Samsung Европада янги Galaxy A18 4G смартфонини намойиш этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Samsung Европада Galaxy A18 4G смартфонини намойиш этди, у 4 GB тезкор ва 128 GB доимий хотирага эга конфигурацияда 280 евро нархда сотувга чиқарилади.
- Қурилма 6,7 дюймли Супер AMOLED дисплей, 50 мегапикселли асосий камера ва 5000 мА/соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган.
- Samsung ушбу модел учун олти йил давомида Android янгиланишларини тақдим этишни вада қилмоқда.
Samsung компанияси нархи ва имкониятлари билан эътибор тортувчи навбатдаги ҳамёнбоп қурилмасини расман тақдим этди. Ixbt.com маълумотига кўра, Европа бозорида Galaxy A18 4G смартфони савдога чиқарилмоқда ва у дарҳол Франциянинг расмий веб-сайтларида пайдо бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур янги модел ўзидан олдинги авлодга нисбатан бир қатор ўзгаришларни олган бўлиб, харидорлар эътиборини тортиши кутилмоқда. Жумладан, француз бозорида 4 GB тезкор ва 128 GB доимий хотирага эга конфигурациядаги қурилма 280 евро нархда баҳоланмоқда. Унинг савдолари жорий йилнинг 18-сентябридан бошланиши режалаштирилган.
Техник имкониятлар ва янги процессорҚурилманинг асосий янгиликларидан бири унинг аппарат қисмидир. Олдинги Galaxy A17 4G моделида қўлланилган MediaTek Ҳелио G99 процессори ўрнига бу сафар янги Samsung Exynos 1610 платформаси ўрнатилган. Қизиғи шундаки, ушбу процессорнинг ўзи ҳали кенг жамоатчиликка расман тақдим этилмаган эди.
Смартфон 2340×1080 пикселлар аниқлигига ва 90 Hz янгланиш частотасига эга бўлган 6,7 дюймли Супер AMOLED дисплей билан жиҳозланган. Олд камера томчисимон тирқишда жойлашган бўлиб, унинг ўлчами 13 мегапикселни ташкил этади.
Камера ва мустаҳкамлик кўрсаткичлариАсосий камера блоки иккита модулни ўз ичига олади: 50 мегапикселли асосий датчик ва 2 мегапикселли ёрдамчи объектив. Қурилмада оптик стабилизация мавжуд эмас ва максимал видео ёзиш сифати сониясига 30 кадр тезликдаги Фулл ҲД форматигача чекланган.
Шунингдек, Samsung корпус ҳимоясини ҳам сезиларли даражада кучайтирган. Агар Galaxy A17 модели IP54 даражасидаги ҳимояга эга бўлган бўлса, янги Galaxy A18 IP64 стандартига жавоб беради. Қалинлиги 7,7 миллиметрни ташкил этувчи смартфоннинг оғирлиги 196 граммга тенг.
Батарея ва узоқ муддатли қўллаб-қувватлашСмартфон 5000 мА/соат сиғимли аккумулятор билан таъминланган бўлиб, унинг максимал қувват олиш қуввати 25 ваттни ташкил қилади. Ишлаб чиқарувчининг маълумотига кўра, батарея ресурси 1200 та тўлиқ қувватлаш сиклига мўлжалланган.
Қурилма қутидан чиқибоқ Android 17 операцион тизими ва One UI 9 график қобиғи билан ишлайди. Энг муҳим афзалликлардан бири шуки, Samsung ушбу модел учун нафақат хавфсизлик ямоқлари, балки Android янгиланишларини ҳам нақ олти йил давомида мунтазам тақдим этишни вада қилмоқда.
Изоҳлар 0
…