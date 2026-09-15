«Андижон» «Олимпик-МобиУз» тўсиғини драматик тарзда енгиб, чорак финалга чиқди
Ўзбекистон кубогининг 1/8 финал босқичи ҳақиқий футбол триллерига ва томошабинлар нафасини ичига ютиб томоша қилган ақлбовар қилмас драмага айланди. Водийнинг бош жамоаларидан бири бўлган «Андижон» клуби ўз майдонида ёш ва шижоатли «Олимпик-МобиУз» жамоасини қабул қилди. Учрашув аввалида «бургутлар» икки тўп фарқи билан олдинга чиқиб олган бўлса-да, меҳмонлар иккинчи бўлим бошидаёқ 5 дақиқа ичида иккита жавоб тўпини киритиб, таблодаги мувозанатни тиклади ва баҳсни қўшимча бўлимларгача чўзди. 120 дақиқалик асабий ва шиддатли курашлардан сўнг ғолиб номи пенальтилар сериясида аниқланди.
Лотереяга қиёсланадиган ушбу ҳал қилувчи зарбалар баҳсида андижонлик чарм тўп усталари совуққонлик намойиш этиб, ғалабани илиб кетишди ва Ўзбекистон кубогининг чорак финалига йўл олишди. Айниқса, «Андижон» таркибида Драган Черан, Азизбек Турғунбоев, Ислом Тўхтахўжаев ва Мартин Боакье каби юлдузларнинг майдонга тушиши баҳснинг савиясини янада оширди. Хўш, «Олимпик-МобиУз» қандай қилиб 2:0 ҳисобини йўққа чиқарди, «Андижон»ни пенальтилар сериясида нима қутқариб қолди ва «бургутлар» бу йил кубокни бошлари узра кўтара оладими?
«2:0 дан 2:2 гача»: 14 дақиқа ичида юз берган даҳшатли драма
Андижондаги «Бобур Арена»да кечган беллашувнинг энг қайноқ лаҳзалари:
43-дақиқа — Ашортиадан биринчи зарба: Биринчи бўлимнинг сўнгги дақиқаларида фаол ҳужум ташкил этган Имеда Ашортиа ҳисобни очиб, мезбонларни олдинга олиб чиқди (1:0);
47-дақиқа — Турдимуродовдан тезкор гол: Иккинчи бўлим бошланиши билан Рустам Турдимуродов рақиб посбонини яна бир бор ранжитиб, «Андижон»нинг устунлигини мустаҳкамлади (2:0);
52 ва 57-дақиқалар — «Олимпик-МобиУз»дан чақмоқдек камбэк: Икки тўп фарқи билан ортда қолаётган ёшлар таслим бўлмади — аввалига 52-дақиқада Равшанбек Абдуманнонов, орадан 5 дақиқа ўтиб эса 57-дақиқада захирадан тушган Далер Тухсанов гол уриб, ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди;
Тактик юришлар ва экстра-тайм: Асосий вақт дуранг билан тугагач, қўшимча бўлимларда ҳам ҳар икки жамоа мудофаада мустаҳкам туриб берди.
Юлдузлар жанггоҳи: Черан ва Турғунбоевнинг ёрдами
«Бургутлар»нинг супер таркиби ва мураббийлар ротацияси:
Драган Черан майдонда: Иккинчи бўлимда Мартин Боакье ўрнига майдонга тушган тажрибали тўпурар Драган Черан жамоа ҳужумларига мазмун ва босим қўшди;
Азизбек Турғунбоевнинг фаоллиги: 59-дақиқада захирадан ўйинга қўшилган Азизбек Турғунбоев ва Пўлатхўжа Холдорхонов рақиб ҳимоясини тинимсиз чалғитиб, хавфли вазиятлар яратди;
Ислом Тўхтахўжаевнинг сардорлик тажрибаси: Ҳимоя марказида ҳаракат қилган Тўхтахўжаев ва Одилбек Абдумажидов жуфтлиги қўшимча бўлимлардаги рақибнинг тезкор қарши ҳужумларини бартараф этишда асосий рол ўйнади;
Дарвозабонлар айёрлиги: «Олимпик-МобиУз» мураббийлар штаби 119-дақиқада пенальтилар серияси учун махсус Шаҳбоз Исматуллаевни майдонга туширди, бироқ бу қарор меҳмонларни қутқариб қололмади.
Асаблар лотереяси: Чорак финал йўлланмаси «Андижон»да!
Пенальтилар серияси ва мусобақадаги кейинги босқич манзараси:
Совуққон якун: Пенальтилар сериясида «Андижон» футболчиларининг юксак маҳорати ва тажрибаси ўз сўзини айтди — «бургутлар» ғалаба тўпини киритиб, кейинги босқич чиптасини расмийлаштирди;
Чорак финалчилар сафи кенгаймоқда: Ушбу драматик муваффақият орқали «Андижон» клуби «Локомотив» ортидан мамлакат кубогининг 1/4 финалига дадил қадам ташлади;
Мухлислар қувончи: Ўз майдонида кечган 120 дақиқалик оғир курашдан сўнг қўлга киритилган ғалаба водийлик футбол ихлосмандларига ҳақиқий байрам кайфиятини улашди.
«Андижон»нинг ушбу қийин, аммо иродали ғалабаси жамоанинг бу йилги Ўзбекистон кубогида бош соврин — чемпионлик учун жиддий даъвогар эканини яна бир карра исботлаб берди.
Сизнингча, «Андижон»нинг 2:0 ҳисобидаги устунликни қўлдан чиқариб, ишни пенальтиларгача олиб боришига асосий сабаб нима бўлди — хотиржамликми ёки «Олимпик-МобиУз» ёшларининг кутилмаган шижоати? Драган Черан, Азизбек Турғунбоев ва Ислом Тўхтахўжаев каби етакчилар билан «бургутлар» бу йил Ўзбекистон кубогини қўлга кирита оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва ўзбек футболидаги ушбу шиддатли кубок жанги таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…