16 сентябрь куни Тошкент марказида икки кўча ёпилади
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
16 сентябрь куни соат 09:00 дан 16:00 гача Тошкент марказидаги Зарафшон ва Истиқлол кўчаларининг айрим қисмларида транспорт ҳаракати тўлиқ чекланади.
Чеклов кинолойиҳа суратга олиниши муносабати билан жорий этилади. Лойиҳа Тошкентнинг туристик салоҳиятини тарғиб қилишга қаратилган.
Ҳаракат Зарафшон кўчасининг Ҳятт Регенкй Ташкент меҳмонхонаси назорат-ўтказиш пунктидан Мустақиллик хиёбонигача бўлган қисмида тўхтатилади. Шунингдек, Истиқлол кўчасининг Амир Temuр хиёбонидан Буюк Турон кўчасигача бўлган қисми ҳам ёпилади.
Ҳайдовчиларга йўналишларини олдиндан режалаштириш ва айланма йўллардан фойдаланиш тавсия этилган.
Изоҳлар 0
…