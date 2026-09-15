Ўз фарзандини уй ва машина сотиб олиш эвазига сотишга келишган ота-онага суд ҳукми эълон қилинди

·3·Жамият
Ўз фарзандини уй ва машина сотиб олиш эвазига сотишга келишган ота-онага суд ҳукми эълон қилинди

Фарғона вилоятининг Тошлоқ туманида эр-хотин 1,5 ёшли ўғлини 35 минг долларга фарзандсиз оилага беришга келишгани ортидан суд ҳукми чиқарилди. Ота-она бундай қарорини оғир моддий шароит ва қарзлар билан изоҳлаган.

Суд маълумотларига кўра, эр-хотин олинган маблағни ўз эҳтиёжлари учун сарфлашни режалаштирган.

25 минг доллар — кўп қаватли уйдан квартира сотиб олиш учун;

10 минг доллар — автомобиль харид қилиш учун.

Келишилган учрашув вақтида она болани топшириш ҳақидаги тилхатни ёзаётган, ота эса пулни олаётган пайтда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан қўлга олинган.

Иш судда одам савдоси билан боғлиқ жиноят сифатида кўриб чиқилди. Суд эр-хотинни одам савдосида айбдор деб топди. Эркак 6 йилга, аёл эса 5 йилга озодликдан маҳрум қилинди.

Энг оғир жиҳатлардан бири — эр-хотиннинг жами уч нафар вояга етмаган фарзанди бўлганидир. Суд ҳукмидан сўнг улар қариндошининг қарамоғига топширилган.

Тошлоқ туманиадам савдосибалалар ҳуқуқларисуд ҳукми
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Урганчдаги тунги қувлашмачоқ: 15 ёшли ўсмир «Жигули»да ЙПХдан қочишга уринди (видео)Урганчдаги тунги қувлашмачоқ: 15 ёшли ўсмир «Жигули»да ЙПХдан қочишга уринди (видео)Бугун, 19:40«Хато қилдим»: Жасур Умиров сувдаги хавфли ҳаракати сабаб ИИВ ва ФВВ назоратига тушди«Хато қилдим»: Жасур Умиров сувдаги хавфли ҳаракати сабаб ИИВ ва ФВВ назоратига тушдиБугун, 19:15Фарғонада 1,5 ёшли ўғлини сотмоқчи бўлган ота-она қамалдиФарғонада 1,5 ёшли ўғлини сотмоқчи бўлган ота-она қамалдиБугун, 15:58Урганчда 15 яшар ўқувчи “Жигули”да ЙПХдан қочдиУрганчда 15 яшар ўқувчи “Жигули”да ЙПХдан қочдиБугун, 15:46Чирчиқда юк машинасининг ярим тиркамаси хонадонга урилдиЧирчиқда юк машинасининг ярим тиркамаси хонадонга урилдиБугун, 15:29Наманганда 66 ёшли аёл 4 метрлик қудуққа тушиб кетдиНаманганда 66 ёшли аёл 4 метрлик қудуққа тушиб кетдиБугун, 15:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди