Марям Тиллаевадан бутунлай ўзгача услуб: "Шакар" номли янги клип премьераси эълон қилинди! (видео)
Инстаблогер Марям Тиллаева ижтимоий тармоқларда янги қиёфаси билан мухлислар эътиборини тортди. Маълум бўлишича, интернетда тарқалган видеолар унинг навбатдаги "Шакар" қўшиғи учун суратга олинаётган клип жараёнидан олинган.
Клип суратга олиш жараёнидан олинган лавҳаларда Марям Тиллаевани турли хил образларда кўриш мумкин. Блогер бу сафар фақат замонавий услуб билан чекланиб қолмаган.
"Шакар" — Марям Тиллаеванинг янги ижодий лойиҳаларидан бири.
Суратга олиш жараёнидан тарқалган видеолар эса унинг янги қўшиғига қизиқишни янада оширди. Янги трекнинг 25-сентябрь куни премьера қилиниши кутилмоқда. Клипда Марямнинг замонавий қиёфалари билан бирга тарихий образлари ҳам намойиш этилиши айтилмоқда. Эслатиб ўтамиз, Марям Тиллаева бундан аввал репер Масса билан дуэт куйлаб, ушбу ижодий ишини мухлисларига тақдим этган эди.
Энди эса блогернинг янги "Шакар" қўшиғи ва клипи мухлислар томонидан қизиқиш билан кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…