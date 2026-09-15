Шавкат Мирзиёев Корея Миллий Ассамблеяси Спикери билан музокара ўтказди (видео)
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Корея Республикасига амалга ошираётган тарихий давлат ташрифи доирасида икки томонлама алоқаларни қонун чиқарувчи органлар даражасида янги поғонага кўтарувчи муҳим учрашув бўлиб ўтди. 15 сентябрь куни давлатимиз раҳбари Корея Республикаси Миллий Ассамблеяси Спикери Чо Чжон Шик билан музокара ўтказиб, Ўзбекистон ва Жанубий Корея ўртасидаги алоҳида стратегик шериклик муносабатларини мустаҳкамлашда парламент дипломатиясининг ўрни тобора ортиб бораётганини алоҳида эътироф этди. Мулоқот чоғида нафақат парламентлараро дўстлик гуруҳлари ва тажриба алмашинуви, балки олий даражада эришилган улкан савдо-иқтисодий ва инвестициявий битимларнинг тўлиқ ижросини таъминлаш масалалари ҳам марказий ўринни эгаллади.
Хусусан, келишувларнинг амалга оширилиши устидан парламент мониторингини йўлга қўйиш ва Жанубий Кореянинг илғор рақамли тажрибасини Ўзбекистон Олий Мажлиси тизимига тўлиқ жорий этишга келишиб олинди. Шунингдек, 2027 йилда икки давлат ўртасида дипломатик муносабатлар ўрнатилганига 35 йил тўлиши муносабати билан кенг қамровли қўшма тадбирлар дастури белгилаб олинди. Хўш, Шавкат Мирзиёев ва Чо Чжон Шик музокараларида қайси стратегик ташаббуслар илгари сурилди, «Электрон парламент» лойиҳаси Олий Мажлис ишини қандай ўзгартиради ва қонун чиқарувчилар йирик лойиҳаларни қандай назорат қилади?
«Алоҳида стратегик шериклик»: Парламентлараро алоқаларнинг кучайиши
Сеулда кечган расмий мулоқотнинг асосий нуқталари:
Парламентларнинг юксак роли: Президент Шавкат Мирзиёев ва Спикер Чо Чжон Шик икки мамлакат ўртасидаги дўстона алоқаларни ривожлантиришда қонун чиқарувчи органларнинг фаол иштироки ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканини таъкидлади;
«Дўстлик гуруҳлари»нинг самарали иши: Томонлар парламент делегацияларининг ўзаро ташрифлари мунтазамлик касб этгани ҳамда қўмиталар ўртасидаги амалий тажриба алмашинуви юқори суръатда кечаётганини мамнуният билан қайд этди;
Қонунчилик соҳасида ҳамкорлик: Иқтисодиётни эркинлаштириш, сармояларни рағбатлантириш ва ижтимоий ислоҳотлар борасидаги қонунчилик тажрибаларини бир-бирига мослаштириш устувор йўналиш сифатида белгиланди.
«Электрон парламент» ва инвестициялар устидан қатъий мониторинг
Амалий натижаларга қаратилган янги механизмлар:
Рақамлаштириш лойиҳаси: Жанубий Корея Миллий Ассамблеяси ҳамда Корея халқаро ҳамкорлик агентлиги (KOICA) кўмагида Ўзбекистон Олий Мажлисининг иккала палатасида «Электрон парламент» лойиҳаси муваффақиятли татбиқ этилмоқда;
Шаффофлик ва тезкорлик: Мазкур рақамли тизим қонун ижодкорлиги жараёнини автоматлаштириш, депутатлар фаолияти самарадорлигини ва аҳоли билан очиқ мулоқотни янги даражага олиб чиқади;
Олий келишувлар назорати: Музокараларда олий даражадаги учрашувларда эришилган савдо-иқтисодий, инвестициявий ва маданий-гуманитар шартномаларнинг ўз вақтида ва тўлиқ бажарилиши бўйича парламентлараро назорат механизмини ишлаб чиқиш зарурати таъкидланди.
2027 йил сари: Дипломатик муносабатларнинг 35 йиллик юбилейи
Келгуси режалар ва муҳим санага тайёргарлик:
Тарихий сана — 35 йил: Ўзбекистон ва Корея Республикаси ўртасида дипломатик алоқалар ўрнатилганига 2027 йилда роппа-роса 35 йил тўлади;
«Парламент дипломатияси» тадбирлари: Учрашув якунида мазкур юбилей санаси муносабати билан икки мамлакат пойтахтларида кенг кўламли маданий, сиёсий ва парламентлараро форумлар ўтказишга келишиб олинди;
Истиқболли пойдевор: Шавкат Мирзиёевнинг ушбу учрашуви Ўзбекистон ва Жанубий Кореянинг узоқ муддатли иттифоқчилик алоқаларини янада мустаҳкам пойдеворга қўйди.
Ўзбекистон етакчисининг Сеулдаги сермаҳсул музокаралари икки халқ манфаатларига хизмат қилувчи улкан инвестициявий ва технологик лойиҳаларнинг муваффақиятли рўёбга чиқишига кучли туртки бериши шубҳасиздир.
Сизнингча, Ўзбекистон Олий Мажлисида Корея тажрибаси асосида жорий этилаётган «Электрон парламент» лойиҳаси қонунлар ижроси ва жамоатчилик назоратини қай даражада кучайтиради? Корея инвестициялари ва технологияларининг янги тўлқини мамлакатимиз иқтисодиётида қайси соҳаларни биринчи навбатда ўзгартириши керак? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва давлат ташрифи доирасидаги ушбу муҳим таҳлилий мақолани барча яқинларингиз ҳамда сиёсат кузатувчиларига улашинг!
Изоҳлар 0
…