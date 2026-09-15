Шоҳжаҳон Эргашев қозоқ юлдузи Данияр Елеусиновни рингга чорлади: Жавоб қандай бўлди?
Марказий Осиё бокс оламида кутилган ва узоқ вақтдан бери муҳокама қилинаётган энг қайноқ қарама-қаршилик яна қайта жонланди. Ўзбекистонлик таниқли нокаутчи Шоҳжаҳон Эргашев (26-2, 23 КО) қозоғистонлик машҳур чарм қўлқоп устаси, Рио-2016 Олимпия ўйинлари чемпиони ва профессионал рингда мағлубият нималигини билмай келаётган Данияр Елеусинов (13-0, 8 КО) билан жанг қилишга тўлиқ тайёрлигини расман эълон қилди. Эргашевнинг таъкидлашича, унга янги халқаро формат — «IBA Nomad» лигаси томонидан ушбу принципиал жангни ўтказиш бўйича таклиф келиб тушган ва у ҳеч иккиланмасдан розилик билдирган.
Бироқ бу чорловга Данияр Елеусинов томонидан берилган жавоб муносабатларни янада кескинлаштириб юборди. Қозоғистонлик чарм қўлқоп устаси ўзбек боксчисини вазиятдан фойдаланиб, арзон очко ишлашда айблади. Елеусиновнинг сўзларига кўра, Эргашев рақибининг нуфузли Zuffa (UFC эгаларига тегишли бокс ташкилоти) билан амалдаги эксклюзив шартномаси борлигини ва у бошқа промоушенларда рингга чиқа олмаслигини билиб туриб, атайлаб бундай чақириқ билан чиқмоқда.
Хўш, икки қўшни давлатнинг энг кучли боксчилари ўртасидаги мегажанг ҳақиқатда бўлиб ўтиши мумкинми, Zuffa шартномаси Елеусиновга қандай тўсиқ бўлмоқда ва IBA Nomad майдонидаги бу баҳс кимнинг фойдасига ҳал бўларди?
«IBA Nomad» таклифи ва Шоҳжаҳон Эргашевнинг кескин позицияси
Ўзбекистонлик нокаутчининг жанг бўйича билдирган расмий баёноти:
Дарҳол қабул қилинган таклиф: «IBA Nomad лигасидан Олимпия чемпиони Данияр Елеусиновга қарши жанг қилиш таклифи тушди. Мен ҳеч ўйлаб ўтирмай дарҳол рози бўлдим», — деди Шоҳжаҳон Эргашев;
«Олимпиада чемпиони бўлса ҳам жанг қиламан»: Ўзбек боксчиси рақибининг унвонлари ва профессионал рингдаги мағлубиятсиз сериясидан мутлақо ҳайиқмаслигини, аксинча, кучли рақиб билан тўқнашишга муштоқлигини билдирди;
23 та даҳшатли нокаут: Фаолиятида 26 та ғалабанинг 23 тасини муддатидан олдин якунлаган Эргашев бу тўқнашувда ҳам ўзининг ҳалокатли зарбаларига ишонч билдирмоқда.
Данияр Елеусиновнинг раддияси: Zuffa шартномаси ва айбловлар
Қозоғистонлик Олимпиада чемпионининг ижтимоий тармоқдаги кескин муносабати:
«Рингга чиқолмаслигимни билиб гапиряпти»: Данияр Елеусинов ўзининг Instagram саҳифасида Эргашевни самимиятсизликда айблади: «Аввалига у менга қарши жанг қилмаслигини айтган эди. Энди эса мен рингга чиқолмаслигимни билган ҳолда гапиряпти...»;
Zuffa билан юридик тўсиқ: Елеусинов айни пайтда нуфузли Zuffa промоушени билан қатъий шартномага эга эканини, шу сабабли бошқа лигаларда (хусусан, IBA йўналишида) баҳс олиб бориш ҳуқуқига эга эмаслигини тушунтирди;
13-0 кўрсаткич ва чемпионлик статуси: Профессионал боксда ҳали ютқазмаган Данияр рақибининг бу ҳаракатини реклама ва омма эътиборини жалб қилиш учун қилинган уриниш деб баҳолади.
Ўзбекистон ва Қозоғистон бокс дербиси: Мухлислар кутаётган мегажанг
Икки карра қизиқарли бўлган бу қарама-қаршиликнинг аҳамияти:
Принципиал тўқнашув: Ўзбек ва қозоқ бокс мактабларининг доимий рақобати фонида Эргашев — Елеусинов жанги бутун Марказий Осиё ва МДҲ минтақасидаги энг кассабоп спорт воқеаларидан бирига айланиши мумкин;
Услублар жанги: Эргашевнинг агрессив, тинимсиз олдинга борувчи ва нокаутга асосланган панчер услуби Елеусиновнинг техникага бой, ҳимоявий ва юқори интеллектуал Олимпия мактабига қарши чинакам имтиҳон бўлади;
Промоутерлар савдоси: Гарчи юридик чекловлар бўлса-да, агар IBA ва Zuffa томонлари молиявий жиҳатдан муросага кела олишса, ушбу баҳс яқин келажакда катта ареналарда ташкил этилиши мумкин.
Шоҳжаҳон Эргашев ва Данияр Елеусинов ўртасидаги мазкур баҳс-мунозара профессионал бокс ихлосмандларини яна бир бор ҳаяжонга солиб, икки спортчи ўртасидаги тўқнашувга бўлган қизиқишни энг юқори нуқтага кўтарди.
Сизнингча, агар Шоҳжаҳон Эргашев ва Данияр Елеусинов ўртасидаги жанг ҳақиқатда ташкил этилса, қайси боксчи ғалаба қозонади — ўзбек панчерининг кучли нокаут зарбаси ғалаба келтирадими ёки қозоқ Олимпиада чемпионининг юксак техникаси? Даниярнинг Zuffa шартномаси ҳақидаги баёнотини асосли деб биласизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва бокс оламидаги ушбу шиддатли баҳс таҳлилини барча чарм қўлқоп ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…