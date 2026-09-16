4-қаватдан йиқилган ўқувчи билан боғлиқ янги тафсилотлар маълум бўлди

·10·Жамият
4-қаватдан йиқилган ўқувчи билан боғлиқ янги тафсилотлар маълум бўлди

Тошкентдаги мактаб-интернат ўқувчиси ётоқхонанинг 4-қаватидан йиқилиб, 10 кун давомида шифохонада даволанганидан сўнг вафот этгани ҳақида хабар берган эдик. Янги ҳодиса тафсилотлари маълум бўлди.

Маълум қилинишича, марҳум Ш.Ж. Ал-Беруний номидаги халқаро мактаб-интернати ўқувчиси бўлган. Мактаб биноси ҳали тўлиқ қуриб битказилмагани сабабли ўқувчилар вақтинча Абу Али ибн Сино номидаги ихтисослаштирилган мактаб-интернати биносида таҳсил олган. Улар Абдулла Авлоний номидаги педагогик маҳорат миллий институти ётоқхонасига жойлаштирилган.

Гувоҳнинг айтишича, ўқувчи ҳодиса вақтида хонасининг деразаси ёнида бўлган. Унинг қўлидаги планшет деразадан тушиб кетаётганида бола уни тутиб қолишга уринган ва мувозанатини йўқотиб, пастга тушиб кетган.

Шунингдек, шифохонага олиб борилган ўқувчи отасига ҳам планшетни тутиб қолишга урингани сабаб йиқилганини айтган. Ҳодиса жойида планшет топилгани ҳам гувоҳлар томонидан билдирилган.

Қайд этиш жоиз, ушбу маълумотлар ҳозирча расман тасдиқланмаган.

Ал-Беруний номидаги халқаро мактаб-интернати 2025 йилда ташкил этилган бўлиб, иқтидорли ёшларни сифатли таълим билан таъминлашга қаратилган.

Ал-Беруний мактаб-интернатТошкентШ.Ж. Ал-БерунийПланшет йиқилиши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президент: “Эрталабдан бери ҳатто сув ҳам беришмади” (видео)Президент: “Эрталабдан бери ҳатто сув ҳам беришмади” (видео)Бугун, 13:42Гулистонда 18 ёшли йигит банкоматни болта билан бузишга уриндиГулистонда 18 ёшли йигит банкоматни болта билан бузишга уриндиБугун, 13:27Тошкентда 4-қаватдан тушиб кетган ўқувчи вафот этдиТошкентда 4-қаватдан тушиб кетган ўқувчи вафот этдиБугун, 13:07Тошкентда йирик фильм суратга олинмоқда: Бугун иккита марказий кўча ёпилдиТошкентда йирик фильм суратга олинмоқда: Бугун иккита марказий кўча ёпилдиБугун, 09:0042 ёшли собиқ имом-хатиб болаларга диний дарс бераётганда наркотик таъсирида бўлганлиги аниқланди42 ёшли собиқ имом-хатиб болаларга диний дарс бераётганда наркотик таъсирида бўлганлиги аниқландиКеча, 22:09Ўз фарзандини уй ва машина сотиб олиш эвазига сотишга келишган ота-онага суд ҳукми эълон қилиндиЎз фарзандини уй ва машина сотиб олиш эвазига сотишга келишган ота-онага суд ҳукми эълон қилиндиКеча, 22:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)