«Уруш тугади, уйингизга қайтинг!»: Германия суриялик қочқинларни депортация қилмоқчи

·8·Дунё
«Уруш тугади, уйингизга қайтинг!»: Германия суриялик қочқинларни депортация қилмоқчи

Европанинг энг қудратли иқтисодиёти ҳисобланган Германияда ўн йилдан ортиқ вақт давом этган юмшоқ миграция сиёсатига кескин ва шафқатсиз нуқта қўйилмоқда. Германия Миграция ва қочқинлар бўйича федерал идораси (BAMF) мамлакат ҳудудида яшаб келаётган юз минглаб суриялик қочқинларнинг ҳимоя мақомини оммавий равишда бекор қилишни бошлаши мумкин. Нуфузли RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) медиагуруҳи Бундестагдаги Христиан-демократик иттифоқ (CDU) партияси вакилларига таянган ҳолда тарқатган шошилинч хабарга кўра, ФРГ Ички ишлар вазири Александр Добриндт жорий куздаёқ BAMF идорасига сурияликларни ҳимоя мақомидан ёппасига маҳрум этиш тўғрисида расмий кўрсатма беришни режалаштирмоқда.

Бундестагдаги CDU/CSU фракциясининг ички сиёсат бўйича вакили Александр Тром мақомни бекор қилиш жараёни биринчи навбатда «ёлғиз яшаётган, ишламасдан немис давлатининг ижтимоий нафақалари ҳисобига кун кўраётган ёш эркаклар»дан бошланишини очиқлади. Мунтазам расмий иш ўрнига эга бўлган шахсларга эса Германияда расмий яшаш рухсатномасини (ВНЖ) олиш имкони берилади. Шу билан бирга, Берлин ихтиёрий ватанига қайтишни хоҳловчиларга пул тўлаш дастурини кучайтирмоқда, чунки сиёсатчилар фикрича, ихтиёрий чиқариб юбориш мажбурий депортациядан анча арзонга тушади. Германия канцлери Фридрих Мерц эса Сурияда уруш тугаганини, шу сабабли қочқинлар уй-жойларига қайтиши шартлигини, акс ҳолда депортация муқаррарлигини қатъий таъкидлаб, масалани ҳал қилиш учун Сурия ўтиш даври президенти Аҳмад аш-Шараани шахсан Германияга таклиф этди.

Хўш, Берлиннинг ушбу шафқатсиз режаси неча юз минг сурияликнинг тақдирини ўзгартиради, ихтиёрий чиқиб кетиш учун қанча пул таклиф қилинмоқда ва Германиянинг янги қаттиққўл раҳбарияти Европа миграция инқирозини тўхтата оладими?

«Ижтимоий нафақахўрлар нишонда, 1000 евролик ёрдам ва Мерцнинг дедлайни»: Берлин қарорининг 5 та асосий нуқтаси

Германиянинг суриялик қочқинларга қарши бошлаган кенг кўламли кампаниясининг муҳим фактлари:

  • Оммавий мақомдан маҳрум этиш: Ички ишлар вазири Добриндт кўрсатмаси билан BAMF қочқинлик мақомини бекор қилишнинг энг катта тўлқинини бошлайди;

  • Биринчи зарба — ишсиз эркакларга: Давлат ҳисобидан бекорчи нафақа олиб яшаётган ёлғиз ёш суриялик йигитлар биринчи навбатда текширилади ва ҳайдалади;

  • Ишлаётганларга истисно: Германияда қонуний ва доимий иш жойига эга бўлган, солиқ тўлаётган сурияликларга яшаш рухсатномасини расмийлаштиришга рухсат берилади;

  • Ихтиёрий қайтиш бюджети кўпаймоқда: Ҳозирда катталар учун берилаётган 1000 евролик бир марталик тўлов миқдори 2027 йилги бюджетда сезиларли оширилади;

  • Канцлер Мерцнинг кескин талаби: «Сурияда уруш тугади, ватанга қайтинг!» шиори остида янги ҳукумат Дамашқнинг янги раҳбарияти билан тўғридан-тўғри депортация механизмини келишмоқда.

Германиядаги миграция инқилоби: Эски сиёсат ва Мерц ҳукуматининг янги чоралари таққоси

Берлиннинг суриялик қочқинларга нисбатан талаблари таҳлили:

Мезонлар ва йўналишлар

Меркель давридаги аввалги сиёсат

Фридрих Мерц ҳукуматининг янги қарори

Ҳимоя мақоми берилиши

Чекловсиз ва деярли автоматик бошпана

Оммавий текширув ва мақомни ёппасига бекор қилиш

Ижтимоий нафақалар

Уй-жой ва тўлиқ давлат таъминоти

Ишламай нафақа олувчилар биринчи бўлиб чиқарилади

Ишлаётган қочқинлар тақдири

Стандарт вақтинчалик қочқинлик ҳуқуқи

Доимий расмий яшаш рухсатномаси (ВНЖ) берилади

Ватанга ихтиёрий қайтиш

Чекланган дастурлар ва кам қизиқиш

Ҳар бир катта ёшлига 1 000 евро ва 2027 йилда янада кўпроқ пул

Сурия билан мулоқот

Асад режими билан алоқаларни бутунлай узиш

Аҳмад аш-Шараа билан тўғридан-тўғри депортация музокараси

Қайтиш шарти

Мамлакат хавфли деб баҳоланган

«Уруш тугади» — қайтиш ёки мажбурий депортация

Халқаро сиёсат ва миграция экспертизаси: Нега Германия бундай кескин чораларга қўл урмоқда?

Европа сиёсатшунослари ва демографларининг таҳлилий хулосалари:

  • Ўнг кучлар босими ва жамият талаби: Германияда «Германия учун муқобил» (AfD) каби ўнг қанот партияларининг мисли кўрилмаган даражада кучайиши Мерц ҳукуматини миграция бўйича радикал қадамлар ташлашга мажбур қилмоқда; сайловчилар бюджетнинг нафақахўрларга сарфланишига очиқчасига қарши чиқмоқда;

  • Иқтисодий фойда ва зарар фарқи: Йиллар давомида немис тилини ўрганмаган ва ишлашни истамаган контингент эндиликда давлат хазинаси учун оғир юкка айланди; бироқ иқтисодиётга қўшилган малакали ва меҳнаткаш сурияликларни сақлаб қолиш Германия учун зарур;

  • «Ихтиёрий депортация» математикаси: Мажбурий депортация жараёни судлар, адвокатлар ва махсус самолёт рейслари туфайли давлатга ҳар бир одам учун 5–10 минг еврога тушади; шу боис уларга 1000 евро нақд пул бериб ўз ихтиёри билан қайтариб юбориш Германия бюджети учун минг баробар арзон ва тинч ҳисобланади;

  • Янги Дамашқ фактори: Сурияда ҳокимият алмашиши ва уруш оловининг сўниши Берлинга «Сурия энди хавфсиз мамлакат» деган юридик ҳужжатни илгари суришга ва конвенция чекловларини четлаб ўтиб оммавий қайтаришни бошлашга имкон бермоқда.

Германия ҳукуматининг ушбу тарихий бурилиши бутун Европа Иттифоқи бўйлаб қочқинларга нисбатан мисли кўрилмаган депортация тўлқинини бошлаб бериши тайин.

Сизнингча, Германия ҳукуматининг ишламасдан нафақа олиб юрган қочқинларни оммавий равишда чиқариб юбориш қарори адолатлими? Суриядаги уруш тугаганидан сўнг миллионлаб қочқинларнинг ўз ватанига қайтиши мамлакатни тезроқ тиклашга ёрдам берадими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Европанинг келажагини белгилаб бераётган ушбу қайноқ геосиёсий таҳлилни барча дўстларингиз билан баҳам кўринг!

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Совуқ уруш даври қайтмоқда»: АҚШ Гренландиядаги ташландиқ ҳарбий базасини тикламоқда«Совуқ уруш даври қайтмоқда»: АҚШ Гренландиядаги ташландиқ ҳарбий базасини тикламоқдаБугун, 16:26«Тўхтатиб қолиш режаси»: Макрон БМТ саммитида Трампга Украина бўйича босим ўтказмоқчи«Тўхтатиб қолиш режаси»: Макрон БМТ саммитида Трампга Украина бўйича босим ўтказмоқчиБугун, 15:59Венеция тарихий марказга бир кунлик кириш ҳақини 30 еврогача оширмоқдаВенеция тарихий марказга бир кунлик кириш ҳақини 30 еврогача оширмоқдаБугун, 15:52Нега отаси уни ўғил бола қилиб тарбиялади? Афғонистонлик Нилофарнинг ҳаёти ортидаги кутилмаган сабабНега отаси уни ўғил бола қилиб тарбиялади? Афғонистонлик Нилофарнинг ҳаёти ортидаги кутилмаган сабабБугун, 14:14Татаристонда "Ҳалол" деб сотилган колбаса маҳсулотидан чўчқа ДНКси аниқландиТатаристонда "Ҳалол" деб сотилган колбаса маҳсулотидан чўчқа ДНКси аниқландиБугун, 14:06Сингапур бўғозида юк кемаси балиқчи кема билан тўқнашдиСингапур бўғозида юк кемаси балиқчи кема билан тўқнашдиБугун, 12:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота