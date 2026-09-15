«Путин билан фақат максимал позицияда гаплашаман!»: Кая Каллас Кремль шартларига қарши чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Иттифоқининг ташқи сиёсат бўйича янги раҳбари Кая Каллас Россия президенти Владимир Путин билан фақат Европанинг «максимал талаб ва позициялари» асосида телефон орқали гаплашишга тайёрлигини билдирди.
- Каллас Россиянинг ўз шартлари билан бошланмоқчи бўлган ҳар қандай мулоқот форматини рад этишини таъкидлади.
Европа Иттифоқининг ташқи сиёсат ва хавфсизлик бўйича янги раҳбари Кая Каллас Финляндия оммавий ахборот воситаларига берган баёнотида Россия президенти Владимир Путин билан мулоқот шартлари ҳақида кескин ва қатъий фикр билдирди. Евродипломатиянинг янги етакчиси Кремль раҳбари билан телефон орқали гаплашишга тайёрлигини, бироқ бу мулоқот фақат Европанинг «максимал талаб ва позициялари» асосида бўлиши шартлигини очиқлади. Каллас Россиянинг ўз шартлари остида бошланмоқчи бўлган ҳар қандай мулоқот форматини кескин рад этишини алоҳида таъкидлади. «Россиянинг талаблари максимал даражада. Бунга жавобан биз ҳам ўз максимал талабларимизни илгари суришимиз шарт, фақат шундагина музокаралар позициясида мувозанат пайдо бўлади», — дея ўз стратегиясини изоҳлади у.
Қизиғи шундаки, Каллас Москвага шахсан ташриф буюриш эҳтимолини тилга ҳам олмади — экспертларнинг эслатишича, Россия Тергов қўмитаси Эстонияда совет аскарлари хотирасига ўрнатилган ёдгорликларни бузиш бўйича шахсан Калласга нисбатан расмий жиноий иш қўзғатган ва уни қидирувга берган. Аввалроқ Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова Калласнинг музокараларда иштирок этиш даъволарига «беҳуда» дея қисқа жавоб қайтарган эди. Хўш, Кая Калласнинг қатъий босими Брюссель ва Москва ўртасидаги алоқаларни қандай ўзгартиради, телефон мулоқоти ҳақиқатда амалга ошиши мумкинми ва Кремль евродипломатнинг ушбу ультиматумига қандай жавоб беради?
«Россия шартларига йўқ!»: Кая Калласнинг максимал талаблар стратегияси
Европа Иттифоқининг янги ташқи сиёсат раҳбари билдирган асосий фикрлар:
Телефон орқали мулоқотга тайёрлик: Каллас Финляндия матбуотига берган интервюсида Россия президенти Владимир Путин билан бевосита телефон орқали гаплашиш имкониятини инкор этмаслигини билдирди;
«Фақат максимал позициялардан туриб»: «Требования России максимальны. Бунга қарши биз ҳам ўз максимал талабларимизни қўйишимиз лозим, токи музокаралар стокида кучлар мувозанати таъминлансин», — деди Каллас;
Кремль шартларини рад этиш: Еврокомиссия вакили Россия илгари сураётган бир томонлама шартлар ва ультиматумлар асосидаги ҳар қандай диалогни мутлақо қўллаб-қувватламаслигини очиқ баён этди.
Москвадаги жиноий иш ва қидирув: Нима учун Каллас Россияга боролмайди?
Евродипломатнинг шахсий хавфсизлиги ва юридик чекловлар:
Ташриф ҳақида сукут: Каллас мулоқотни фақат телефон форматида кўраётгани ва Москвага бориш ҳақида умуман оғиз очмагани бежиз эмас;
Совет ёдгорликлари можароси: Эстония бош вазири бўлган даврида мамлакат бўйлаб совет даври ёдгорликларининг бузилиши сабабли Россия Тергов қўмитаси унга нисбатан жиноий иш қўзғатган;
Қидирувдаги евродипломат: Россия расмий органлари уни қидирувдаги шахслар рўйхатига киритгани боис, Калласнинг Москвага қадам босиши юридик ва сиёсий жиҳатдан мутлақо имконсиз бўлиб қолмоқда.
Мария Захарованинг кескин реакцияси: «Зря» (Беҳуда)
Москванинг муносабати ва дипломатик тўсиқлар:
Баҳорги талаблар: Кая Каллас ҳали баҳор ойларидаёқ Россия билан бўладиган ҳар қандай глобал музокараларда ўзининг бевосита иштирокини талаб қилиб чиққан эди;
Захарованинг бир сўзли раддияси: Ўшанда Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова европалик сиёсатчининг амбицияларига кесатиқ билан «Зря» (Беҳуда уриниш) деб баҳо берган эди;
Мулоқот истиқболи: Москванинг муросасиз кайфияти ва Калласнинг қатъий позицияси фонида Путин ва Европа дипломатияси раҳбари ўртасидаги телефон мулоқоти яқин келажакда амалга ошиши катта шубҳа остида қолмоқда.
Кая Калласнинг ушбу баёноти Европа Иттифоқи Россия билан ҳар қандай эҳтимолий музокараларда ўз шартларини қатъий диктат қилиш ниятида эканини намойиш этди.
Сизнингча, Кая Калласнинг «максимал позициялардан туриб гаплашиш» усули Россия раҳбариятини ён беришга мажбур қила оладими ёки бу позиция Брюссель ва Москва ўртасидаги дипломатик музликни янада чуқурлаштирадими? Калласнинг Россия томонидан жиноий қидирувда экани унинг Европа дипломатияси раҳбари сифатидаги ишига қандай таъсир кўрсатади? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Европа сиёсатидаги ушбу қайноқ тўқнашув ҳақидаги мақолани барча дўстларингиз ҳамда халқаро таҳлил ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…