16 сентябрь куни Тошкент марказида икки кўча ёпилади

·19·Ўзбекистон
16 сентябрь куни Тошкент марказида икки кўча ёпилади

16 сентябрь куни соат 09:00 дан 16:00 гача Тошкент марказидаги Зарафшон ва Истиқлол кўчаларининг айрим қисмларида транспорт ҳаракати тўлиқ чекланади.

Чеклов кинолойиҳа суратга олиниши муносабати билан жорий этилади. Лойиҳа Тошкентнинг туристик салоҳиятини тарғиб қилишга қаратилган.

Ҳаракат Зарафшон кўчасининг Ҳятт Регенкй Ташкент меҳмонхонаси назорат-ўтказиш пунктидан Мустақиллик хиёбонигача бўлган қисмида тўхтатилади. Шунингдек, Истиқлол кўчасининг Амир Temuр хиёбонидан Буюк Турон кўчасигача бўлган қисми ҳам ёпилади.

Ҳайдовчиларга йўналишларини олдиндан режалаштириш ва айланма йўллардан фойдаланиш тавсия этилган.

ТошкентЗарафшон кўчаИстиқлол кўчаКинолойиҳа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саида Мирзиёева урбанистлар ва йирик девелоперлар билан учрашди: Янги қатъий талабларСаида Мирзиёева урбанистлар ва йирик девелоперлар билан учрашди: Янги қатъий талабларБугун, 22:17Шавкат Мирзиёев Сеулда ўзбек талабалари ва олимлари билан учрашди (видео)Шавкат Мирзиёев Сеулда ўзбек талабалари ва олимлари билан учрашди (видео)Бугун, 22:07Шавкат Мирзиёев ва Жанубий Корея Бош вазири 300 нафар гигант бизнес вакилларини тўплади Шавкат Мирзиёев ва Жанубий Корея Бош вазири 300 нафар гигант бизнес вакилларини тўплади Бугун, 21:57Шавкат Мирзиёев Корея Миллий Ассамблеяси Спикери билан музокара ўтказди (видео)Шавкат Мирзиёев Корея Миллий Ассамблеяси Спикери билан музокара ўтказди (видео)Бугун, 21:51Пенсия ёши ошириладими? Пенсия тизими бўйича катта ўзгаришлар лойиҳаси эълон қилиндиПенсия ёши ошириладими? Пенсия тизими бўйича катта ўзгаришлар лойиҳаси эълон қилиндиБугун, 21:13Ўзбекистонда пенсия ёши 2028 йилдан оширилиши мумкинЎзбекистонда пенсия ёши 2028 йилдан оширилиши мумкинБугун, 20:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди