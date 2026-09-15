«Локомотив» «Бунёдкор»ни сафдан чиқариб, чорак финалга йўл олди
Ўзбекистон кубогининг 1/8 финал босқичи пойтахт дербисига хос бўлган шиддатли ва муросасиз тўқнашув билан давом этди. Мусобақанинг ушбу босқичида Тошкентнинг икки таниқли клуби — «Бунёдкор» ҳамда «Локомотив» жамоалари кейинги босқич йўлланмаси учун майдонга тушди. Кескин курашлар, тактик эҳтиёткорлик ва юқори босим остида ўтган мазкур учрашув тақдирини биринчи бўлимда юзага келган биргина вазият ҳал қилди. Учрашувнинг 30-дақиқасида «қалдирғочлар» жарима майдонида содир бўлган қоидабузарлик ортидан белгиланган пенальтини «темирйўлчилар»нинг маҳоратли ҳужумчиси Жасурбек Яхшибоев аниқ амалга ошириб, ҳисобни очди.
Ўйиннинг қолган қисмида «Бунёдкор» ҳисобни тенглаштириш учун қатор ҳужумлар уюштирган бўлса-да, «Локомотив» ҳимояси ва посбони ишончли ҳаракат қилиб, минимал 1:0 ҳисобидаги устунликни сақлаб қолди. Шу тариқа, «Локомотив» Ўзбекистон кубогининг чорак финалига йўл олган бешинчи иштирокчига айланди ва бош соврин учун курашни давом эттирадиган бўлди. Хўш, Яхшибоевнинг совуққонлиги жамоага қандай устунлик берди, «Бунёдкор» ўз имкониятларидан нега фойдалана олмади ва «темирйўлчилар» кубок йўлида қайси босқичгача етиб бора олади?
«30-дақиқадаги нуқта»: Яхшибоевдан ҳал қилувчи пенальти
Тошкент дербисида натижани белгилаб берган асосий дақиқалар:
30-дақиқа — Совуққон гол: Учрашувнинг дастлабки ярим соати тенг курашлар остида кечган бўлса-да, «Бунёдкор» жарима майдонида юзага келган қоидабузарликдан сўнг белгиланган пенальтини Жасурбек Яхшибоев бенуқсон амалга оширди;
Дарвозабон ожиз қолди: «Бунёдкор» посбони Федерико Ботти тўп йўналишини топишга уринганига қарамай, Яхшибоевнинг аниқ ва кучли зарбаси тўрга бориб тушди;
«Локомотив»нинг тактик интизоми: Гол урилгач, «темирйўлчилар» мудофаага эътибор қаратиб, рақибнинг барча ҳужум тўлқинларини жарима майдони ташқарисидаёқ зарарсизлантиришга муваффақ бўлди.
Иккинчи бўлимдаги босим ва «Бунёдкор»нинг жавобсиз ҳужумлари
Мураббийлар қарори ва майдондаги кураш:
«Бунёдкор»нинг ўзгаришлари: Ҳисобда ортда қолаётган «қалдирғочлар» мураббийлар штаби Фахридин Муҳаммадов, Элдор Наимов ва Муҳаммадали Адҳамов каби ўйинчиларни майдонга тушириб, ҳужум чизиғини кучайтиришга уринди;
«Локомотив»нинг учталик ротацияси: 64-дақиқада «Локо» устозлари бирданига учта ўзгаришни амалга ошириб — Александр Шушняр, Жафар Баҳодиров ҳамда Суҳроб Нуруллоевни ўйинга ташлади ва майдон марказидаги барқарорликни сақлаб қолди;
Мустаҳкам ҳимоя қўрғони: Алексей Козлов, Сардор Мирзаев ва Шуҳрат Муҳаммадиев бошчилигидаги тажрибали футболчилар учрашувнинг сўнгги ҳуштаги чалингунга қадар ҳисобни ушлаб қолишни уддалади.
Чорак финалнинг 5-иштирокчиси: Соврин сари дадил қадам
Ўзбекистон кубогидаги кучлар нисбати:
«Локомотив» чорак финалда: «Темирйўлчилар» пойтахт дербисидаги принципиал ғалаба орқали мамлакат кубогининг 1/4 финалига расман йўл олган 5-жамоа сифатида ўз номини қайд этди;
«Бунёдкор» кубок билан хайрлашди: Мавсумни беқарор ўтказаётган «Бунёдкор» учун кубокдаги юриш 1/8 финалдаёқ тўхтади ва энди бор эътибор миллий чемпионатга қаратилади;
Кубокдаги интрига: Кучли таркибга эга бўлган «Локомотив»нинг кейинги босқичга чиқиши мусобақада ярим финал ва финал йўлидаги рақобатни янада кучайтириб юборди.
Жасурбек Яхшибоевнинг ҳал қилувчи зарбаси эвазига қўлга киритилган ушбу ғалаба «Локомотив»нинг жорий мавсумда совринлар учун охиригача курашиш нияти жиддий эканини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, «Локомотив»нинг минимал 1:0 ҳисобидаги ғалабаси жамоанинг тактик устунлигидан дарак берадими ёки «Бунёдкор»га шунчаки омад етишмадими? Бу йилги Ўзбекистон кубогида «темирйўлчилар» чемпионлик кубогини бошлари узра кўтара олади, деб ҳисоблайсизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва ўзбек футболининг ушбу шиддатли дерби таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…