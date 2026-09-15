Шавкат Мирзиёев ва Жанубий Корея Бош вазири 300 нафар гигант бизнес вакилларини тўплади

·0·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев ва Жанубий Корея Бош вазири 300 нафар гигант бизнес вакилларини тўплади

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Корея Республикасига амалга ошираётган давлат ташрифи доирасида икки мамлакат иқтисодий муносабатлари тарихидаги энг йирик ва нуфузли тадбирлардан бири — Ўзбекистон–Корея бизнес форуми бўлиб ўтди. Давлатимиз раҳбари ҳамда Корея Республикаси Бош вазири Хан Сон Сук бошчилигида очилган мазкур саммитда икки томондан 300 нафардан зиёд давлат арбоблари, йирик молия институтлари раҳбарлари ҳамда жаҳонга машҳур саноат гигантлари иштирок этди. Форум залида дунё брендига айланган «Samsung C&T», «Hyundai Motor Group», «Lotte Chemical», «CJ Group», «Kia Corporation», «Hyundai Rotem» ва «Shinhan Financial Group» каби трансмиллий корпорацияларнинг юқори даражали етакчилари жам бўлди.

Шавкат Мирзиёев ва Жанубий Корея Бош вазири 300 нафар гигант бизнес вакилларини тўплади

Президент Шавкат Мирзиёев ўз нутқида Корея Ўзбекистоннинг вақт синовидан ўтган стратегик шериги эканини таъкидлаб, мамлакатимизнинг улкан табиий ресурс салоҳияти, Жанубий Кореянинг илғор технологиялари ва инвестиция имкониятларини бирлаштирувчи янги миллий таклиф — «Ўзбекистон – Корея саноат-технологик альянси»ни тузиш ташаббусини илгари сурди. Эндиликда корейс компаниялари нафақат анъанавий лойиҳалар, балки мисни чуқур қайта ишлаш, яримўтказгичлар, робототехника, микроэлектроника ва сунъий интеллект тармоқларига таклиф қилинмоқда. Хўш, 300 нафар миллиардер ва корпорациялар раҳбарлари билан кечган музокараларда қандай қарорлар қабул қилинди, «Саноат альянси» мамлакатимизга нима беради ва Тошкент корейс инвесторлари учун қандай шароитларни кафолатлади?

Шавкат Мирзиёев ва Жанубий Корея Бош вазири 300 нафар гигант бизнес вакилларини тўплади

«Жаҳон гигантлари бир залда»: 300 нафар етакчи бизнес намояндалари

Сеулда кечган қўшма бизнес форумнинг кўлами ва асосий қатнашчилари:

  • Икки давлат раҳбарияти бошчилигида: Бизнес форум Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев ва Корея Республикаси Бош вазири Хан Сон Сукнинг бевосита иштирокида старт олди;

  • 300 дан ортиқ бизнес раҳбарлари: Тадбирда давлат тузилмалари, йирик савдо корхоналари, хусусий сектор ва нуфузли халқаро молия институтларидан иборат кенг қамровли делегация жам бўлди;

  • Топ-брендлар иштироки: Форумда бевосита қатнашган корейс корпорациялари рўйхатидан «Lotte Chemical», «Hyundai Motor Group», «Samsung C&T», «CJ Group», «Shinhan Financial Group», «Hyundai Rotem», «KIND», «BOMI», «Kia Corporation», «Sampyo Group» ва «Hansae Mobility» каби дунё саноати флагманлари жой олди.

Шавкат Мирзиёев ва Жанубий Корея Бош вазири 300 нафар гигант бизнес вакилларини тўплади

Ресурслар ва технологиялар бирлашмаси: «Саноат-технологик альянси»

Президент илгари сурган янги геоиқтисодий стратегия:

  • Учлик формуласи: Давлатимиз раҳбари Ўзбекистоннинг бой хомашё ва ресурс заҳираларини Кореянинг ноёб илғор технологиялари ҳамда улкан сармоя имкониятлари билан уйғунлаштириш орқали икки томонлама ўсиш нуқталарини яратишни таклиф этди;

  • Тўлиқ қиймат занжири: Саноат кооперациясини кучайтириш ва хомашёни тайёр маҳсулотгача етказиб берувчи тўлиқ ишлаб чиқариш тизимини шакллантириш устувор вазифа сифатида белгиланди;

  • Янги Саноат альянси тузилади: Икки мамлакат технологик ҳамкорлигини янги институционал даражага олиб чиқиш мақсадида расман «Ўзбекистон – Корея саноат-технологик альянси»ни тузиш ташаббуси билдирилди.

