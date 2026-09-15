Уйига бостириб кирган ўғрини адабини берган 82 ёшли Вилли Мерфи барчанинг эътиборига тушди

·46·Дунё
Уйига бостириб кирган ўғрини адабини берган 82 ёшли Вилли Мерфи барчанинг эътиборига тушди

Нью-Йоркда 82 ёшли Вилли Мерфи уйига бостириб кирган эркакка қаршилик кўрсатиб, воқеадан сўнг интернетда машҳур бўлиб кетди. Босқинчи ўзини касал қилиб кўрсатиб, эшикни очтиришга уринган, бироқ кекса аёл унинг гапларига ишонмаган.

Воқеа кечаси бир эркак Мерфининг эшигини тақиллатиб, ўзини бетоб қилиб кўрсатган ва тез ёрдам чақиришни сўраган. Аёл шубҳаланиб, эшикни очмаган.

Орадан кўп ўтмай, эркак эшикни синдириб, уйга бостириб кирган.

Аммо босқинчи оддий кекса аёлга эмас, мунтазам спорт билан шуғулланадиган 82 ёшли бодибилдерга дуч келган.

Мерфи уй-рўзғор буюмларидан фойдаланиб, босқинчига қаршилик кўрсатган ва полиция келгунига қадар уни ушлаб турган.

Маълумотларга кўра, у 102 килограммгача бўлган оғирликни кўтара олади. Полиция етиб келгач, жароҳатланган гумонланувчи шифохонага олиб кетилган. Воқеадан кейин интервью берган 82 ёшли аёл вазиятни хотиржамлик билан изоҳлаб, қисқа ва эсда қоларли жумлани айтган:

"У нотўғри уйни танлабди."

Вилли МерфиНью-Йоркбодибилдерқўрқувчи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда аёл собиқ севгилисидан "қасос" олиш мақсадида унинг уйига 1 тонна пиёз юборди, аммо йигит...Хитойда аёл собиқ севгилисидан "қасос" олиш мақсадида унинг уйига 1 тонна пиёз юборди, аммо йигит...Бугун, 22:30Чехияда ғайриоддий томоша: зинадан 300 литр вино оқизилдиЧехияда ғайриоддий томоша: зинадан 300 литр вино оқизилдиБугун, 22:04Тунаш ҳам, овқат ҳам мутлақо текин: Тожикистоннинг бир туманида бепул меҳмон қилинадиТунаш ҳам, овқат ҳам мутлақо текин: Тожикистоннинг бир туманида бепул меҳмон қилинадиБугун, 20:53Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг оладиЯпонияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг оладиБугун, 20:49Футболчи жанжалдан сўнг етти тишидан айрилдиФутболчи жанжалдан сўнг етти тишидан айрилдиБугун, 20:27Австралияда ангус зотли буқа рекорд нархга сотилдиАвстралияда ангус зотли буқа рекорд нархга сотилдиБугун, 15:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди