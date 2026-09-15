«Ўйинчиликдан клуб хўжайинлигига!»: Роналду «Ан-Наср»ни сотиб олишга тайёрланмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криштиану Роналду «Ан-Наср» клубининг назорат пакетини сотиб олиш бўйича тўрт нафар йирик халқаро инвестор билан биргаликда расмий таклиф пакетини шакллантирмоқда.
- Ушбу келишув доирасида ҳар бир иштирокчи лойиҳага камида 92 миллион евродан тўғридан тўғри сармоя киритишни режалаштирган.
- Агар харид амалга ошса, Роналду клубнинг стратегик қарорлари, трансфер сиёсати ва глобал ривожланиш йўналишларини белгилайдиган асосий шахсга айланади.
Жаҳон футболининг тирик афсонаси Криштиану Роналду спорт тарихида камдан-кам учрайдиган мислсиз қадам ташлаш арафасида турибди. Нуфузли «DAZN Portugal» нашри хабарига кўра, айни пайтда Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» клуби шарафини ҳимоя қилаётган 41 ёшли португалиялик юлдуз мазкур жамоанинг тўлақонли ҳаммулкига айланиши мумкин. Манбанинг очиқлашича, Роналду ва яна тўрт нафар йирик халқаро инвестор Риёз клубининг назорат пакетини сотиб олиш бўйича расмий таклиф пакетларини шакллантирмоқда.
Ушбу келишувга кўра, консолидация иштирокчиларининг ҳар бири лойиҳага камида 92 миллион евродан тўғридан-тўғри сармоя киритишни режалаштирган. 2022 йилнинг декабридан буён «Ан-Наср»да тўп суриб, бутун Саудия Про-лигасини жаҳон футболининг диққат марказига олиб чиққан ҳужумчи эндиликда майдондаги етакчиликдан тўғридан-тўғри клуб бошқаруви ва мулкчилик поғонасига кўтарилмоқда. Хўш, Криштиану Роналдунинг футболчиликдан эгаликка ўтиши Саудия футболида қандай инқилоб ясайди, 92 миллион евролик шахсий инвестиция нималарни ўз ичига олади ва бу мегабитим клубнинг келажагига қандай таъсир кўрсатади?
«92 миллион евролик улуш»: Консорциум ва Роналдунинг стратегик режаси
Кутилаётган йирик молиявий битим тафсилотлари:
Инвесторлар гуруҳи шакллантирилди: «DAZN Portugal» маълумотига кўра, Роналдудан ташқари яна 4 нафар қудратли сармоядор «Ан-Наср»ни сотиб олиш бўйича ягона пулни ташкил этмоқда;
Ҳар бир томондан 92 миллион евро: Битим иштирокчиларининг ҳар бири камида 92 миллион евродан маблағ киритишни мақсад қилган бўлиб, умумий сармоя миқдори ярим миллиард еврога яқинлашади;
Клуб бошқарувидаги инқилоб: Ушбу харид амалга ошса, Криштиану клубнинг стратегик қарорлари, трансфер сиёсати ва глобал ривожланиш йўналишларини шахсан белгилайдиган асосий шахсга айланади.
2022 йил декабридан бошланган Саудия эраси
Роналдунинг Риёздаги тўрт йиллик юриши ва жаҳон футболидаги таъсири:
Тарихий бурилиш нуқтаси: 2022 йилнинг декабрь ойида Роналдунинг «Ан-Наср»га ўтиши Саудия Арабистони футболига дунёнинг ўнлаб топ-юлдузлари оқиб келишига йўл очган эди;
Афсонавий фаолият бекати: Португалиялик тўпурар бунгача «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» ва «Ювентус» каби грандлар шарафини муваффақиятли ҳимоя қилган;
41 ёшда янги рол: Майдонда ҳали ҳам юқори формасини сақлаб келаётган юлдуз фаолиятини якунлашдан олдин ўзи тўп сурган клубнинг хўжайинига айланиш орқали янги бизнес империясини қурмоқда.
Совринлар қироли: Роналдунинг бетакрор рекорди ва келажак
Португалиялик форварднинг футбол хазинаси:
5 карра «Олтин тўп» соҳиби: Криштиану дунёнинг энг яхши футболчиси сифатида беш марта энг олий якка тартибдаги мукофотни қўлга киритган;
Чемпионлар лигаси чўққиси: Қитъанинг бош турнирида бир неча бор зафар қучиб, мусобақа тарихидаги мутлақ тўпурарга айланган;
Терма жамоа билан триумф: Португалия миллий жамоаси сафида Европа чемпионати ва икки карра Миллатлар лигаси бош совринини боши узра баланд кўтарган;
Бизнесдаги глобал бренд: CR7 бренди эндиликда тўғридан-тўғри Осиё футболидаги энг йирик клублар бошқарувига сингиб, жамоани янги тижорий чўққига олиб чиқишга хизмат қилади.
Криштиану Роналдунинг футболчи сифатида ҳаракат қила туриб клуб эгалари қаторига қўшилиши спорт оламида янги прецедент яратиб, «Ан-Наср»ни жаҳон бозоридаги энг даромадли брендлардан бирига айлантириши кутилмоқда.
Сизнингча, Криштиану Роналду «Ан-Наср»нинг хўжайинларидан бирига айланса, бу клубга қандай фойда келтиради — у жамоани Осиёнинг энг қудратли суперклубига айлантира оладими? Футболчининг ўзи тўп сураётган жамоанинг эгаси бўлиши майдондаги вазиятга қандай таъсир кўрсатади? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон спортидаги ушбу сенсацион молиявий бурилиш тафсилотларини барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…