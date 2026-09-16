4-қаватдан йиқилган ўқувчи билан боғлиқ янги тафсилотлар маълум бўлди
Тошкентдаги мактаб-интернат ўқувчиси ётоқхонанинг 4-қаватидан йиқилиб, 10 кун давомида шифохонада даволанганидан сўнг вафот этгани ҳақида хабар берган эдик. Янги ҳодиса тафсилотлари маълум бўлди.
Маълум қилинишича, марҳум Ш.Ж. Ал-Беруний номидаги халқаро мактаб-интернати ўқувчиси бўлган. Мактаб биноси ҳали тўлиқ қуриб битказилмагани сабабли ўқувчилар вақтинча Абу Али ибн Сино номидаги ихтисослаштирилган мактаб-интернати биносида таҳсил олган. Улар Абдулла Авлоний номидаги педагогик маҳорат миллий институти ётоқхонасига жойлаштирилган.
Гувоҳнинг айтишича, ўқувчи ҳодиса вақтида хонасининг деразаси ёнида бўлган. Унинг қўлидаги планшет деразадан тушиб кетаётганида бола уни тутиб қолишга уринган ва мувозанатини йўқотиб, пастга тушиб кетган.
Шунингдек, шифохонага олиб борилган ўқувчи отасига ҳам планшетни тутиб қолишга урингани сабаб йиқилганини айтган. Ҳодиса жойида планшет топилгани ҳам гувоҳлар томонидан билдирилган.
Қайд этиш жоиз, ушбу маълумотлар ҳозирча расман тасдиқланмаган.
Ал-Беруний номидаги халқаро мактаб-интернати 2025 йилда ташкил этилган бўлиб, иқтидорли ёшларни сифатли таълим билан таъминлашга қаратилган.
Изоҳлар 0
…