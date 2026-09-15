Саида Мирзиёева урбанистлар ва йирик девелоперлар билан учрашди: Янги қатъий талаблар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Саида Мирзиёева Тошкентдаги қурилишлар шаҳар тизимига ортиқча юк бўлмаслиги, балки унинг тараққиётига хизмат қилиши кераклигини қатъий таъкидлади.
- Янги қурилишлар пойтахт ривожига ҳисса қўшиши ва ҳудудий тизимларга дисбаланс келтирмаслиги шарт.
- Шу билан бирга, Тошкентни қулай ва яшил маконга айлантириш ниятида бўлган бизнес вакилларига давлат кўмаги берилиши эълон қилинди.
Тошкент шаҳрида сўнгги йилларда кузатилаётган шиддатли қурилиш тўлқини, шаҳарсозлик ва экологияга тушаётган улкан босим ортидан Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева бошчилигида кенг қамровли ва муҳим стратегик учрашув бўлиб ўтди. Мулоқот столи атрофида йирик инвестициявий ва қурилиш лойиҳалари ташаббускорлари, мустақил урбанистлар, соҳа экспертлари, ижодий студиялар ҳамда олий ўқув юртлари вакиллари жам бўлди. Муҳокамаларнинг асосий сабаби — пойтахтда тобора ортиб бораётган қурилиш кўлами, муҳандислик-коммуникация тармоқлари, ижтимоий соҳа объектлари, хусусан, электр энергияси ва тоза ичимлик суви таъминотидаги оғир муаммолар бўлди.
Саида Мирзиёева янги қурилаётган бинолар шаҳар тизимига ортиқча юк бўлмаслиги, балки унинг тараққиётига хизмат қилиши кераклигини қатъий таъкидлади: «Янги қурилиш шаҳар ривожига ҳисса қўшиши, ҳудудий тизимларга ортиқча юк ва дисбаланс келтириб чиқармаслиги шарт». Шу билан бирга, пойтахтни чинакам қулай, яшил, тоза ва хавфсиз маконга айлантириш ниятида бўлган ташаббускор бизнес вакилларига ҳар томонлама давлат кўмаги берилиши эълон қилинди. Хўш, пойтахтда қурилиш меъёрлари бўйича қандай янги қоидалар жорий этилмоқда, муҳандислик тармоқларининг тақдири нима бўлади ва бизнес қайси шартлар асосида қўллаб-қувватланади?
«Ортиқча юк ва дисбаланссиз шаҳар»: Саида Мирзиёеванинг асосий талаби
Президент Администрацияси раҳбари иштирокида ўтган учрашувнинг бош урғулари:
Шаҳарсозлик ва экология мувозанати: Тошкентнинг экологик ҳолати ва яшил ҳудудларига путур етказмаслик мақсадида қурилишларнинг атроф-муҳитга таъсири қатъий қайта кўриб чиқилиши белгиланди;
«Қурилиш шаҳарни ривожлантирсин»: «Янги қурилишлар пойтахт ривожига хизмат қилиши лозим, у ҳудудий муҳандислик тизимларига ортиқча босим ва мувозанатсизлик туғдирмаслиги керак», — дея таъкидлади Саида Мирзиёева;
Мустақил экспертлар фикри эшитилди: Қарорлар қабул қилишда бюрократик ёндашувдан воз кечилиб, мустақил урбанистлар, олимлар ва ижодий студиялар мутахассисларининг хулосалари биринчи ўринга қўйилди.
Электр, сув ва мактаблар: Коммуникация тизимларидаги чекловлар
Пойтахт инфратузилмаси дуч келаётган долзарб муаммолар таҳлили:
Инженерлик тармоқлари босими: Шаҳарда янги массивлар қад ростлаётганига қарамай, эскирган электр узатиш ва сув таъминоти тизимлари юкламани кўтара олмай қолмоқда;
Ижтимоий объектлар тақчиллиги: Кўп қаватли турар-жойлар қурилаётган ҳудудларда боғчалар, мактаблар, поликлиникалар ва автотураргоҳлар етишмаслиги муаммоси атрофлича муҳокама қилинди;
Режалаштиришдаги янги тартиб: Эндиликда ҳар бир янги бино қурилишидан аввал унинг электр, иссиқлик ва ичимлик суви ресурсларига бўлган таъсири синчковлик билан ҳисоблаб чиқилади.
Эко-бизнесга яшил чироқ: Қайси лойиҳалар қўллаб-қувватланади?
Масъулиятли тадбиркорлик ва давлат томонидан бериладиган кафолатлар:
Қулай ва тоза шаҳар ғояси: Тошкентни янада қулай, гўзал, экологик тоза ва фуқаролар учун хавфсиз қилишга интилаётган девелоперларга алоҳида эътибор қаратилади;
Президент қўйган устувор вазифа: Бундай масъулиятли ва ташаббускор бизнес вакилларини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш давлатимиз раҳбари томонидан белгилаб берилган асосий вазифалардан бири экани қайд этилди;
Инновацион стандартлар: Шаҳарда инсон омили, қулай пиёдалар йўлаклари ва яшил ҳудудларни бирламчи ўринга қўядиган қурилиш концепциялари устувор аҳамият касб этади.
Саида Мирзиёева раҳбарлигида ўтказилган мазкур мулоқот пойтахт Тошкентда пала-партиш қурилишлар даври тугаб, илмий ва экологик жиҳатдан пухта ўйланган янги урбанистик босқич бошланаётганидан далолат беради.
Сизнингча, Тошкент шаҳрида янги турар-жойлар қурилишига қўйилаётган бундай қатъий чекловлар ва талаблар шаҳардаги электр ва сув таъминоти муаммоларини ҳал қила оладими? Пойтахтда янги кўп қаватли бино қуришга рухсат беришдан олдин биринчи навбатда нимага эътибор қаратиш керак — мактаб ва боғчаларгами ёки экология ва автомобиллар тирбандлигигами? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва пойтахтимиз келажагига дахлдор ушбу муҳим мақолани барча тошкентликлар ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…