«Хато қилдим»: Жасур Умиров сувдаги хавфли ҳаракати сабаб ИИВ ва ФВВ назоратига тушди
Ўзбек шоу-бизнесининг таниқли вакили, хонанда Жасур Умиров ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлган хавфли видеоси ортидан ҳуқуқ-тартибот органларининг жиддий назоратига тушди. Куни кеча санъаткорнинг ўз вояга етмаган фарзанди билан очиқ сув ҳавзасида, энг оддий хавфсизлик қоидаларига риоя қилмаган ҳолда қутқарув нимчасисиз юқори тезликда катер бошқаргани акс этган лавҳа интернетда тарқалиб, жамоатчиликнинг кескин эътирозига сабаб бўлди. Мазкур ҳолат юзасидан Фавқулодда вазиятлар вазирлиги (ФВВ) ҳамда Ички ишлар вазирлигининг Хавфсиз туризмни таъминлаш бошқармаси (Туризм полицияси) ходимлари хонанда билан махсус профилактик суҳбат ўтказиб, сувда ҳаракатланиш тартиби бўйича расмий тушунтириш берди.
Ҳуқуқ-тартибот органлари билан суҳбатдан сўнг Жасур Умиров ўз хатосини тўлиқ тан олиб, мухлисларига видеомурожаат йўллади. У яқинда қутқарув нимчасисиз сузиш оқибатида бир оиладан уч киши сувга чўкиб ҳалок бўлганини эслаб, қилган ишидан қаттиқ афсусда эканини билдирди ва тармоқдаги хавфли лавҳани ўчириб ташлаганини маълум қилди. Хўш, машҳур хонанда қандай хавфсизлик талабларини бузди, ФВВ ва туризм полицияси қандай чора кўрди ҳамда ота-оналар сув ҳавзаларида қайси қоидаларни унутмасликлари шарт?
«Қутқарув нимчасиз юқори тезлик»: Тармоқда шов-шув кўтарган видео
Хонанда иштирокидаги қоидабузарликнинг асосий тафсилотлари:
Фарзанд ҳаётини хавф остига қўйиш: Тарқалган кадрларда Жасур Умиров ўғли билан бирга ҳеч қандай қутқарув нимчасисиз катерда юқори тезликда сайр қилгани кўринган;
Жамоатчиликнинг кескин реакцияси: Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари боланинг хавфсизлиги тўлиқ эътиборсиз қолдирилганини танқид қилиб, масъул органлардан қатъий чора кўришни талаб қилишди;
Тезкор профилактика: ФВВ ва ИИВ Туризм полицияси масъуллари вазиятга зудлик билан муносабат билдириб, санъаткорни чақиртирди ҳамда сув транспортида ҳаракатланиш қоидалари юзасидан профилактик тушунтириш ишларини олиб борди.
«3 киши ҳалок бўлганини эшитиб, жуда ачиндим»: Жасур Умировнинг иқрори
Хонанда мухлислари ва жамоатчиликка йўллаган мурожаатида ўз хатосини очиқ тан олди:
Муҳокамалар ва хатонинг тан олиниши: «Яқинда Instagram’га ўғлим билан катерда тушган видеони қўйгандим, бу жуда кўп муҳокама бўлди. Чунки биз қутқарув нимчасиз ҳаракатланганмиз. Халқимиз буни кўриб, менга хато қилганимни айтди», — деди Умиров;
2 сентябрдаги фожианинг эслатилиши: Санъаткор яқинда сувда юз берган даҳшатли ҳалокатни тилга олди: «2 сентябрда бир оила чўкиб, уч киши ҳалок бўлганини эшитдим. Улар ҳам қутқарув нимчасисиз сувга тушишган экан. Буни кўриб жудаям ачиндим ва қўрқиб кетдим»;
Видео ўчирилди: «ФВВ ва ИИВ ходимлари келиб бу иш нотўғрилигини тушунтиришди. Хатоимни тушундим ва видеони тармоқдан дарҳол ўчириб ташладим. Сизларга бундай хато қилишни асло тавсия этмайман», — дея таъкидлади хонанда.
Сув ҳавзаларидаги қатъий талаб: Ҳар бир фуқаро билиши шарт бўлган қоидалар
Мутахассислар сув транспортларидан фойдаланиш бўйича қуйидагиларни эслатади:
Қутқарув нимчаси — мажбурий восита: Катер, скутер, қайиқ ёки катамаранда бўлиш вақтида ёшидан қатъи назар ҳар бир фуқаро махсус қутқарув нимчасини кийиб олиши шарт;
Болалар хавфсизлиги: Вояга етмаганларни сув транспортларига махсус болалар нимчаларисиз олиб чиқиш қатъиян ман этилади;
Оғир оқибатлар: Тезюрар қайиқларнинг тўсатдан чайқалиши ёки тўқнашуви пайтида нимчасиз бўлган йўловчининг сувда омон қолиш эҳтимоли кескин пасайиб кетади.
Жасур Умиров билан боғлиқ ушбу воқеа нафақат машҳурлар, балки ҳар бир ота-она учун ўз фарзанди ҳаётига сув бўйида бепарво қарамаслик кераклигини яна бир бор кўрсатган муҳим сабоқ бўлди.
Сизнингча, машҳур инсонларнинг ижтимоий тармоқларда хавфсизлик қоидаларига риоя қилмасдан видео улашиши ёшларга қандай таъсир кўрсатади — бундай ҳолатлар учун фақат профилактик суҳбат етарлими ёки жарима чоралари ҳам қўлланилиши керакми? Сув ҳавзаларида қутқарув нимчасисиз ҳаракатланишга қарши назоратни янада кучайтириш зарур, деб ҳисоблайсизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ҳамда барча ота-оналар ва яқинларингиз огоҳ бўлиши учун ушбу ибратли мақолани улашинг!
Изоҳлар 0
…