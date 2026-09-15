Риҳанна ва ASAP Rocky қизининг 1 ёшини нишонлади: унинг исми ҳам анъанани давом эттирди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Rihanna ва ASAP Rocky оиласидаги энг кичик фарзандлари — илк қизлари Rocki Irish Mayers'нинг бир ёшга тўлишини нишонлади. Қизалоқ 2025 йилда дунёга келиб, машҳур жуфтликнинг учинчи фарзандига айланган.
Rocki жуфтликнинг илк қизи бўлса-да, унинг исми оиладаги аввалги фарзандлар анъанасидан четга чиқмади.
Риҳанна ва ASAP Роcкйнинг ундан олдин туғилган икки ўғли — РЗА ва Riot Rose ҳам "Р" ҳарфи билан бошланадиган исмларга эга.
Жуфтлик учинчи фарзандига ҳам "Р" ҳарфи билан бошланадиган исм танлаб, оилавий анъанани давом эттирди. Rocki'нинг дунёга келиши билан Риҳанна ва ASAP Rocky оиласидаги "Р" ҳарфи билан боғлиқ анъана яна бир бор давом этди. Қизалоқнинг бир ёшга тўлиши эса оила учун алоҳида қувончли сана бўлди.
Изоҳлар 0
…