Венеция тарихий марказга бир кунлик кириш ҳақини 30 еврогача оширмоқда
Дунёнинг энг машҳур ва гавжум сув устидаги шаҳри бўлган Венеция оммавий сайёҳлар оқимига (овертуризм) қарши кескин ва шов-шувли чораларни тайёрламоқда. Маҳаллий ҳокимият шаҳарнинг тарихий марказига фақат бир кунга келувчи «бир кунлик» сайёҳлар учун амалдаги кириш тўловини сезиларли даражада ошириш масаласини расман муҳокама қилмоқда. Венеция муниципалитетининг бюджет бўйича маслаҳатчиси Микеле Зуиннинг Gazzettino нашрига маълум қилишича, айни пайтдаги 5 ва 10 евролик тарифлар ўз вазифасини тўлиқ бажара олмаяпти ва сайёҳларни тўхтатиб қолиш таъсирини йўқотган. «Бугунги 5–10 еврони деярли ҳар ким тўлай олади; бу чекловчи чора сифатида ишламай қолиш хавфи мавжуд», дея тушунтирди расмий вакил.
Ҳозирда энг эҳтимолий вариант сифатида максимал нархни 30 еврогача кўтариш режаланмоқда, ҳаттоки 50 еврогача чиқариш таклифлари ҳам илгари сурилган. Мазкур янги тариф 2027 йилдан бошлаб расман кучга кириши мумкин. Шаҳар мэрияси нарх ошишидан асосий мақсад хазинани бойитиш эмас, балки энг тиғиз кунларда одамлар оқимини бошқа йўналишларга буриш эканини қатъий таъкидламоқда. 2026 йилги мавсумда шаҳар бюджети ушбу тизим орқали 680 мингга яқин чипта сотиб, 5,2 миллион евродан зиёд даромад кўрган. Меҳмонхонада тунаб қолувчи сайёҳлар эса бу тўловдан мутлақо озод этилган бўлиб, улар фақат одатий меҳмонхона солиғини тўлайди.
Хўш, 30 евролик тўлов Венеция каналларини тиқилинчдан қутқариб қоладими, Европанинг бошқа шаҳарлари ҳам бу тажрибани қўллайдими ва сайёҳлар 2027 йилда Венецияга боришдан воз кечадими?
«30 евролик тўлов, 5,2 млн евро тушум ва меҳмонхона имтиёзи»: Венеция ислоҳотининг 5 та асосий нуқтаси
Венеция расмийлари эълон қилган янги чеклов ва статистик ҳисоботлардан муҳим фактлар:
Тарифнинг 3-6 баробар ошиши: Амалдаги 5–10 евролик кунлик тўловни 2027 йилдан бошлаб 30 еврогача (баҳсларда ҳатто 50 еврогача) кўтариш кўриб чиқилмоқда;
Мақсад — пулни кўпайтириш эмас: Ҳокимият юқори тўлов орқали одамларни гавжум кунларда шаҳарга келмасликка ва бошқа сайёҳлик манзилларини танлашга мажбур қилмоқчи;
2026 йилги 5,2 млн евролик натижа: 3 апрелдан 26 июлгача бўлган оралиқда атиги белгиланган кунларда (соат 08:30 дан 16:00 гача) 680 минг чипта сотилиб, 5,2 миллион евро йиғилди;
Тунаб қолувчиларга енгиллик: Венецияда меҳмонхона брон қилган ва бир неча кунга келган сайёҳлар бу тўловдан озод, қоида фақат 14 ёшдан ошган бир кунлик меҳмонларга тегишли;
Тиғизлик камаймоқда: Мунтазам чоралар натижасида бир кунда 20 мингдан ортиқ пуллик меҳмон келган кунлар улуши 2024 йилдаги 13,8 фоиздан 2026 йилда атиги 1,7 фоизгача пасайди.
Венецияда бир кунлик кириш тўлови: Ўзгаришлар динамикаси ва таҳлили
Тарихий шаҳардаги туризм оқимини жиловлаш кўрсаткичлари:
Кўрсаткичлар ва параметрлар
Жорий ҳолат (2026 йил кўрсаткичлари)
Таклиф этилаётган янги тариф (2027 йилдан)
Бир кунлик кириш тарифи
€ 5 — € 10
Максимал € 30 (50 евро таклифлари ҳам бўлган)
Асосий мақсад ва функцияси
Сайёҳларни тийиб туришда самарасиз бўлиб қолди
Энг тиғиз кунларда оқимни кескин камайтириш
Жами сотилган чипталар
Тахминан 680 000 дона чипта
Чипталар сонини янада қисқартириш режаси
Шаҳар кўрган даромад
5,2 миллион евродан ортиқ
Хазина мақсади эмас, оқимни бошқариш устувор
Кунлик ўртача пуллик оқим
Кунига 11 326 киши (Шанба кунлари: 13 661 киши)
Ўртача оқимни сезиларли тушириш
Мавсум рекорди
2 май ҳолатига — 25 471 киши
Кунлик рекордларни 15–18 минг ичида сақлаш
Тўловдан озод қилинганлар
Меҳмонхонада туновчилар, 14 ёшгача бўлганлар
Меҳмонхона мижозлари имтиёзи сақлаб қолинади
Урбанистика ва туризм иқтисодиёти экспертизаси: Нега Венеция бу қадамни ташлашга мажбур?
Халқаро сайёҳлик таҳлилчилари ва Италия экспертларининг хулосалари:
«Бир кунлик сайёҳлар» шаҳар инфратузилмасини эзмоқда: Фақат бир неча соатга келиб, ўзлари билан овқат олиб келувчи ва фақат чиқинди қолдирадиган сайёҳлар шаҳарга иқтисодий фойда келтирмайди; 30 евролик тўлов уларни тунаб қолишга ёки сафарни бошқа вақтга қолдиришга мажбур қилади;
«Қизил кунлар» фильтри: Венеция расмий сайтида энг тиғиз кунлар қизил ранг билан белгиланган; нархнинг кўтарилиши дам олиш кунларидаги кўчалар тирбандлигини ва сув трамвайларидаги (вапоретто) босимни юмшатади;
Европанинг ЮНЕСКО олдидаги мажбурияти: Агар Венеция овертуризмни тўхтатмаса, ЮНЕСКО шаҳарни хавф остидаги тарихий мерослар рўйхатига киритиши мумкин эди; янги тариф шаҳарнинг асл қиёфасини сақлаб қолишга қаратилган стратегик қадамдир;
Психологик нарх тўсиғи: 5–10 евро кофе ва музқаймоқ нархига тенг бўлгани учун инсонларни тўхтата олмас эди, бироқ 30 евро — бир оила учун 100 евродан ортиқ қўшимча харажат дегани ва бу кўпчиликни фикридан қайтаради.
Венеция раҳбариятининг ушбу қатъий қарори бутун дунёда сайёҳлик шаҳарлари учун янги нарх чекловлари даврини бошлаб бериши мумкин.
Сизнингча, шаҳарга кириш учун 30 евро тўлов белгиланиши одил қарорми ёки тарихий обидалар барча учун эркин ва бепул бўлиши керакми? Агар нарх 30 еврога чиқса, Венецияга бир кунлик саёҳатга борган бўлармидингиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва саёҳат ихлосмандлари учун ўта муҳим бўлган ушбу таҳлилий мақолани дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…