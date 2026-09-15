Буюк Британия фермаларида Starlink интернети синовдан ўтказилади

·6·Техно
Буюк Британия фермаларида Starlink интернети синовдан ўтказилади

Буюк Британиянинг Линколншир графлиги маъмурияти оптик толали тармоқлар етиб бормаган олис ҳудудлардаги қишлоқ хўжалиги объектларида Starlink сунъий йўлдош интернетини ўрнатишни режалаштирмоқда. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, мазкур лойиҳа замонавий агросаноат мажмуаларида юқори тезликдаги алоқанинг ўрнини аниқлаш ҳамда олис ҳудудлардаги инфратузилма муаммоларини ҳал қилишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда аграр секторда барқарор интернет шунчаки қулайлик эмас, балки кундалик заруратга айланган. Бухгалтерия ҳисоби, электрон ҳужжат алмашинув жараёнлари, ферм хўжаликларини бошқариш ҳамда чорва молларини мониторинг қилиш каби ишларнинг барчаси интернет тармоғига бевосита боғлиқ.

Олис ҳудудлар учун рақамли ечим

Маъмуриятга қарашли бўлган ва қарийб 16 500 акр майдонни эгалловчи қишлоқ хўжалиги мулкида жами 149 та ижара участкаси мавжуд. Айнан мана шу географик жиҳатдан ноқулай ва олис объектларда сунъий йўлдош орқали кенг полосали уланиш имкониятларини синовдан ўтказиш кўзда тутилган.

Мазкур ташаббус ҳудудий қишлоқ хўжалиги форуми билан яқин ҳамкорликда амалга оширилмоқда. Мутахассислар ушбу технология орқали тармоқ тортиш имкони бўлмаган ҳудудлардаги фермерларга ҳам замонавий шароитлар яратиб берилишига умид билдиришмоқда.

Синов лойиҳаси доирасида махсус ускуналар ўрнатиб берилгач, тажрибада қатнашаётган фермерлар Starlink хизматига ўзлари мустақил равишда обуна расмийлаштиришлари лозим бўлади. Бу эса уларга узоқ муддатда рақамли хизматлардан узлуксиз фойдаланиш имконини тақдим этади.

StarlinkИнтернетҚишлоқ хўжалигиБуюк БританияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси 107 фоиз фойдали иш коэффициентига эга янги сув иситгичини чиқардиXiaomi компанияси 107 фоиз фойдали иш коэффициентига эга янги сув иситгичини чиқардиБугун, 16:58MediaTek Dimensity 9600 Pro тақдим этилди: 2 нм технологияли янги флагман процессорMediaTek Dimensity 9600 Pro тақдим этилди: 2 нм технологияли янги флагман процессорБугун, 16:30Xiaomi раҳбари ҳуманоид робот билан кутилмаган спарринг ўтказдиXiaomi раҳбари ҳуманоид робот билан кутилмаган спарринг ўтказдиБугун, 15:54Янги Snapdragon чипига эга Honor флагмани тақдимот олдидан синовдан ўтдиЯнги Snapdragon чипига эга Honor флагмани тақдимот олдидан синовдан ўтдиБугун, 15:27Samsung Galaxy S26 FE Ҳиндистонда тақдим этилдиSamsung Galaxy S26 FE Ҳиндистонда тақдим этилдиБугун, 14:58Жуқуе-2 ракетаси ўнта сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли чиқардиЖуқуе-2 ракетаси ўнта сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли чиқардиБугун, 14:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади