Исроил Мадримов Кроуфордга қарши жангини эслаб, Турки Ол Аш-Шайхга мурожаат қилди

·17·Спорт
Исроил Мадримов Кроуфордга қарши жангини эслаб, Турки Ол Аш-Шайхга мурожаат қилди

Биринчи ўрта вазн тоифасида WBA собиқ жаҳон чемпиони, ўзбек профессионал боксининг энг ёрқин юлдузларидан бири Исроил «Dreamcatcher» Мадримов ижтимоий тармоқлардаги чиқиши билан бутун дунё бокс жамоатчилигини яна оёққа турғизди. Ҳамюртимиз ўзининг Instagram саҳифасида фаолиятини мағлубиятсиз якунлаган афсонавий Теренс Кроуфордга қарши кечган шиддатли жангнинг энг сара лаҳзалари жамланган видеони жойлаштирди. Мадримов ушбу видео остига: «Қани кетдик, олдимда ҳали жуда кўп ишлар бор, иншааллоҳ», дея изоҳ қолдириб, бугунги кунда жаҳон боксини молиялаштираётган ва энг катта оқшомларни ташкил этаётган Саудия Арабистони Бош кўнгилочар бошқармаси раҳбари Турки Ол Аш-Шайхни белгилаб ўтди.

Мазкур ҳаракат ўзбек боксчисининг янги грандиоз жангларга ва яна чемпионлик камарларини қайтариб олишга тайёрланаётганидан далолат беради. Эслатиб ўтамиз, 2024 йил 3 август куни Лос-Анжелесда бўлиб ўтган ушбу тўқнашувда Мадримов ва Кроуфорд WBA ва WBO вақтинчалик камарлари учун 12 раунд давомида аёвсиз жанг қилган ва фақат ҳакамларнинг тортишувли қарори билан Теренсга ғалаба берилган эди. Шундан сўнг 38 ёшида Сауль «Канело» Альваресни мағлуб этиб, учта вазнда мутлақ жаҳон чемпиони сифатида рингни тарк этган Кроуфордга айнан Исроил Мадримов карьерасидаги энг оғир тўсиқ бўлгани кўпчиликнинг ёдида.

Хўш, Турки Ол Аш-Шайх Мадримов учун Саудияда қандай катта жанг ташкиллаштирмоқда, ҳамюртимиз қайси камарларни нишонга олган ва у биринчи ўрта вазн тахтини қайтара оладими?

«Кроуфордга қарши қаҳрамонлик, Аш-Шайхга ишора ва янги босқич»: Муҳим воқеанинг 5 асосий нуқтаси

Исроил Мадримовнинг шов-шувли чиқиши ва унинг карьерасидаги бурилиш нуқталари:

  • Мадримовдан очиқ сигнал: Боксчимиз Кроуфорд билан бўлган жангини ёдга олиб, катта саҳнага янги ғалабалар билан қайтишга шай эканини эълон қилди;

  • Турки Ол Аш-Шайх билан ҳамкорлик: Постда Саудиянинг бош промоутери белгиланиши навбатдаги «Riyadh Season» туркумидаги жангга жиддий ишора бўлди;

  • Кроуфордга берилган энг катта жанг: 2024 йил августдаги жангда Мадримов Америка юлдузини мураккаб аҳволга солиб, ўз маҳоратини бутун дунёга исботлаган эди;

  • Кроуфорднинг тарихий рекорди: Кроуфорд «Канело»ни ҳам ютиб, фаолиятини учта вазнда мутлақ чемпион ва pound-for-pound етакчиси сифатида якунлади; бу эса Мадримовнинг унга қарши кўрсатган қаршилиги қийматини янада оширади;

  • Камарни қайтариш миссияси: Собиқ WBA чемпиони ўз вазнидаги бўшаб қолган ёки янгиланган камарларни қайтариб олиш учун катта тўқнашувларга чорлов ташлади.

Исроил Мадримовнинг катта рингдаги изи: Кроуфорд тўқнашуви ва ҳозирги мақоми

Ўзбек боксчисининг тарихий баҳси ва унинг фаолиятидаги бурилиш кўрсаткичлари:

Мезонлар ва параметрлар

Мадримов — Кроуфорд тўқнашуви (2024 йил)

Ҳозирги ҳолат ва режалар

Жанг мақоми ва манзили

Лос-Анжелес, WBA ва WBO камарлари учун

Янги чемпионлик даъвогарлиги

Жанг натижаси

Кроуфорд ҳакамларнинг якдил қарори билан ютган

Мадримов яна камарлар учун навбатда

Рақибнинг кейинги тақдири

Канелони енгиб, фаолиятини мағлубиятсиз тугатди

Кроуфорд 3 та вазнда мутлақ чемпион сифатида кетди

Исроилнинг мурожаати

Кроуфорд билан спарринг ва 12 раундлик оғир жанг

«Олдимда кўп ишлар бор» шиори билан янги мақсад

Асосий ҳамкор ва ҳомий

Matchroom Boxing ва «Riyadh Season»

Турки Ол Аш-Шайх сармоялари ва мегажанглар

Дивизиондаги вазият

Биринчи ўрта вазннинг энг қизғин палласи

Камарлар учун очиқ кураш даври

Профессионал бокс экспертизаси: Нега Мадримовнинг яна юқорига кўтарилиши муқаррар?

Халқаро таҳлилчилар ва чарм қўлқоп усталарининг хулосалари:

  • «Кроуфорд эффекти»нинг ишлаши: Кроуфорд ўзининг сўнгги жангида Сауль «Канело» Альваресни енгиб, тарихга кирганидан сўнг, унга энг яқин қаршиликни айнан Мадримов кўрсатгани янада қадрли бўлиб қолди; мухлислар Исроилни дунёнинг исталган юлдузига қарши тенгма-тенг жанг қила оладиган панчер сифатида кўради;

  • Саудияликларнинг чексиз ҳурмати: Турки Ол Аш-Шайх Исроил Мадримовнинг жанг олиб бориш услуби, ҳалоллиги ва шиддатини юқори баҳолайди; бундай эътибор ҳамюртимизнинг яқин ойларда энг қиммат гонорарли оқшомларда рингга чиқишини кафолатлайди;

  • Вазндаги очиқ йўл: Кроуфорднинг кетиши ва вазнлар алмашинуви натижасида биринчи ўрта вазн дивизионида камарлар учун катта кураш бошланмоқда; Себастьян Фундора, Сергей Богачук ёки Вержил Ортис каби даъвогарлар Мадримов учун энг мақбул рақиблар ҳисобланади;

  • Жисмоний ва руҳий чўққи: Лос-Анжелесдаги мағлубият Исроил учун оғир руҳий зарба бўлмади, аксинча катта жанглар тажрибасини берди; унинг бугунги кучи ва техникаси чемпионлик мақомини тезда тиклаш имконини беради.

Турки Ол Аш-Шайх ва Исроил Мадримов тандеми яқин фурсат ичида яна бир шов-шувли афиша билан бутун дунёни ҳайратда қолдириши кутилмоқда.

Сизнингча, Исроил Мадримов биринчи ўрта вазн тоифасида яна қайси боксчи билан жанг қилса, унга энг тез чемпионлик камарини қайтариб беради — Вержил Ортисми, Себастьян Фундорами ёки бошқа бировми? Мадримов ушбу вазнда мутлақ жаҳон чемпиони бўлишга қодирми? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек бокси фахрига аталган ушбу қайноқ таҳлилни барча спорт ихлосмандларига улашинг!

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал Мадрид» клуби Жозе Моуринью борасидаги қатъий қарорини эълон қилди«Реал Мадрид» клуби Жозе Моуринью борасидаги қатъий қарорини эълон қилдиБугун, 15:45Месси Аргентина либосини сўнгги марта кияди: хайрлашув баҳсига махсус футболка танладиМесси Аргентина либосини сўнгги марта кияди: хайрлашув баҳсига махсус футболка танладиБугун, 15:33Ҳилола Собирова Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритдиҲилола Собирова Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритдиБугун, 15:23Буйруқ чиқди»: Бектемир Мелиқўзиев - Хайме Мунгия чемпионлик жанги расман тасдиқландиБуйруқ чиқди»: Бектемир Мелиқўзиев - Хайме Мунгия чемпионлик жанги расман тасдиқландиБугун, 15:20Даря Латишева Осиё ўйинларида яна медал олди: У уч карра совриндор бўлдиДаря Латишева Осиё ўйинларида яна медал олди: У уч карра совриндор бўлдиБугун, 14:14XX ёзги Осиё ўйинлари: Фирдавс Атамурадов Аичи-Нагояда кумуш медаль олдиXX ёзги Осиё ўйинлари: Фирдавс Атамурадов Аичи-Нагояда кумуш медаль олдиБугун, 14:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди