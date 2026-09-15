Samsung Европада янги Galaxy A18 4G смартфонини намойиш этди

·8·Техно
Samsung Европада янги Galaxy A18 4G смартфонини намойиш этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Samsung Европада Galaxy A18 4G смартфонини намойиш этди, у 4 GB тезкор ва 128 GB доимий хотирага эга конфигурацияда 280 евро нархда сотувга чиқарилади.
  • Қурилма 6,7 дюймли Супер AMOLED дисплей, 50 мегапикселли асосий камера ва 5000 мА/соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган.
  • Samsung ушбу модел учун олти йил давомида Android янгиланишларини тақдим этишни вада қилмоқда.

Samsung компанияси нархи ва имкониятлари билан эътибор тортувчи навбатдаги ҳамёнбоп қурилмасини расман тақдим этди. Ixbt.com маълумотига кўра, Европа бозорида Galaxy A18 4G смартфони савдога чиқарилмоқда ва у дарҳол Франциянинг расмий веб-сайтларида пайдо бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур янги модел ўзидан олдинги авлодга нисбатан бир қатор ўзгаришларни олган бўлиб, харидорлар эътиборини тортиши кутилмоқда. Жумладан, француз бозорида 4 GB тезкор ва 128 GB доимий хотирага эга конфигурациядаги қурилма 280 евро нархда баҳоланмоқда. Унинг савдолари жорий йилнинг 18-сентябридан бошланиши режалаштирилган.

Техник имкониятлар ва янги процессор

Қурилманинг асосий янгиликларидан бири унинг аппарат қисмидир. Олдинги Galaxy A17 4G моделида қўлланилган MediaTek Ҳелио G99 процессори ўрнига бу сафар янги Samsung Exynos 1610 платформаси ўрнатилган. Қизиғи шундаки, ушбу процессорнинг ўзи ҳали кенг жамоатчиликка расман тақдим этилмаган эди.

Смартфон 2340×1080 пикселлар аниқлигига ва 90 Hz янгланиш частотасига эга бўлган 6,7 дюймли Супер AMOLED дисплей билан жиҳозланган. Олд камера томчисимон тирқишда жойлашган бўлиб, унинг ўлчами 13 мегапикселни ташкил этади.

Камера ва мустаҳкамлик кўрсаткичлари

Асосий камера блоки иккита модулни ўз ичига олади: 50 мегапикселли асосий датчик ва 2 мегапикселли ёрдамчи объектив. Қурилмада оптик стабилизация мавжуд эмас ва максимал видео ёзиш сифати сониясига 30 кадр тезликдаги Фулл ҲД форматигача чекланган.

Шунингдек, Samsung корпус ҳимоясини ҳам сезиларли даражада кучайтирган. Агар Galaxy A17 модели IP54 даражасидаги ҳимояга эга бўлган бўлса, янги Galaxy A18 IP64 стандартига жавоб беради. Қалинлиги 7,7 миллиметрни ташкил этувчи смартфоннинг оғирлиги 196 граммга тенг.

Батарея ва узоқ муддатли қўллаб-қувватлаш

Смартфон 5000 мА/соат сиғимли аккумулятор билан таъминланган бўлиб, унинг максимал қувват олиш қуввати 25 ваттни ташкил қилади. Ишлаб чиқарувчининг маълумотига кўра, батарея ресурси 1200 та тўлиқ қувватлаш сиклига мўлжалланган.

Қурилма қутидан чиқибоқ Android 17 операцион тизими ва One UI 9 график қобиғи билан ишлайди. Энг муҳим афзалликлардан бири шуки, Samsung ушбу модел учун нафақат хавфсизлик ямоқлари, балки Android янгиланишларини ҳам нақ олти йил давомида мунтазам тақдим этишни вада қилмоқда.

SamsungGalaxy A18СмартфонAndroid 17Exynos
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple M5 Ultra процессори Geekbench тестида AMD гигантини ортда қолдирдиApple M5 Ultra процессори Geekbench тестида AMD гигантини ортда қолдирдиБугун, 19:54Жибути NASAнинг Artemis битимларига қўшилган 72-давлатга айландиЖибути NASAнинг Artemis битимларига қўшилган 72-давлатга айландиБугун, 18:28Кабел бактериялари ўзида металл-органик симлар етиштириши маълум бўлдиКабел бактериялари ўзида металл-органик симлар етиштириши маълум бўлдиБугун, 17:52Буюк Британия фермаларида Starlink интернети синовдан ўтказиладиБуюк Британия фермаларида Starlink интернети синовдан ўтказиладиБугун, 17:25Xiaomi компанияси 107 фоиз фойдали иш коэффициентига эга янги сув иситгичини чиқардиXiaomi компанияси 107 фоиз фойдали иш коэффициентига эга янги сув иситгичини чиқардиБугун, 16:58MediaTek Dimensity 9600 Pro тақдим этилди: 2 нм технологияли янги флагман процессорMediaTek Dimensity 9600 Pro тақдим этилди: 2 нм технологияли янги флагман процессорБугун, 16:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади