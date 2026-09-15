Урганчдаги тунги қувлашмачоқ: 15 ёшли ўсмир «Жигули»да ЙПХдан қочишга уринди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Урганч шаҳрида 15 ёшли ўсмир «ВAZ-2107» автомобилида ЙПХ ходимларининг тўхташ ишорасига бўйсунмай, хавфли ҳаракатлар билан қочишга уринган.
- Текширув натижасида ҳайдовчида ҳайдовчилик гувоҳномаси ёки рухсатномаси бўлмагани аниқланган.
- Вояга етмаган фарзандига транспорт воситасини бошқаришга рухсат берган ота маъмурий жавобгарликка тортилган, автомобил эса жарима майдончасига жойлаштирилган.
Хоразм вилоятининг Урганч шаҳрида тунги вақтда содир бўлган хавфли ҳолат жамоатчилик ва йўл ҳаракати хавфсизлиги ходимларини оёққа турғизди. Маҳалла ички йўлларида қора рангли «ВАЗ-2107» русумли автомобилни юқори тезликда, аҳоли тинчлигини бузиб, шовқин-сурон билан бошқариб юрган ҳайдовчи аниқланди. Воқеа жойига етиб келган Йўл-патруль хизмати ходимларининг қонуний тўхташ ишорасига бўйсунмаган ҳайдовчи тезликни янада ошириб, тор кўчалар бўйлаб хавфли манёврлар билан қочишга уринди. Махсус сирена ва маёқчаларини ёққан патруль автомобилининг тезкор таъқиби натижасида машина тўхтатилганда, руль бошқарувида на ҳайдовчилик гувоҳномаси, на рухсатномаси бўлган атиги 15 ёшли мактаб ўқувчиси ўтиргани маълум бўлди.
Тармоқларда кенг тарқалган видеолавҳаларда ўсмирнинг патруль машинасидан қочиб, чорраҳа ва пиёдалар ўтиш жойларида авария ҳолатларини юзага келтиргани яққол акс этган. Ҳолат юзасидан вояга етмаган фарзандига транспорт воситасини бериб қўйган ота чақиртирилиб, унга нисбатан маъмурий баённома расмийлаштирилди, «етти» эса жарима майдончасига равона бўлди. Хўш, 9-синф ўқувчисига машина калити қандай қилиб бериб қўйилди, бундай бепарволик қандай оғир фожиаларга сабаб бўлиши мумкин эди ва ота-оналар қандай жазога тортилади?
Тунги хавфли пойга: ЙПХга бўйсунмаган 9-синф ўқувчиси
Урганч кўчаларидаги фавқулодда ҳолат тафсилотлари:
Аҳоли тинчлигини бузган «ВАЗ-2107»: Урганч шаҳри маҳаллаларининг ички кўчаларида қора «Жигули»нинг юқори тезликда, мотор шовқини билан одамлар осойишталигини бузиб ҳаракатланаётгани бўйича хабар тушган;
Қочиш ва қувлашмачоқ: ЙПХ ходимлари автомобилга тўхташ талабини билдирган бўлса-да, ҳайдовчи бўйсунмасдан ҳаракатни давом эттирган ва тор маҳалла кўчаларида катта тезликда қочишга уринган;
Назорат камераларидаги ҳолат: Камералар тасвирида патруль машинаси қоидабузар ортидан қувиб келаётгани, ўсмир эса пиёдалар ўтиш жойлари ва бурилишларда хавфли ҳаракатлангани аниқ кўринган;
Тўхтатилган қоидабузар: Кўрилган тезкор чоралар натижасида автомобиль тўхтатилиб, руль ортида 15 ёшли, 9-синфда ўқийдиган мактаб ўқувчиси ўтиргани аниқланди.
Ота масъулияти ва қонун талаби: Энди жарима майдонида!
Тезкор профилактика ва кўрилган қонуний чоралар:
Ота билан суҳбат ва баённома: Вояга етмаган ўғлига транспорт бошқарувини топшириб қўйган ота ички ишлар бўлимига чақирилиб, унга нисбатан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 135-моддаси 2-қисми (бошқариш ҳуқуқи бўлмаган шахсга транспорт воситасини топшириш) билан маъмурий баённома тузилди;
Автомобиль қамалди: Қоидабузарлик қуролига айланган «ВАЗ-2107» вақтинча сақлаш учун жарима майдонига олиб бориб тиқилди;
Профилактик тушунтириш: ЙПХ ходимлари ўсмир ва унинг отасига болаларнинг машина бошқариши нафақат ўзларининг, балки бегуноҳ фуқароларнинг ҳаётини ҳам тўғридан-тўғри хавф остига қўйишини қатъий эслатди.
Болаларга машина калитини бериш: Оғир оқибатлар сабоғи
Мутахассислар ва йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати огоҳлантиради:
Ёш ва тажрибасизлик хавфи: 15 ёшли ўспирин кутилмаган вазиятларда тезкор қарор қабул қила олмайди, юқори тезликдаги қочиш эса кўпинча пиёдаларни уриб юбориш ёки бошқа машиналарга тўқнашиш билан тугайди;
Ота-оналар эътиборсизлиги: Кўп ҳолларда фарзандлар машинани «билдирмасдан» олиб чиқиб кетгани айтилса-да, оиладаги назоратнинг бўшлиги ва машина калитларининг очиқ қолдирилиши бундай ҳолатларга асосий сабаб бўлмоқда;
Қатъий жазо муқаррар: Йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси вояга етмаганларга руль топширган ҳар қандай шахсга нисбатан жарима ва чекловлар қатъий қўлланилишини таъкидламоқда.
Урганчда содир бўлган ушбу воқеа барча ота-оналар учун ўз фарзандларини эркалатиш ёки уларнинг хатти-ҳаракатларига бепарво қараш қандай ачинарли ва шармандали ҳолатларга олиб келишини яна бир бор кўрсатди.
Сизнингча, 15 ёшли мактаб ўқувчисининг кўчада бемалол машина ҳайдаб, ЙПХдан қочишга журъат қилишига ким кўпроқ айбдор — оилавий назоратни йўқотган ота-онами ёки ўсмирлар орасидаги мақтаниш иллатими? Вояга етмаганларга машина бошқаришига йўл қўйган ота-оналарга жарималарни янада кескинлаштириш керак, деб ҳисоблайсизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва барча ота-оналар огоҳ бўлиши учун ушбу ибратли мақолани улашинг!
Изоҳлар 0
…