench 7 синовларининг энг сезиларли устунлиги бир оқимли (сингле-коре) режимда қайд этилди. Унда Apple M5 Ultra нақд 3774 балл тўплаган бўлса, AMD процессори 2578 балл билан кифояланди. Бу эса Apple платформасининг тахминан 46,4 фоизга устун келганини билдиради.
Кўп оқимли (мульти-коре) тестларда ҳам вазият шунга яқин кечди. M5 Ultra мазкур синовда AMD Ryzen Threadripper PRO 9995ВХдан тахминан 10,8 фоизга тезроқ эканини намойиш этди. Бундай натижалар Apple Силикон линиясининг сўнгги йиллардаги улкан эволюциясидан далолат беради.
Реал вазифалардаги фарқ ва меъморчилик хусусиятлариБироқ, реал амалий юкламаларда натижалар бир хил эмаслиги маълум бўлди. Катта миқёсдаги ядроларга осонгина мослашадиган вазифаларда AMD маҳсулоти ўзининг асосий устунлигини кўрсатди. Жумладан, Рай Трасер ва Кланг дастурларини компиляция қилиш тестларида AMD процессорининг устунлиги айрим ҳолларда 58,8 фоизгача етди.
Бунинг эвазига, Apple платформаси фотосуратларни қайта ишлаш ва мультимедиа соҳасида сезиларли даражада яхшироқ натижаларни беради. Apple Силикон архитектураси учун асосий ютуқлардан бири бу — ягона хотира (унифиед меморй) тизими бўлиб, унда процессор, графика ва бошқа ҳисоблаш блоклари умумий хотирадан фойдаланади.
Изоҳлар 0
…