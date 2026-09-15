«Локомотив» «Бунёдкор»ни сафдан чиқариб, чорак финалга йўл олди

·2·Спорт
«Локомотив» «Бунёдкор»ни сафдан чиқариб, чорак финалга йўл олди

Ўзбекистон кубогининг 1/8 финал босқичи пойтахт дербисига хос бўлган шиддатли ва муросасиз тўқнашув билан давом этди. Мусобақанинг ушбу босқичида Тошкентнинг икки таниқли клуби — «Бунёдкор» ҳамда «Локомотив» жамоалари кейинги босқич йўлланмаси учун майдонга тушди. Кескин курашлар, тактик эҳтиёткорлик ва юқори босим остида ўтган мазкур учрашув тақдирини биринчи бўлимда юзага келган биргина вазият ҳал қилди. Учрашувнинг 30-дақиқасида «қалдирғочлар» жарима майдонида содир бўлган қоидабузарлик ортидан белгиланган пенальтини «темирйўлчилар»нинг маҳоратли ҳужумчиси Жасурбек Яхшибоев аниқ амалга ошириб, ҳисобни очди.

Ўйиннинг қолган қисмида «Бунёдкор» ҳисобни тенглаштириш учун қатор ҳужумлар уюштирган бўлса-да, «Локомотив» ҳимояси ва посбони ишончли ҳаракат қилиб, минимал 1:0 ҳисобидаги устунликни сақлаб қолди. Шу тариқа, «Локомотив» Ўзбекистон кубогининг чорак финалига йўл олган бешинчи иштирокчига айланди ва бош соврин учун курашни давом эттирадиган бўлди. Хўш, Яхшибоевнинг совуққонлиги жамоага қандай устунлик берди, «Бунёдкор» ўз имкониятларидан нега фойдалана олмади ва «темирйўлчилар» кубок йўлида қайси босқичгача етиб бора олади?

«30-дақиқадаги нуқта»: Яхшибоевдан ҳал қилувчи пенальти

Тошкент дербисида натижани белгилаб берган асосий дақиқалар:

  • 30-дақиқа — Совуққон гол: Учрашувнинг дастлабки ярим соати тенг курашлар остида кечган бўлса-да, «Бунёдкор» жарима майдонида юзага келган қоидабузарликдан сўнг белгиланган пенальтини Жасурбек Яхшибоев бенуқсон амалга оширди;

  • Дарвозабон ожиз қолди: «Бунёдкор» посбони Федерико Ботти тўп йўналишини топишга уринганига қарамай, Яхшибоевнинг аниқ ва кучли зарбаси тўрга бориб тушди;

  • «Локомотив»нинг тактик интизоми: Гол урилгач, «темирйўлчилар» мудофаага эътибор қаратиб, рақибнинг барча ҳужум тўлқинларини жарима майдони ташқарисидаёқ зарарсизлантиришга муваффақ бўлди.

Иккинчи бўлимдаги босим ва «Бунёдкор»нинг жавобсиз ҳужумлари

Мураббийлар қарори ва майдондаги кураш:

  • «Бунёдкор»нинг ўзгаришлари: Ҳисобда ортда қолаётган «қалдирғочлар» мураббийлар штаби Фахридин Муҳаммадов, Элдор Наимов ва Муҳаммадали Адҳамов каби ўйинчиларни майдонга тушириб, ҳужум чизиғини кучайтиришга уринди;

  • «Локомотив»нинг учталик ротацияси: 64-дақиқада «Локо» устозлари бирданига учта ўзгаришни амалга ошириб — Александр Шушняр, Жафар Баҳодиров ҳамда Суҳроб Нуруллоевни ўйинга ташлади ва майдон марказидаги барқарорликни сақлаб қолди;

  • Мустаҳкам ҳимоя қўрғони: Алексей Козлов, Сардор Мирзаев ва Шуҳрат Муҳаммадиев бошчилигидаги тажрибали футболчилар учрашувнинг сўнгги ҳуштаги чалингунга қадар ҳисобни ушлаб қолишни уддалади.

Чорак финалнинг 5-иштирокчиси: Соврин сари дадил қадам

Ўзбекистон кубогидаги кучлар нисбати:

  • «Локомотив» чорак финалда: «Темирйўлчилар» пойтахт дербисидаги принципиал ғалаба орқали мамлакат кубогининг 1/4 финалига расман йўл олган 5-жамоа сифатида ўз номини қайд этди;

  • «Бунёдкор» кубок билан хайрлашди: Мавсумни беқарор ўтказаётган «Бунёдкор» учун кубокдаги юриш 1/8 финалдаёқ тўхтади ва энди бор эътибор миллий чемпионатга қаратилади;

  • Кубокдаги интрига: Кучли таркибга эга бўлган «Локомотив»нинг кейинги босқичга чиқиши мусобақада ярим финал ва финал йўлидаги рақобатни янада кучайтириб юборди.

Жасурбек Яхшибоевнинг ҳал қилувчи зарбаси эвазига қўлга киритилган ушбу ғалаба «Локомотив»нинг жорий мавсумда совринлар учун охиригача курашиш нияти жиддий эканини яна бир бор исботлади.

Сизнингча, «Локомотив»нинг минимал 1:0 ҳисобидаги ғалабаси жамоанинг тактик устунлигидан дарак берадими ёки «Бунёдкор»га шунчаки омад етишмадими? Бу йилги Ўзбекистон кубогида «темирйўлчилар» чемпионлик кубогини бошлари узра кўтара олади, деб ҳисоблайсизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва ўзбек футболининг ушбу шиддатли дерби таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

БунёдкорЛокомотивЎзбекистон кубогиЯхшибоев Жасурбек
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ўйинчиликдан клуб хўжайинлигига!»: Роналду «Ан-Наср»ни сотиб олишга тайёрланмоқда«Ўйинчиликдан клуб хўжайинлигига!»: Роналду «Ан-Наср»ни сотиб олишга тайёрланмоқдаБугун, 19:54Ханси Флик Ламин Ямалнинг «Олтин тўп» учун даъвосини қўллаб-қувватладиХанси Флик Ламин Ямалнинг «Олтин тўп» учун даъвосини қўллаб-қувватладиБугун, 19:32Шоҳжаҳон Эргашев қозоқ юлдузи Данияр Елеусиновни рингга чорлади: Жавоб қандай бўлди?Шоҳжаҳон Эргашев қозоқ юлдузи Данияр Елеусиновни рингга чорлади: Жавоб қандай бўлди?Бугун, 19:28Рой Кин Манчестер дербисида Ҳоланд урган гол бўйича ҳакамларни кескин танқид қилдиРой Кин Манчестер дербисида Ҳоланд урган гол бўйича ҳакамларни кескин танқид қилдиБугун, 18:54Миллиардлар бор, аммо камар йўқ: Царукян UFC титули учун бор бойлигидан кечишга тайёрМиллиардлар бор, аммо камар йўқ: Царукян UFC титули учун бор бойлигидан кечишга тайёрБугун, 18:41Ўзбекистон терма жамоаси икки кучли рақибга қарши ўйнайди: Сурия билан ўйин ҳам борЎзбекистон терма жамоаси икки кучли рақибга қарши ўйнайди: Сурия билан ўйин ҳам борБугун, 18:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?