Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...

·33·Саломатлик
Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...

21:00 да ухласангиз соғлом, 23:00 дан кейин ётсангиз вазн оласиз, 01:00 да эса организм ўзини заҳарлайди — ижтимоий тармоқларда бундай хабарлар тез-тез тарқалади. Аммо бу даъволарнинг барчасига бирдек ишониш мумкинми?

Уйқу вақти ҳақидаги бундай хабарлар одамларнинг эътиборини тортиши табиий. Чунки кеч ухлашнинг саломатликка таъсири ҳақида турли тадқиқотлар бор. Бироқ организмда айнан соат 23:00 ёки 00:00 да кескин ўзгариш содир бўлади, деган қатъий қоида мавжуд эмас.

Асосий масала — инсоннинг қанча ухлаши, уйқу режими қанчалик мунтазамлиги ва унинг кундалик ҳаёт тарзи.

«21:00 — соғлом, 01:00 — заҳарланиш» деган гап ростми?

Интернетда тарқалаётган хабарда ҳар бир соатга муайян оқибат боғланган. Аммо буни тиббий қоида сифатида қабул қилиш тўғри эмас.

Масалан:

  • 21:00 да ухлаш автоматик равишда инсонни «соғлом» қилиб қўймайди;

  • 22:00 да ухлаш мия фаолиятини бир зумда «тиниқлаштириб» юбормайди;

  • 23:00 дан кейин ухлашнинг ўзи вазн йиғишга сабаб бўлмайди;

  • 00:00 дан кейин ухлаш организм дам олмайди, деган маънони англатмайди;

  • 01:00 да ухлаш организм ўзини «заҳарлайди», деган даъво эса илмий асосга эга эмас.

Организмнинг ишлашини битта аниқ соатга бўлиб қўйиш мумкин эмас.

Унда кеч ухлашнинг зарари нимада?

Бу ерда муҳим фарқ бор. Кеч ухлашнинг ўзи эмас, балки уйқу етишмаслиги ва режимнинг доимий бузилиши саломатликка салбий таъсир қилиши мумкин.

Доимий равишда етарлича ухламаслик:

  1. Диққат ва хотирага таъсир қилиши;

  2. Кундузги чарчоқни кучайтириши;

  3. Кайфият ва ҳиссий ҳолатга салбий таъсир кўрсатиши;

  4. Организмнинг нормал кун-тун ритми бузилишига олиб келиши мумкин.

Шунинг учун «соат 22:00 гача ухлаш шарт» деган универсал қоидадан кўра, етарли ва мунтазам уйқу муҳимроқ.

Энг муҳим савол — соат нечада ётиш эмас

Бир инсон эрта туриши керак бўлса, кечқурун эртароқ ухлаши табиий. Бошқа инсоннинг кун тартиби эса бошқача бўлиши мумкин.

Шу сабабли уйқу режимига баҳо беришда бир нечта омил муҳим:

Омил

Нима учун муҳим?

Уйқу давомийлиги

Организмнинг тикланиши учун зарур

Мунтазам режим

Кундалик уйқу-уйғониш ритмини сақлашга ёрдам беради

Уйқу сифати

Тез-тез уйғониш ва безовталик дам олишни қийинлаштиради

Кундузги фаоллик

Уйқу-уйғониш циклига таъсир қилади

Уйқуга ётишдан олдин нималарга эътибор бериш керак?

Сифатли уйқу учун мураккаб қоидалар шарт эмас. Оддий одатларни шакллантиришнинг ўзи фойдали бўлиши мумкин:

  • ҳар куни тахминан бир хил вақтда ётиш ва туриш;

  • ухлашдан олдин тинчланишга вақт ажратиш;

  • ётоқхонани қулай ва сокин муҳитга айлантириш;

  • кечқурун экран ва кучли ёруғлик таъсирини камайтириш;

  • кундузи етарлича ҳаракат қилиш.

Демак, «идеал соат» қайси?

Бу саволнинг жавоби вирусли хабардаги каби 21:00, 22:00 ёки 23:00 рақами эмас.

Энг тўғри ёндашув — ўз кун тартибингизга мос, етарли давомийликда ва мунтазам уйқу режимини шакллантириш.

Шунинг учун «01:00 да ухласангиз, ўзингизни заҳарлайсиз» деган хабарни кўриб қўрқиш шарт эмас. Аммо ҳар куни тун ярмигача бедор бўлиб, кейин етарлича ухламасликни ҳам одатга айлантириш яхши фикр эмас.

Хулоса шу: соатга эмас, уйқунинг етарлилиги, сифати ва мунтазамлигига эътибор беринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёдаги энг фойдали ТОП-5 сут: қайси бири нимаси билан ажралиб туради?Дунёдаги энг фойдали ТОП-5 сут: қайси бири нимаси билан ажралиб туради?Кеча, 12:431-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та мева1-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та меваКеча, 08:21Ўт қопини ишдан чиқарувчи 5 та хавфли маҳсулот: Бу таомларни дарҳол чекланг!Ўт қопини ишдан чиқарувчи 5 та хавфли маҳсулот: Бу таомларни дарҳол чекланг!31.08, 17:23Кундузги уйқу сири: Организм тетик бўлиши учун айнан неча дақиқа ухлаш керак?Кундузги уйқу сири: Организм тетик бўлиши учун айнан неча дақиқа ухлаш керак?30.08, 19:44Миямиз қарорни биздан олдин қабул қилиб қўяр эканМиямиз қарорни биздан олдин қабул қилиб қўяр экан30.08, 12:07Асаларилар касалланса, «дори»ни ўзлари танлар эканАсаларилар касалланса, «дори»ни ўзлари танлар экан30.08, 12:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Туғилган кунингиз қайси аъзонгиз «нозик» эканини кўрсатади? Қизиқ талқин
Туғилган кунингиз қайси аъзонгиз «нозик» эканини кўрсатади? Қизиқ талқин
Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво
Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво
Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?
Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди
Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?
Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?
Олимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқлади
Олимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқлади
1-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та мева
1-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та мева