Шавкат Мирзиёев ва Жанубий Корея Бош вазири 300 нафар гигант бизнес вакилларини тўплади

Микрочиплардан тортиб роботларгача: Сармоядорлар таклиф этилган 8 та асосий соҳа

Ўзбекистоннинг индустриал тараққиётида Корея билан режалаштирилаётган асосий лойиҳалар:

  • Мис ва электротехника саноати: Маҳаллий мис хомашёсини чуқур қайта ишлаш ва юқори аниқликдаги электротехника ускуналари ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш;

  • Автомобил ва электромобиллар: Hyundai ва Kia иштирокида автомобиллар ва янги авлод электромобиллари учун эҳтиёт қисмлар ва бутловчи деталларни маҳаллийлаштириш;

  • Келажак технологиялари: Сунъий интеллект (AI), рақамлаштириш, яримўтказгичлар ва микроэлектроника тармоқларида тўғридан-тўғри ҳамкорликни йўлга қўйиш;

  • Инновацион тиббиёт ва фармацевтика: Биотехнология кластерларини очиш ва қўшма илмий-амалий тадқиқотларни йўлга қўйиш;

  • «Яшил энергетика» ва тармоқлар модернизацияси: Гидроэнергетика, энергия сақлаш тизимлари (ESS) ва шаҳар инфратузилмасини модернизация қилиш;

  • Инвесторларга тўлиқ кафолат: Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон ҳукумати корейс инвесторлари ва бизнес вакиллари учун энг қулай шароитлар, имтиёзлар ва лойиҳаларни амалга оширишда ҳар томонлама давлат кўмагини кўрсатишга тайёрлигини қатъий таъкидлади.

Шавкат Мирзиёев ва Жанубий Корея Бош вазири 300 нафар гигант бизнес вакилларини тўплади

Ўзбекистон Президентининг Сеулдаги ушбу тарихий учрашуви мамлакатимиз саноатини хомашё экспорт қилувчи давлатдан юқори технологияли маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи минтақавий инновацион марказга айлантиришда улкан бурилиш ясаши шубҳасиздир.

Сизнингча, Samsung, Hyundai ва Lotte каби Жанубий Корея гигантларининг Ўзбекистонга янги сармоя тўлқини билан кириб келиши маҳаллий саноат ва иш ўринлари ривожига қандай туртки беради? «Ўзбекистон – Корея саноат-технологик альянси» орқали мамлакатимизда ўз микроэлектроника ва электромобил компонентларимизни ишлаб чиқариш имкониятини қандай баҳолайсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва иқтисодий келажагимизга дахлдор ушбу муҳим мақолани барча ҳамкасбларингиз ҳамда тадбиркор дўстларингизга улашинг!

Ўзбекистон–Корея бизнес форумыШавкат МирзиёевКорея Республикаси Бош вазири Хан Сон СукЎзбекистон–Корея саноат-технологик альянси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев Сеулда ўзбек талабалари ва олимлари билан учрашди (видео)Шавкат Мирзиёев Сеулда ўзбек талабалари ва олимлари билан учрашди (видео)Бугун, 22:07Шавкат Мирзиёев Корея Миллий Ассамблеяси Спикери билан музокара ўтказди (видео)Шавкат Мирзиёев Корея Миллий Ассамблеяси Спикери билан музокара ўтказди (видео)Бугун, 21:51Пенсия ёши ошириладими? Пенсия тизими бўйича катта ўзгаришлар лойиҳаси эълон қилиндиПенсия ёши ошириладими? Пенсия тизими бўйича катта ўзгаришлар лойиҳаси эълон қилиндиБугун, 21:13Ўзбекистонда пенсия ёши 2028 йилдан оширилиши мумкинЎзбекистонда пенсия ёши 2028 йилдан оширилиши мумкинБугун, 20:42Ўзбекистонга энг кўп сайёҳлар қайси давлатлардан келмоқда?Ўзбекистонга энг кўп сайёҳлар қайси давлатлардан келмоқда?Бугун, 16:32Тошкент метросида бир кунда рекорд даражада йўловчи ташилдиТошкент метросида бир кунда рекорд даражада йўловчи ташилдиБугун, 15:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди