Шавкат Мирзиёев Сеулда ўзбек талабалари ва олимлари билан учрашди (видео)
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Корея Республикасига амалга ошираётган давлат ташрифи доирасидаги энг ҳаяжонли, самимий ва юксак руҳдаги воқеалардан бири бўлиб ўтди. Давлатимиз раҳбари ушбу илғор мамлакатда меҳнат қилаётган, илмий изланишлар олиб бораётган олимлар, тадбиркорлар ва нуфузли олийгоҳларда таҳсил олаётган ўзбекистонлик талабалар билан норасмий ва очиқ муҳитда учрашди. Учрашувда шунчаки мулоқот эмас, балки Янги Ўзбекистоннинг рақамли келажагини белгилаб берувчи, ватандошларимизнинг билими ва Корея тажрибасини уйғунлаштиришга қаратилган концептуал таклифлар илгари сурилди.
Ўзбек ёшлари ва экспертлари миллий иқтисодиёт, тиббиёт, божхона, транспорт тармоқларига сунъий интеллект (AI) механизмларини интеграция қилиш, халқаро пул ўтказмалари тизимларини соддалаштириш ва IT мутахассислари тайёрлашни янги босқичга олиб чиқиш бўйича муҳим лойиҳаларни Президентга шахсан тақдим этдилар. Шунингдек, Кореяда ўзбек тили ва мумтоз адабиётини оммалаштириш, маданий марказлар тармоғини кенгайтириш масалалари муҳокама марказида бўлди. Президент ҳар бир ташаббус шахсан ўрганилиши ва давлат томонидан тўлиқ қўллаб-қувватланишини ваъда қилиб, уларни Ватан равнақи йўлида бирлашишга чорлади. Хўш, Кореядаги ватандошларимиз давлат раҳбарига қандай инновацион ечимларни таклиф қилди, сунъий интеллект ва пул ўтказмалари бўйича лойиҳалар ҳаётга қандай татбиқ этилади ва чет элдаги ёшлар учун қандай шароитлар яратилмоқда?
«Сунъий интеллект ва рақамли иқтисодиёт»: Ватандошларнинг илғор ғоялари
Сеулдаги учрашувда илгари сурилган муҳим технологик ташаббуслар:
Давлат бошқарувига сунъий интеллект: Миллий иқтисодиёт тармоқлари ва давлат хизматларига Кореянинг илғор рақамли алгоритмлари ҳамда сунъий интеллект ечимларини кенг жорий этиш таклифи билдирилди;
Тармоқлар трансформацияси: Тиббиёт, транспорт, божхона назорати ва туризм соҳаларида бюрократияни йўқотиб, хизмат сифатини оширувчи инновацион дастурлар ишлаб чиқиш белгиланди;
Пул ўтказмалари ва тўлов тизимлари: Икки мамлакат ўртасидаги миллий тўлов тизимлари ва тезкор, арзон пул ўтказмалари платформаларини жадал ривожлантириш ташаббуси илгари сурилди;
IT кадрлар тайёрлаш: Кореянинг юқори технологик марказларида Ўзбекистон учун мураккаб дастурлаш ва ахборот хавфсизлиги бўйича мутахассислар базасини тайёрлаш лойиҳаси тақдим этилди.
Кореяда ўзбек тили ва адабиёти: Маданий дипломатиянинг янги босқичи
Миллий ўзликни тарғиб қилиш ва гуманитар алоқаларни мустаҳкамлаш:
Маданий марказлар тармоғи: Корея Республикасининг йирик шаҳарларида Ўзбекистон миллий маданий марказларини кўпайтириш ташаббуси маъқулланди;
Ўзбек тилини ўрганиш курслари: Кореялик талабалар ва маҳаллий аҳоли орасида ўзбек тилини ўргатувчи махсус ўқув дастурларини йўлга қўйиш кўзда тутилмоқда;
Мумтоз адабиёт таржималари: Алишер Навоий, Бобур ва бошқа буюк ўзбек алломаларининг ноёб асарларини корейс тилига профессионал таржима қилиш ва нашр этиш бўйича келишиб олинди.
«Ҳар бир лойиҳани қўллаб-қувватлаймиз»: Давлат раҳбарининг қатъий ишончи
Президент Шавкат Мирзиёевнинг ватандошларга мурожаати:
Шахсий миннатдорлик: Давлатимиз раҳбари олис юртда бўлса-да, Ватан тараққиётига муносиб ҳисса қўшаётган юртдошларимизнинг фидойилигини юксак қадрлади;
«Энг яхши лойиҳалар ҳаётга татбиқ этилади»: Президент ёшлар томонидан билдирилган ҳар бир ташаббус синчковлик билан ўрганилиб, амалий молиялаштириш ва давлат кўмаги билан таъминланишини таъкидлади;
Эшиклар доимо очиқ: Ўзбекистон етакчиси профессорлар, олимлар ва талабаларга юзланиб, ҳукумат чет элдаги мутахассисларнинг интеллектуал салоҳиятини юртда рўёбга чиқариш учун барча қулай шароитларни кафолатлашини билдирди;
Ёшларнинг тайёрлиги: Учрашув иштирокчилари ўз билим ва инновацион тажрибаларини Янги Ўзбекистоннинг равнақи ва иқтисодий қудрати йўлида сафарбар этишга шай эканликларини баён қилишди.
Президент Шавкат Мирзиёевнинг Сеулдаги ватандошлар билан самимий мулоқоти чет элдаги юқори малакали кадрларимиз билимини юртимиз саноати ва ижтимоий ҳаётига жалб этишда янги даврни бошлаб берди.
Сизнингча, Жанубий Кореяда таълим олаётган ва ишлаётган юртдошларимизнинг сунъий интеллект ва рақамли технологиялар бўйича тажрибаси Ўзбекистондаги ислоҳотларни қанчалик тезлаштиради? Хориждаги иқтидорли ёшларни ватанга қайтариш ва уларнинг ғояларини амалга ошириш учун яна қандай қўшимча имтиёзлар яратиш зарур? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Сеулдаги ушбу тарихий учрашув ҳақидаги илҳомлантирувчи мақолани барча дўстларингиз, чет элда ўқиётган талабалар ҳамда яқинларингизга фахр билан улашинг!
Изоҳлар 0
…