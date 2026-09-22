Phone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг бугунги нархлари маълум қилинди. Қурилмалар eSIM ва SIM версияларида турли нархларда таклиф этилмоқда.
eSIM версиялари:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 629 доллар
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 299 доллар
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 доллар
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 029 доллар
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 199 доллар
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 199 доллар
SIM версиялари:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 669 доллар
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 699 доллар
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 доллар
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 099 доллар
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 499 доллар
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 799 доллар
Маълум қилинишича, смартфонлар нархи ҳар куни ўзгариши мумкин.
Изоҳлар 0
…