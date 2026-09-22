«Уруш тугади, уйингизга қайтинг!»: Германия суриялик қочқинларни депортация қилмоқчи
Европанинг энг қудратли иқтисодиёти ҳисобланган Германияда ўн йилдан ортиқ вақт давом этган юмшоқ миграция сиёсатига кескин ва шафқатсиз нуқта қўйилмоқда. Германия Миграция ва қочқинлар бўйича федерал идораси (BAMF) мамлакат ҳудудида яшаб келаётган юз минглаб суриялик қочқинларнинг ҳимоя мақомини оммавий равишда бекор қилишни бошлаши мумкин. Нуфузли RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) медиагуруҳи Бундестагдаги Христиан-демократик иттифоқ (CDU) партияси вакилларига таянган ҳолда тарқатган шошилинч хабарга кўра, ФРГ Ички ишлар вазири Александр Добриндт жорий куздаёқ BAMF идорасига сурияликларни ҳимоя мақомидан ёппасига маҳрум этиш тўғрисида расмий кўрсатма беришни режалаштирмоқда.
Бундестагдаги CDU/CSU фракциясининг ички сиёсат бўйича вакили Александр Тром мақомни бекор қилиш жараёни биринчи навбатда «ёлғиз яшаётган, ишламасдан немис давлатининг ижтимоий нафақалари ҳисобига кун кўраётган ёш эркаклар»дан бошланишини очиқлади. Мунтазам расмий иш ўрнига эга бўлган шахсларга эса Германияда расмий яшаш рухсатномасини (ВНЖ) олиш имкони берилади. Шу билан бирга, Берлин ихтиёрий ватанига қайтишни хоҳловчиларга пул тўлаш дастурини кучайтирмоқда, чунки сиёсатчилар фикрича, ихтиёрий чиқариб юбориш мажбурий депортациядан анча арзонга тушади. Германия канцлери Фридрих Мерц эса Сурияда уруш тугаганини, шу сабабли қочқинлар уй-жойларига қайтиши шартлигини, акс ҳолда депортация муқаррарлигини қатъий таъкидлаб, масалани ҳал қилиш учун Сурия ўтиш даври президенти Аҳмад аш-Шараани шахсан Германияга таклиф этди.
Хўш, Берлиннинг ушбу шафқатсиз режаси неча юз минг сурияликнинг тақдирини ўзгартиради, ихтиёрий чиқиб кетиш учун қанча пул таклиф қилинмоқда ва Германиянинг янги қаттиққўл раҳбарияти Европа миграция инқирозини тўхтата оладими?
«Ижтимоий нафақахўрлар нишонда, 1000 евролик ёрдам ва Мерцнинг дедлайни»: Берлин қарорининг 5 та асосий нуқтаси
Германиянинг суриялик қочқинларга қарши бошлаган кенг кўламли кампаниясининг муҳим фактлари:
Оммавий мақомдан маҳрум этиш: Ички ишлар вазири Добриндт кўрсатмаси билан BAMF қочқинлик мақомини бекор қилишнинг энг катта тўлқинини бошлайди;
Биринчи зарба — ишсиз эркакларга: Давлат ҳисобидан бекорчи нафақа олиб яшаётган ёлғиз ёш суриялик йигитлар биринчи навбатда текширилади ва ҳайдалади;
Ишлаётганларга истисно: Германияда қонуний ва доимий иш жойига эга бўлган, солиқ тўлаётган сурияликларга яшаш рухсатномасини расмийлаштиришга рухсат берилади;
Ихтиёрий қайтиш бюджети кўпаймоқда: Ҳозирда катталар учун берилаётган 1000 евролик бир марталик тўлов миқдори 2027 йилги бюджетда сезиларли оширилади;
Канцлер Мерцнинг кескин талаби: «Сурияда уруш тугади, ватанга қайтинг!» шиори остида янги ҳукумат Дамашқнинг янги раҳбарияти билан тўғридан-тўғри депортация механизмини келишмоқда.
Германиядаги миграция инқилоби: Эски сиёсат ва Мерц ҳукуматининг янги чоралари таққоси
Берлиннинг суриялик қочқинларга нисбатан талаблари таҳлили:
Мезонлар ва йўналишлар
Меркель давридаги аввалги сиёсат
Фридрих Мерц ҳукуматининг янги қарори
Ҳимоя мақоми берилиши
Чекловсиз ва деярли автоматик бошпана
Оммавий текширув ва мақомни ёппасига бекор қилиш
Ижтимоий нафақалар
Уй-жой ва тўлиқ давлат таъминоти
Ишламай нафақа олувчилар биринчи бўлиб чиқарилади
Ишлаётган қочқинлар тақдири
Стандарт вақтинчалик қочқинлик ҳуқуқи
Доимий расмий яшаш рухсатномаси (ВНЖ) берилади
Ватанга ихтиёрий қайтиш
Чекланган дастурлар ва кам қизиқиш
Ҳар бир катта ёшлига 1 000 евро ва 2027 йилда янада кўпроқ пул
Сурия билан мулоқот
Асад режими билан алоқаларни бутунлай узиш
Аҳмад аш-Шараа билан тўғридан-тўғри депортация музокараси
Қайтиш шарти
Мамлакат хавфли деб баҳоланган
«Уруш тугади» — қайтиш ёки мажбурий депортация
Халқаро сиёсат ва миграция экспертизаси: Нега Германия бундай кескин чораларга қўл урмоқда?
Европа сиёсатшунослари ва демографларининг таҳлилий хулосалари:
Ўнг кучлар босими ва жамият талаби: Германияда «Германия учун муқобил» (AfD) каби ўнг қанот партияларининг мисли кўрилмаган даражада кучайиши Мерц ҳукуматини миграция бўйича радикал қадамлар ташлашга мажбур қилмоқда; сайловчилар бюджетнинг нафақахўрларга сарфланишига очиқчасига қарши чиқмоқда;
Иқтисодий фойда ва зарар фарқи: Йиллар давомида немис тилини ўрганмаган ва ишлашни истамаган контингент эндиликда давлат хазинаси учун оғир юкка айланди; бироқ иқтисодиётга қўшилган малакали ва меҳнаткаш сурияликларни сақлаб қолиш Германия учун зарур;
«Ихтиёрий депортация» математикаси: Мажбурий депортация жараёни судлар, адвокатлар ва махсус самолёт рейслари туфайли давлатга ҳар бир одам учун 5–10 минг еврога тушади; шу боис уларга 1000 евро нақд пул бериб ўз ихтиёри билан қайтариб юбориш Германия бюджети учун минг баробар арзон ва тинч ҳисобланади;
Янги Дамашқ фактори: Сурияда ҳокимият алмашиши ва уруш оловининг сўниши Берлинга «Сурия энди хавфсиз мамлакат» деган юридик ҳужжатни илгари суришга ва конвенция чекловларини четлаб ўтиб оммавий қайтаришни бошлашга имкон бермоқда.
Германия ҳукуматининг ушбу тарихий бурилиши бутун Европа Иттифоқи бўйлаб қочқинларга нисбатан мисли кўрилмаган депортация тўлқинини бошлаб бериши тайин.
Сизнингча, Германия ҳукуматининг ишламасдан нафақа олиб юрган қочқинларни оммавий равишда чиқариб юбориш қарори адолатлими? Суриядаги уруш тугаганидан сўнг миллионлаб қочқинларнинг ўз ватанига қайтиши мамлакатни тезроқ тиклашга ёрдам берадими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Европанинг келажагини белгилаб бераётган ушбу қайноқ геосиёсий таҳлилни барча дўстларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…