Туркияда Туркия байроғига тупурган британиялик сайёҳ ҳибсга олинди

·35·Дунё
Туркияда Туркия байроғига тупурган британиялик сайёҳ ҳибсга олинди

Туркиянинг Анталия вилоятидаги Аланья шаҳрида 58 ёшли британиялик сайёҳ меҳмонхонада юз берган можаро ортидан ҳибсга олинди. Бу ҳақда The Sun хабар берди.

Маълум қилинишича, ҳодиса 9 сентябрь куни меҳмонхона кириш қисмида содир бўлган. Сайёҳ меҳмонхона ходимлари билан жанжаллашиб қолган. Можаро вақтида у кириш қисмида осиғлиқ турган Туркия байроғига тупурганликда айбланган. Шундан сўнг меҳмонхона ходимлари полицияни чақирган.

Полиция британиялик сайёҳни қўлга олиб, Аланья судига олиб борган. Суд уни ҳибсда сақлашга қарор қилган. Унга давлат суверенитети рамзларини ҳақорат қилиш билан боғлиқ айблов қўйилган.

Туркия қонунчилигига кўра, давлат рамзларини ҳақорат қилишда айбдор деб топилган шахс уч йилгача озодликдан маҳрум қилиниши мумкин. Ҳозирча сайёҳнинг айби суд томонидан якуний тасдиқланмаган.

АланьяТуркияБританиялик сайёҳТуркия байроғи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Австралияда ангус зотли буқа рекорд нархга сотилдиАвстралияда ангус зотли буқа рекорд нархга сотилдиБугун, 15:23Исроил ҳужумида ҳалок бўлган 3 ёшли Римнинг синглиси туғилди — ота қизига марҳум синглисининг исмини бердиИсроил ҳужумида ҳалок бўлган 3 ёшли Римнинг синглиси туғилди — ота қизига марҳум синглисининг исмини бердиБугун, 14:0216 яшар қизни ўлдирган ўсмир судда кутилмаганда оқланди16 яшар қизни ўлдирган ўсмир судда кутилмаганда оқландиБугун, 13:55Аляскада 15 ёшли бола ағдарилган қайиқ устида икки кун яшаб қолдиАляскада 15 ёшли бола ағдарилган қайиқ устида икки кун яшаб қолдиБугун, 13:49Сеул осмонида Ўзбекистон байроғи: кутилмаган манзара барчанинг эътиборини тортдиСеул осмонида Ўзбекистон байроғи: кутилмаган манзара барчанинг эътиборини тортдиБугун, 13:49Форс кўрфази давлатлари АҚШнинг хавфсизлик кафолатларидан ҳафсаласи пир бўлдиФорс кўрфази давлатлари АҚШнинг хавфсизлик кафолатларидан ҳафсаласи пир бўлдиБугун, 13:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди