Шавкат Мирзиёев ва Жанубий Корея Бош вазири 300 нафар гигант бизнес вакилларини тўплади
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Корея Республикасига амалга ошираётган давлат ташрифи доирасида икки мамлакат иқтисодий муносабатлари тарихидаги энг йирик ва нуфузли тадбирлардан бири — Ўзбекистон–Корея бизнес форуми бўлиб ўтди. Давлатимиз раҳбари ҳамда Корея Республикаси Бош вазири Хан Сон Сук бошчилигида очилган мазкур саммитда икки томондан 300 нафардан зиёд давлат арбоблари, йирик молия институтлари раҳбарлари ҳамда жаҳонга машҳур саноат гигантлари иштирок этди. Форум залида дунё брендига айланган «Samsung C&T», «Hyundai Motor Group», «Lotte Chemical», «CJ Group», «Kia Corporation», «Hyundai Rotem» ва «Shinhan Financial Group» каби трансмиллий корпорацияларнинг юқори даражали етакчилари жам бўлди.
Президент Шавкат Мирзиёев ўз нутқида Корея Ўзбекистоннинг вақт синовидан ўтган стратегик шериги эканини таъкидлаб, мамлакатимизнинг улкан табиий ресурс салоҳияти, Жанубий Кореянинг илғор технологиялари ва инвестиция имкониятларини бирлаштирувчи янги миллий таклиф — «Ўзбекистон – Корея саноат-технологик альянси»ни тузиш ташаббусини илгари сурди. Эндиликда корейс компаниялари нафақат анъанавий лойиҳалар, балки мисни чуқур қайта ишлаш, яримўтказгичлар, робототехника, микроэлектроника ва сунъий интеллект тармоқларига таклиф қилинмоқда. Хўш, 300 нафар миллиардер ва корпорациялар раҳбарлари билан кечган музокараларда қандай қарорлар қабул қилинди, «Саноат альянси» мамлакатимизга нима беради ва Тошкент корейс инвесторлари учун қандай шароитларни кафолатлади?
«Жаҳон гигантлари бир залда»: 300 нафар етакчи бизнес намояндалари
Сеулда кечган қўшма бизнес форумнинг кўлами ва асосий қатнашчилари:
Икки давлат раҳбарияти бошчилигида: Бизнес форум Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев ва Корея Республикаси Бош вазири Хан Сон Сукнинг бевосита иштирокида старт олди;
300 дан ортиқ бизнес раҳбарлари: Тадбирда давлат тузилмалари, йирик савдо корхоналари, хусусий сектор ва нуфузли халқаро молия институтларидан иборат кенг қамровли делегация жам бўлди;
Топ-брендлар иштироки: Форумда бевосита қатнашган корейс корпорациялари рўйхатидан «Lotte Chemical», «Hyundai Motor Group», «Samsung C&T», «CJ Group», «Shinhan Financial Group», «Hyundai Rotem», «KIND», «BOMI», «Kia Corporation», «Sampyo Group» ва «Hansae Mobility» каби дунё саноати флагманлари жой олди.
Ресурслар ва технологиялар бирлашмаси: «Саноат-технологик альянси»
Президент илгари сурган янги геоиқтисодий стратегия:
Учлик формуласи: Давлатимиз раҳбари Ўзбекистоннинг бой хомашё ва ресурс заҳираларини Кореянинг ноёб илғор технологиялари ҳамда улкан сармоя имкониятлари билан уйғунлаштириш орқали икки томонлама ўсиш нуқталарини яратишни таклиф этди;
Тўлиқ қиймат занжири: Саноат кооперациясини кучайтириш ва хомашёни тайёр маҳсулотгача етказиб берувчи тўлиқ ишлаб чиқариш тизимини шакллантириш устувор вазифа сифатида белгиланди;
Янги Саноат альянси тузилади: Икки мамлакат технологик ҳамкорлигини янги институционал даражага олиб чиқиш мақсадида расман «Ўзбекистон – Корея саноат-технологик альянси»ни тузиш ташаббуси билдирилди.
Микрочиплардан тортиб роботларгача: Сармоядорлар таклиф этилган 8 та асосий соҳа
Ўзбекистоннинг индустриал тараққиётида Корея билан режалаштирилаётган асосий лойиҳалар:
Мис ва электротехника саноати: Маҳаллий мис хомашёсини чуқур қайта ишлаш ва юқори аниқликдаги электротехника ускуналари ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш;
Автомобил ва электромобиллар: Hyundai ва Kia иштирокида автомобиллар ва янги авлод электромобиллари учун эҳтиёт қисмлар ва бутловчи деталларни маҳаллийлаштириш;
Келажак технологиялари: Сунъий интеллект (AI), рақамлаштириш, яримўтказгичлар ва микроэлектроника тармоқларида тўғридан-тўғри ҳамкорликни йўлга қўйиш;
Инновацион тиббиёт ва фармацевтика: Биотехнология кластерларини очиш ва қўшма илмий-амалий тадқиқотларни йўлга қўйиш;
«Яшил энергетика» ва тармоқлар модернизацияси: Гидроэнергетика, энергия сақлаш тизимлари (ESS) ва шаҳар инфратузилмасини модернизация қилиш;
Инвесторларга тўлиқ кафолат: Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон ҳукумати корейс инвесторлари ва бизнес вакиллари учун энг қулай шароитлар, имтиёзлар ва лойиҳаларни амалга оширишда ҳар томонлама давлат кўмагини кўрсатишга тайёрлигини қатъий таъкидлади.
Ўзбекистон Президентининг Сеулдаги ушбу тарихий учрашуви мамлакатимиз саноатини хомашё экспорт қилувчи давлатдан юқори технологияли маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи минтақавий инновацион марказга айлантиришда улкан бурилиш ясаши шубҳасиздир.
Сизнингча, Samsung, Hyundai ва Lotte каби Жанубий Корея гигантларининг Ўзбекистонга янги сармоя тўлқини билан кириб келиши маҳаллий саноат ва иш ўринлари ривожига қандай туртки беради? «Ўзбекистон – Корея саноат-технологик альянси» орқали мамлакатимизда ўз микроэлектроника ва электромобил компонентларимизни ишлаб чиқариш имкониятини қандай баҳолайсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва иқтисодий келажагимизга дахлдор ушбу муҳим мақолани барча ҳамкасбларингиз ҳамда тадбиркор дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…