Чехияда ғайриоддий томоша: зинадан 300 литр вино оқизилди

·5·Дунё
Чехияда ғайриоддий томоша: зинадан 300 литр вино оқизилди

Чехиянинг Кукс қишлоғида ўтказиладиган анъанавий вино фестивалида меҳмонлар ноодатий томошага гувоҳ бўлди: каскадли зинадан 300 литр вино оқизилди. Энг қизиғи, бу шунчаки кўргазмали чиқиш эмас — фестиваль иштирокчилари ундан татиб кўриш имконига ҳам эга бўлган.

Тадбирнинг энг ёрқин лаҳзаларидан бирида вино махсус каскадли зина бўйлаб оқизилган.

8 дақиқа давомида 300 литр вино зинадан оқиб турган.

Ушбу ноодатий томоша фестивалнинг энг асосий ва ўзига хос визуал рамзларидан бири ҳисобланади.

Куксдаги вино фестивали нафақат ичимликлар, балки ўзига хос томошалари билан ҳам эътибор қозонади. Зинадан оқаётган вино эса тадбирнинг энг эсда қоларли манзараларидан бири сифатида намоён бўлади.

КуксЧехиявино фестиваликаскадли зина
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тунаш ҳам, овқат ҳам мутлақо текин: Тожикистоннинг бир туманида бепул меҳмон қилинадиТунаш ҳам, овқат ҳам мутлақо текин: Тожикистоннинг бир туманида бепул меҳмон қилинадиБугун, 20:53Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг оладиЯпонияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг оладиБугун, 20:49Футболчи жанжалдан сўнг етти тишидан айрилдиФутболчи жанжалдан сўнг етти тишидан айрилдиБугун, 20:27Австралияда ангус зотли буқа рекорд нархга сотилдиАвстралияда ангус зотли буқа рекорд нархга сотилдиБугун, 15:23Туркияда Туркия байроғига тупурган британиялик сайёҳ ҳибсга олиндиТуркияда Туркия байроғига тупурган британиялик сайёҳ ҳибсга олиндиБугун, 14:58Исроил ҳужумида ҳалок бўлган 3 ёшли Римнинг синглиси туғилди — ота қизига марҳум синглисининг исмини бердиИсроил ҳужумида ҳалок бўлган 3 ёшли Римнинг синглиси туғилди — ота қизига марҳум синглисининг исмини бердиБугун, 14:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди