Шавкат Мирзиёев Корея Миллий Ассамблеяси Спикери билан музокара ўтказди (видео)

·2·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Корея Миллий Ассамблеяси Спикери билан музокара ўтказди (видео)

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Корея Республикасига амалга ошираётган тарихий давлат ташрифи доирасида икки томонлама алоқаларни қонун чиқарувчи органлар даражасида янги поғонага кўтарувчи муҳим учрашув бўлиб ўтди. 15 сентябрь куни давлатимиз раҳбари Корея Республикаси Миллий Ассамблеяси Спикери Чо Чжон Шик билан музокара ўтказиб, Ўзбекистон ва Жанубий Корея ўртасидаги алоҳида стратегик шериклик муносабатларини мустаҳкамлашда парламент дипломатиясининг ўрни тобора ортиб бораётганини алоҳида эътироф этди. Мулоқот чоғида нафақат парламентлараро дўстлик гуруҳлари ва тажриба алмашинуви, балки олий даражада эришилган улкан савдо-иқтисодий ва инвестициявий битимларнинг тўлиқ ижросини таъминлаш масалалари ҳам марказий ўринни эгаллади.

Шавкат Мирзиёев Корея Миллий Ассамблеяси Спикери билан музокара ўтказди (видео)

Хусусан, келишувларнинг амалга оширилиши устидан парламент мониторингини йўлга қўйиш ва Жанубий Кореянинг илғор рақамли тажрибасини Ўзбекистон Олий Мажлиси тизимига тўлиқ жорий этишга келишиб олинди. Шунингдек, 2027 йилда икки давлат ўртасида дипломатик муносабатлар ўрнатилганига 35 йил тўлиши муносабати билан кенг қамровли қўшма тадбирлар дастури белгилаб олинди. Хўш, Шавкат Мирзиёев ва Чо Чжон Шик музокараларида қайси стратегик ташаббуслар илгари сурилди, «Электрон парламент» лойиҳаси Олий Мажлис ишини қандай ўзгартиради ва қонун чиқарувчилар йирик лойиҳаларни қандай назорат қилади?

Шавкат Мирзиёев Корея Миллий Ассамблеяси Спикери билан музокара ўтказди (видео)

«Алоҳида стратегик шериклик»: Парламентлараро алоқаларнинг кучайиши

Сеулда кечган расмий мулоқотнинг асосий нуқталари:

  • Парламентларнинг юксак роли: Президент Шавкат Мирзиёев ва Спикер Чо Чжон Шик икки мамлакат ўртасидаги дўстона алоқаларни ривожлантиришда қонун чиқарувчи органларнинг фаол иштироки ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканини таъкидлади;

  • «Дўстлик гуруҳлари»нинг самарали иши: Томонлар парламент делегацияларининг ўзаро ташрифлари мунтазамлик касб этгани ҳамда қўмиталар ўртасидаги амалий тажриба алмашинуви юқори суръатда кечаётганини мамнуният билан қайд этди;

  • Қонунчилик соҳасида ҳамкорлик: Иқтисодиётни эркинлаштириш, сармояларни рағбатлантириш ва ижтимоий ислоҳотлар борасидаги қонунчилик тажрибаларини бир-бирига мослаштириш устувор йўналиш сифатида белгиланди.

Шавкат Мирзиёев Корея Миллий Ассамблеяси Спикери билан музокара ўтказди (видео)

«Электрон парламент» ва инвестициялар устидан қатъий мониторинг

Амалий натижаларга қаратилган янги механизмлар:

  • Рақамлаштириш лойиҳаси: Жанубий Корея Миллий Ассамблеяси ҳамда Корея халқаро ҳамкорлик агентлиги (KOICA) кўмагида Ўзбекистон Олий Мажлисининг иккала палатасида «Электрон парламент» лойиҳаси муваффақиятли татбиқ этилмоқда;

  • Шаффофлик ва тезкорлик: Мазкур рақамли тизим қонун ижодкорлиги жараёнини автоматлаштириш, депутатлар фаолияти самарадорлигини ва аҳоли билан очиқ мулоқотни янги даражага олиб чиқади;

  • Олий келишувлар назорати: Музокараларда олий даражадаги учрашувларда эришилган савдо-иқтисодий, инвестициявий ва маданий-гуманитар шартномаларнинг ўз вақтида ва тўлиқ бажарилиши бўйича парламентлараро назорат механизмини ишлаб чиқиш зарурати таъкидланди.

Шавкат Мирзиёев Корея Миллий Ассамблеяси Спикери билан музокара ўтказди (видео)

2027 йил сари: Дипломатик муносабатларнинг 35 йиллик юбилейи

Келгуси режалар ва муҳим санага тайёргарлик:

  • Тарихий сана — 35 йил: Ўзбекистон ва Корея Республикаси ўртасида дипломатик алоқалар ўрнатилганига 2027 йилда роппа-роса 35 йил тўлади;

  • «Парламент дипломатияси» тадбирлари: Учрашув якунида мазкур юбилей санаси муносабати билан икки мамлакат пойтахтларида кенг кўламли маданий, сиёсий ва парламентлараро форумлар ўтказишга келишиб олинди;

  • Истиқболли пойдевор: Шавкат Мирзиёевнинг ушбу учрашуви Ўзбекистон ва Жанубий Кореянинг узоқ муддатли иттифоқчилик алоқаларини янада мустаҳкам пойдеворга қўйди.

Шавкат Мирзиёев Корея Миллий Ассамблеяси Спикери билан музокара ўтказди (видео)

Ўзбекистон етакчисининг Сеулдаги сермаҳсул музокаралари икки халқ манфаатларига хизмат қилувчи улкан инвестициявий ва технологик лойиҳаларнинг муваффақиятли рўёбга чиқишига кучли туртки бериши шубҳасиздир.

Сизнингча, Ўзбекистон Олий Мажлисида Корея тажрибаси асосида жорий этилаётган «Электрон парламент» лойиҳаси қонунлар ижроси ва жамоатчилик назоратини қай даражада кучайтиради? Корея инвестициялари ва технологияларининг янги тўлқини мамлакатимиз иқтисодиётида қайси соҳаларни биринчи навбатда ўзгартириши керак? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва давлат ташрифи доирасидаги ушбу муҳим таҳлилий мақолани барча яқинларингиз ҳамда сиёсат кузатувчиларига улашинг!

Шавкат МирзиёевЧо Чжон ШикЭлектрон парламентКорея Республикаси Миллий Ассамблеяси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пенсия ёши ошириладими? Пенсия тизими бўйича катта ўзгаришлар лойиҳаси эълон қилиндиПенсия ёши ошириладими? Пенсия тизими бўйича катта ўзгаришлар лойиҳаси эълон қилиндиБугун, 21:13Ўзбекистонда пенсия ёши 2028 йилдан оширилиши мумкинЎзбекистонда пенсия ёши 2028 йилдан оширилиши мумкинБугун, 20:42Ўзбекистонга энг кўп сайёҳлар қайси давлатлардан келмоқда?Ўзбекистонга энг кўп сайёҳлар қайси давлатлардан келмоқда?Бугун, 16:32Тошкент метросида бир кунда рекорд даражада йўловчи ташилдиТошкент метросида бир кунда рекорд даражада йўловчи ташилдиБугун, 15:49Бухорода нефт сақлаш омборида ёнғин содир бўлдиБухорода нефт сақлаш омборида ёнғин содир бўлдиБугун, 12:35Чилонзорда Анҳор бўйида янги парк қуриладиЧилонзорда Анҳор бўйида янги парк қуриладиБугун, 09:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди