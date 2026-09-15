iQOO 16 смартфони 165 Hz экран ва 8400 мА соат аккумулятор билан тақдим этилади

·0·Техно
iQOO 16 смартфони 165 Hz экран ва 8400 мА соат аккумулятор билан тақдим этилади

Смартфонлар бозори шиддат билан ривожланиб бораётган бир пайтда, ишлаб чиқарувчилар ўзларининг янги флагман қурилмалари билан фойдаланувчиларни лол қолдиришда давом этмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, iQOO бренди ўзининг навбатдаги илғор флагмани — iQOO 16 смартфонининг расмий тақдимот санасини эълон қилди. Мазкур қурилма оддий серия модели сифатида позициялаштирилганига қарамай, техник хусусиятлари жиҳатидан энг қиммат Pro Max даражасидаги гаджетлар билан беллаша олади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги смартфоннинг тақдимот маросими Хитойда 29-сентябрь куни бўлиб ўтиши режалаштирилган бўлиб, савдолар тақдимотнинг ўзидаёқ бошланиши кутилмоқда. Ташқи кўриниши бўйича қурилма Томорровъс Портоле услубида безатилган. Ундаги учта камера модули бирлаштирилган декоратив конструкция космик кема иллюминаторини эслатиб юборади ва бу дизайнга ўзига хос футуристик кўриниш беради.

Samsung билан ҳамкорликдаги илғор экран

Смартфоннинг энг асосий диққатга сазовор жиҳатларидан бири бу унинг Samsung Дисплай томонидан тайёрланган 6,85 дюймли дисплейи ҳисобланади. iQOO 16 2K ўлчамли ва 165 Hz янгиланиш частотасига эга экран билан жиҳозланган тарихдаги илк смартфонга айланади. Бу кўрсаткичлар ўйин ихлосмандлари ва юқори сифатли тасвирни қадрловчилар учун муҳим қадамдир.

Мазкур панел M16 материаллари ва анъанавий поляризаторсиз ишлайдиган ЛEАД 2.0 технологияси асосида қурилган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу ечим қувват сарфини тахминан 30 фоизга қисқартириш имконини беради. Шунингдек, экран бутун юзаси бўйлаб 2800 нитгача, локал равишда эса 10 000 нитгача бўлган ёрқинликни тақдим этади. Кўзни ҳимоя қилиш мақсадида ДК Димминг ҳамда 3300 Hz частотали ШИМ технологиялари киритилган.

Юқори унумдорлик ва таъсирчан автономлик

Аппарат қисми ҳам энг сўнгги ютуқларни ўз ичига олган бўлиб, у янги флагман Snapdragon платформаси ҳамда iQOO Q4 махсус ўйин чипи билан ишлайди. Қурилмага яхшиланган тебраниш моторлари ва сифатли динамиклар ўрнатилган. Хотира ҳажми бўйича эса фойдаланувчиларга 16 GB гача тезкор оператив хотира ва 1 TB гача доимий ички хотира тақдим этилади.

Қурилманинг автоном ишлашини таъминлаш учун улкан 8400 мА соат сиғимли аккумулятор танланган. Батареяни симли усулда 100 В қувват билан, симсиз ҳолда эса 50 В қувватда тезкор тўлдириш мумкин. Дастурий таъминот сифатида эса ОригинОС 7 қобиғига асосланган Android 17 операцион тизими қўлланилган.

Камера имкониятлари ва ҳимоя даражаси

Фотография имкониятларига ҳам алоҳида эътибор қаратилган бўлиб, смартфон учта 50 мегапикселли модулни ўз ичига олади. Улар қаторига 1/1,3 дюймли катталаштирилган сенсорли асосий камера, кенг бурчакли объектив ҳамда узоқни яқинлаштирувчи перископик телеобъектив киради.

Чидамлилик масаласига ҳам жиддий ёндашилган бўлиб, смартфон IP68 ва IP69 даражасидаги чанг ва сувдан ҳимоя стандартларига эга. Бу эса уни нафақат кучли техник хусусиятларга эга восита, балки турли оғир шароитларда ҳам Ишончли ҳамроҳга айлантиради.

ИҚООСмартфонларSnapdragonAndroidТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Европада янги Galaxy A18 4G смартфонини намойиш этдиSamsung Европада янги Galaxy A18 4G смартфонини намойиш этдиБугун, 20:26Apple M5 Ultra процессори Geekbench тестида AMD гигантини ортда қолдирдиApple M5 Ultra процессори Geekbench тестида AMD гигантини ортда қолдирдиБугун, 19:54Жибути NASAнинг Artemis битимларига қўшилган 72-давлатга айландиЖибути NASAнинг Artemis битимларига қўшилган 72-давлатга айландиБугун, 18:28Кабел бактериялари ўзида металл-органик симлар етиштириши маълум бўлдиКабел бактериялари ўзида металл-органик симлар етиштириши маълум бўлдиБугун, 17:52Буюк Британия фермаларида Starlink интернети синовдан ўтказиладиБуюк Британия фермаларида Starlink интернети синовдан ўтказиладиБугун, 17:25Xiaomi компанияси 107 фоиз фойдали иш коэффициентига эга янги сув иситгичини чиқардиXiaomi компанияси 107 фоиз фойдали иш коэффициентига эга янги сув иситгичини чиқардиБугун, 16:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади