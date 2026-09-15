Ўзбекистонда пенсия ёши 2028 йилдан оширилиши мумкин

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда пенсия ёши 2028 йилдан оширилиши мумкин

Ўзбекистонда пенсия ёшини босқичма-босқич ошириш режалаштирилмоқда. Янги тартибга кўра, 2028 йилдан бошлаб пенсия ёши ҳар йили 3 ойдан ошириб борилади. Натижада 2039 йилга келиб эркаклар учун пенсия ёши 63 ёшга, аёллар учун эса 58 ёшга етказилиши мумкин.

Бу ҳақда бугун, 15 сентябрь куни жамоатчилик муҳокамасига тақдим этилган “Аҳоли фаровонлигини таъминлаш ва пенсия таъминоти тизимини ислоҳ қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Президент фармони лойиҳасида маълум қилинган.

Ҳужжатда таъкидланишича, мазкур ўзгаришлар фуқароларнинг пенсия таъминоти тизимидаги иштироки билан пенсия тўловларини олиш даври ўртасидаги мутаносибликни таъминлаш мақсадида таклиф этилмоқда. Шунингдек, аҳолининг ўртача умр кўриш давомийлиги ортиб бораётгани ҳам инобатга олинган.

Фармон лойиҳасида Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Ижтимоий ҳимоя миллий агентлигининг бир қатор таклифларини маъқуллаш назарда тутилган.

Жумладан, 2027 йил 1 январдан бошлаб умумий белгиланган пенсия ёшини бир йилга қисқартирган ҳолда пенсия тайинлаш амалиётини бекор қилиш таклиф этилмоқда.

Шу билан бирга, 2028 йил 1 январдан пенсия ёшини ҳар йили 3 ойга ошириб бориш белгиланади. Бу жараён босқичма-босқич амалга оширилиб, 2039 йилда эркаклар учун 63 ёшга, аёллар учун эса 58 ёшга етказилиши режалаштирилган.

Пенсия ёши оширилаётган даврда пенсияолди ёшидаги фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича қатор кафолатлар ҳам белгиланмоқда.

Хусусан, фуқаронинг пенсияолди ёшида эканини сабаб қилиб, уни ишдан бўшатиш ёки ишга қабул қилишни рад этишга йўл қўйилмайди.

Шунингдек, ишсиз деб эътироф этилган фуқаролар учун пенсияга 2 йил олдин муддатидан аввал чиқиш ҳуқуқи сақлаб қолинади.

Ерости ишларида, меҳнат шароити зарарли ва оғир бўлган ишларда тўлиқ иш куни давомида меҳнат қиладиган эркакларга 50–55 ёшдан, аёлларга эса 45–50 ёшдан қонунчиликда белгиланган тартибда имтиёзли пенсияга чиқиш имконияти ҳам сақланиши кўзда тутилмоқда.

Бундан ташқари, пенсия олувчиларга амалда татбиқ этиладиган солиқ, транспорт ҳамда соғлиқни сақлаш соҳасидаги имтиёзлар ўз кучида қолдирилади.

Яна бир муҳим жиҳат — эркакларга 60 ёшдан, аёлларга эса 55 ёшдан жамғариб бориладиган пенсия маблағларини олиш ҳуқуқи берилиши режалаштирилмоқда.

Лойиҳага мувофиқ, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги 2026 йил 1 декабрга қадар Ўзбекистон Республикасининг “Фуқароларнинг давлат пенсия таъминоти тўғрисида”ги ҳамда “Фуқароларнинг жамғариб бориладиган пенсия таъминоти тўғрисида”ги қонунларига, шунингдек, Солиқ кодексига мазкур фармон лойиҳасидан келиб чиқадиган тегишли ўзгартириш ва қўшимчаларни киритиш бўйича қонун лойиҳасини Вазирлар Маҳкамасига киритиши белгиланган.

Айни пайтда мазкур ҳужжат ҳали якуний қарор эмас. Президент фармони лойиҳаси бўйича жамоатчилик муҳокамаси жорий йилнинг 30 сентябрига қадар давом этади.

Шундан сўнг билдирилган таклиф ва мулоҳазалар инобатга олинган ҳолда ҳужжатнинг якуний мазмуни шакллантирилиши мумкин.

Пенсия ёшини босқичма-босқич оширишПрезидент фармониИқтисодиёт ва молия вазирлигиИжтимоий ҳимоя миллий агентлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонга энг кўп сайёҳлар қайси давлатлардан келмоқда?Ўзбекистонга энг кўп сайёҳлар қайси давлатлардан келмоқда?Бугун, 16:32Тошкент метросида бир кунда рекорд даражада йўловчи ташилдиТошкент метросида бир кунда рекорд даражада йўловчи ташилдиБугун, 15:49Бухорода нефт сақлаш омборида ёнғин содир бўлдиБухорода нефт сақлаш омборида ёнғин содир бўлдиБугун, 12:35Чилонзорда Анҳор бўйида янги парк қуриладиЧилонзорда Анҳор бўйида янги парк қуриладиБугун, 09:50Ошдаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилдиОшдаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилдиБугун, 09:46Сенатор Хусан Эрматов алифбо ислоҳоти бўйича бонг урди: Ягона стандарт қачон кучга киради?Сенатор Хусан Эрматов алифбо ислоҳоти бўйича бонг урди: Ягона стандарт қачон кучга киради?Бугун, 09:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди