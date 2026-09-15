Уйига бостириб кирган ўғрини адабини берган 82 ёшли Вилли Мерфи барчанинг эътиборига тушди
Нью-Йоркда 82 ёшли Вилли Мерфи уйига бостириб кирган эркакка қаршилик кўрсатиб, воқеадан сўнг интернетда машҳур бўлиб кетди. Босқинчи ўзини касал қилиб кўрсатиб, эшикни очтиришга уринган, бироқ кекса аёл унинг гапларига ишонмаган.
Воқеа кечаси бир эркак Мерфининг эшигини тақиллатиб, ўзини бетоб қилиб кўрсатган ва тез ёрдам чақиришни сўраган. Аёл шубҳаланиб, эшикни очмаган.
Орадан кўп ўтмай, эркак эшикни синдириб, уйга бостириб кирган.
Аммо босқинчи оддий кекса аёлга эмас, мунтазам спорт билан шуғулланадиган 82 ёшли бодибилдерга дуч келган.
Мерфи уй-рўзғор буюмларидан фойдаланиб, босқинчига қаршилик кўрсатган ва полиция келгунига қадар уни ушлаб турган.
Маълумотларга кўра, у 102 килограммгача бўлган оғирликни кўтара олади. Полиция етиб келгач, жароҳатланган гумонланувчи шифохонага олиб кетилган. Воқеадан кейин интервью берган 82 ёшли аёл вазиятни хотиржамлик билан изоҳлаб, қисқа ва эсда қоларли жумлани айтган:
"У нотўғри уйни танлабди."
Изоҳлар 0
…