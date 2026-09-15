iQOO 16 смартфони 165 Hz экран ва 8400 мА соат аккумулятор билан тақдим этилади
Смартфонлар бозори шиддат билан ривожланиб бораётган бир пайтда, ишлаб чиқарувчилар ўзларининг янги флагман қурилмалари билан фойдаланувчиларни лол қолдиришда давом этмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, iQOO бренди ўзининг навбатдаги илғор флагмани — iQOO 16 смартфонининг расмий тақдимот санасини эълон қилди. Мазкур қурилма оддий серия модели сифатида позициялаштирилганига қарамай, техник хусусиятлари жиҳатидан энг қиммат Pro Max даражасидаги гаджетлар билан беллаша олади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги смартфоннинг тақдимот маросими Хитойда 29-сентябрь куни бўлиб ўтиши режалаштирилган бўлиб, савдолар тақдимотнинг ўзидаёқ бошланиши кутилмоқда. Ташқи кўриниши бўйича қурилма Томорровъс Портоле услубида безатилган. Ундаги учта камера модули бирлаштирилган декоратив конструкция космик кема иллюминаторини эслатиб юборади ва бу дизайнга ўзига хос футуристик кўриниш беради.
Samsung билан ҳамкорликдаги илғор экранСмартфоннинг энг асосий диққатга сазовор жиҳатларидан бири бу унинг Samsung Дисплай томонидан тайёрланган 6,85 дюймли дисплейи ҳисобланади. iQOO 16 2K ўлчамли ва 165 Hz янгиланиш частотасига эга экран билан жиҳозланган тарихдаги илк смартфонга айланади. Бу кўрсаткичлар ўйин ихлосмандлари ва юқори сифатли тасвирни қадрловчилар учун муҳим қадамдир.
Мазкур панел M16 материаллари ва анъанавий поляризаторсиз ишлайдиган ЛEАД 2.0 технологияси асосида қурилган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу ечим қувват сарфини тахминан 30 фоизга қисқартириш имконини беради. Шунингдек, экран бутун юзаси бўйлаб 2800 нитгача, локал равишда эса 10 000 нитгача бўлган ёрқинликни тақдим этади. Кўзни ҳимоя қилиш мақсадида ДК Димминг ҳамда 3300 Hz частотали ШИМ технологиялари киритилган.
Юқори унумдорлик ва таъсирчан автономликАппарат қисми ҳам энг сўнгги ютуқларни ўз ичига олган бўлиб, у янги флагман Snapdragon платформаси ҳамда iQOO Q4 махсус ўйин чипи билан ишлайди. Қурилмага яхшиланган тебраниш моторлари ва сифатли динамиклар ўрнатилган. Хотира ҳажми бўйича эса фойдаланувчиларга 16 GB гача тезкор оператив хотира ва 1 TB гача доимий ички хотира тақдим этилади.
Қурилманинг автоном ишлашини таъминлаш учун улкан 8400 мА соат сиғимли аккумулятор танланган. Батареяни симли усулда 100 В қувват билан, симсиз ҳолда эса 50 В қувватда тезкор тўлдириш мумкин. Дастурий таъминот сифатида эса ОригинОС 7 қобиғига асосланган Android 17 операцион тизими қўлланилган.
Камера имкониятлари ва ҳимоя даражасиФотография имкониятларига ҳам алоҳида эътибор қаратилган бўлиб, смартфон учта 50 мегапикселли модулни ўз ичига олади. Улар қаторига 1/1,3 дюймли катталаштирилган сенсорли асосий камера, кенг бурчакли объектив ҳамда узоқни яқинлаштирувчи перископик телеобъектив киради.
Чидамлилик масаласига ҳам жиддий ёндашилган бўлиб, смартфон IP68 ва IP69 даражасидаги чанг ва сувдан ҳимоя стандартларига эга. Бу эса уни нафақат кучли техник хусусиятларга эга восита, балки турли оғир шароитларда ҳам Ишончли ҳамроҳга айлантиради.
Изоҳлар 0
…