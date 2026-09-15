Риҳанна ва ASAP Rocky қизининг 1 ёшини нишонлади: унинг исми ҳам анъанани давом эттирди

·29·Маданият
Риҳанна ва ASAP Rocky қизининг 1 ёшини нишонлади: унинг исми ҳам анъанани давом эттирди

Rihanna ва ASAP Rocky оиласидаги энг кичик фарзандлари — илк қизлари Rocki Irish Mayers'нинг бир ёшга тўлишини нишонлади. Қизалоқ 2025 йилда дунёга келиб, машҳур жуфтликнинг учинчи фарзандига айланган.

Rocki жуфтликнинг илк қизи бўлса-да, унинг исми оиладаги аввалги фарзандлар анъанасидан четга чиқмади.

Риҳанна ва ASAP Роcкйнинг ундан олдин туғилган икки ўғли — РЗА ва Riot Rose ҳам "Р" ҳарфи билан бошланадиган исмларга эга.

Yuzi krem bo'lgan kichkina qizaloq bayram torti yonida o'tiribdi.

Жуфтлик учинчи фарзандига ҳам "Р" ҳарфи билан бошланадиган исм танлаб, оилавий анъанани давом эттирди. Rocki'нинг дунёга келиши билан Риҳанна ва ASAP Rocky оиласидаги "Р" ҳарфи билан боғлиқ анъана яна бир бор давом этди. Қизалоқнинг бир ёшга тўлиши эса оила учун алоҳида қувончли сана бўлди.

РihannaASAP RockyRocki Irish MayersRihanna ва ASAP Rocky оиласи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вазира Юнусова вайнларда кўринаётганининг сабабини айтди: “Вайнда пул кўпроқ” (видео)Вазира Юнусова вайнларда кўринаётганининг сабабини айтди: “Вайнда пул кўпроқ” (видео)Бугун, 16:34«Турмушнинг мушти бор» деганда нимани назарда тутишган? Вазира Юнусова изоҳ берди (видео)«Турмушнинг мушти бор» деганда нимани назарда тутишган? Вазира Юнусова изоҳ берди (видео)Бугун, 16:04Жасур Умировнинг фарзанди билан катерда юқори тезликда ҳаракатлангани акс этган видео кескин баҳсларга сабаб бўлдиЖасур Умировнинг фарзанди билан катерда юқори тезликда ҳаракатлангани акс этган видео кескин баҳсларга сабаб бўлдиБугун, 14:09Янги жаҳон рекорди!: Том Холланд дунё кино тарихидаги энг кассабоп актёр деб топилдиЯнги жаҳон рекорди!: Том Холланд дунё кино тарихидаги энг кассабоп актёр деб топилдиБугун, 10:18Селин Дион олти йилдан ортиқ танаффусдан сўнг саҳнага қайтдиСелин Дион олти йилдан ортиқ танаффусдан сўнг саҳнага қайтдиКеча, 23:17Алишер Узоқовнинг нега кўзига ёш келди: “Мен буни анча кутдим” (видео)Алишер Узоқовнинг нега кўзига ёш келди: “Мен буни анча кутдим” (видео)Кеча, 18:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди