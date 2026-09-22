Исроил Мадримов Кроуфордга қарши жангини эслаб, Турки Ол Аш-Шайхга мурожаат қилди
Биринчи ўрта вазн тоифасида WBA собиқ жаҳон чемпиони, ўзбек профессионал боксининг энг ёрқин юлдузларидан бири Исроил «Dreamcatcher» Мадримов ижтимоий тармоқлардаги чиқиши билан бутун дунё бокс жамоатчилигини яна оёққа турғизди. Ҳамюртимиз ўзининг Instagram саҳифасида фаолиятини мағлубиятсиз якунлаган афсонавий Теренс Кроуфордга қарши кечган шиддатли жангнинг энг сара лаҳзалари жамланган видеони жойлаштирди. Мадримов ушбу видео остига: «Қани кетдик, олдимда ҳали жуда кўп ишлар бор, иншааллоҳ», дея изоҳ қолдириб, бугунги кунда жаҳон боксини молиялаштираётган ва энг катта оқшомларни ташкил этаётган Саудия Арабистони Бош кўнгилочар бошқармаси раҳбари Турки Ол Аш-Шайхни белгилаб ўтди.
Мазкур ҳаракат ўзбек боксчисининг янги грандиоз жангларга ва яна чемпионлик камарларини қайтариб олишга тайёрланаётганидан далолат беради. Эслатиб ўтамиз, 2024 йил 3 август куни Лос-Анжелесда бўлиб ўтган ушбу тўқнашувда Мадримов ва Кроуфорд WBA ва WBO вақтинчалик камарлари учун 12 раунд давомида аёвсиз жанг қилган ва фақат ҳакамларнинг тортишувли қарори билан Теренсга ғалаба берилган эди. Шундан сўнг 38 ёшида Сауль «Канело» Альваресни мағлуб этиб, учта вазнда мутлақ жаҳон чемпиони сифатида рингни тарк этган Кроуфордга айнан Исроил Мадримов карьерасидаги энг оғир тўсиқ бўлгани кўпчиликнинг ёдида.
Хўш, Турки Ол Аш-Шайх Мадримов учун Саудияда қандай катта жанг ташкиллаштирмоқда, ҳамюртимиз қайси камарларни нишонга олган ва у биринчи ўрта вазн тахтини қайтара оладими?
«Кроуфордга қарши қаҳрамонлик, Аш-Шайхга ишора ва янги босқич»: Муҳим воқеанинг 5 асосий нуқтаси
Исроил Мадримовнинг шов-шувли чиқиши ва унинг карьерасидаги бурилиш нуқталари:
Мадримовдан очиқ сигнал: Боксчимиз Кроуфорд билан бўлган жангини ёдга олиб, катта саҳнага янги ғалабалар билан қайтишга шай эканини эълон қилди;
Турки Ол Аш-Шайх билан ҳамкорлик: Постда Саудиянинг бош промоутери белгиланиши навбатдаги «Riyadh Season» туркумидаги жангга жиддий ишора бўлди;
Кроуфордга берилган энг катта жанг: 2024 йил августдаги жангда Мадримов Америка юлдузини мураккаб аҳволга солиб, ўз маҳоратини бутун дунёга исботлаган эди;
Кроуфорднинг тарихий рекорди: Кроуфорд «Канело»ни ҳам ютиб, фаолиятини учта вазнда мутлақ чемпион ва pound-for-pound етакчиси сифатида якунлади; бу эса Мадримовнинг унга қарши кўрсатган қаршилиги қийматини янада оширади;
Камарни қайтариш миссияси: Собиқ WBA чемпиони ўз вазнидаги бўшаб қолган ёки янгиланган камарларни қайтариб олиш учун катта тўқнашувларга чорлов ташлади.
Исроил Мадримовнинг катта рингдаги изи: Кроуфорд тўқнашуви ва ҳозирги мақоми
Ўзбек боксчисининг тарихий баҳси ва унинг фаолиятидаги бурилиш кўрсаткичлари:
Мезонлар ва параметрлар
Мадримов — Кроуфорд тўқнашуви (2024 йил)
Ҳозирги ҳолат ва режалар
Жанг мақоми ва манзили
Лос-Анжелес, WBA ва WBO камарлари учун
Янги чемпионлик даъвогарлиги
Жанг натижаси
Кроуфорд ҳакамларнинг якдил қарори билан ютган
Мадримов яна камарлар учун навбатда
Рақибнинг кейинги тақдири
Канелони енгиб, фаолиятини мағлубиятсиз тугатди
Кроуфорд 3 та вазнда мутлақ чемпион сифатида кетди
Исроилнинг мурожаати
Кроуфорд билан спарринг ва 12 раундлик оғир жанг
«Олдимда кўп ишлар бор» шиори билан янги мақсад
Асосий ҳамкор ва ҳомий
Matchroom Boxing ва «Riyadh Season»
Турки Ол Аш-Шайх сармоялари ва мегажанглар
Дивизиондаги вазият
Биринчи ўрта вазннинг энг қизғин палласи
Камарлар учун очиқ кураш даври
Профессионал бокс экспертизаси: Нега Мадримовнинг яна юқорига кўтарилиши муқаррар?
Халқаро таҳлилчилар ва чарм қўлқоп усталарининг хулосалари:
«Кроуфорд эффекти»нинг ишлаши: Кроуфорд ўзининг сўнгги жангида Сауль «Канело» Альваресни енгиб, тарихга кирганидан сўнг, унга энг яқин қаршиликни айнан Мадримов кўрсатгани янада қадрли бўлиб қолди; мухлислар Исроилни дунёнинг исталган юлдузига қарши тенгма-тенг жанг қила оладиган панчер сифатида кўради;
Саудияликларнинг чексиз ҳурмати: Турки Ол Аш-Шайх Исроил Мадримовнинг жанг олиб бориш услуби, ҳалоллиги ва шиддатини юқори баҳолайди; бундай эътибор ҳамюртимизнинг яқин ойларда энг қиммат гонорарли оқшомларда рингга чиқишини кафолатлайди;
Вазндаги очиқ йўл: Кроуфорднинг кетиши ва вазнлар алмашинуви натижасида биринчи ўрта вазн дивизионида камарлар учун катта кураш бошланмоқда; Себастьян Фундора, Сергей Богачук ёки Вержил Ортис каби даъвогарлар Мадримов учун энг мақбул рақиблар ҳисобланади;
Жисмоний ва руҳий чўққи: Лос-Анжелесдаги мағлубият Исроил учун оғир руҳий зарба бўлмади, аксинча катта жанглар тажрибасини берди; унинг бугунги кучи ва техникаси чемпионлик мақомини тезда тиклаш имконини беради.
Турки Ол Аш-Шайх ва Исроил Мадримов тандеми яқин фурсат ичида яна бир шов-шувли афиша билан бутун дунёни ҳайратда қолдириши кутилмоқда.
Сизнингча, Исроил Мадримов биринчи ўрта вазн тоифасида яна қайси боксчи билан жанг қилса, унга энг тез чемпионлик камарини қайтариб беради — Вержил Ортисми, Себастьян Фундорами ёки бошқа бировми? Мадримов ушбу вазнда мутлақ жаҳон чемпиони бўлишга қодирми? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек бокси фахрига аталган ушбу қайноқ таҳлилни барча спорт ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…