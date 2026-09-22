Қирғизистондан Ўзбекистонга гўшт контрабандаси давом этаётгани айтилди

·5·Дунё
Қирғизистондан Ўзбекистонга гўшт контрабандаси давом этаётгани айтилди

Қирғизистондан Ўзбекистонга гўшт ноқонуний олиб ўтилаётгани ҳақидаги иддаолар янгради. Бу ҳақда 22 сентябрь куни Қирғизистон Жогорку Кенешининг тегишли қўмитаси йиғилишида депутат Уланбек Жээнбаев маълум қилди.

Йиғилишда Қирғизистоннинг 2025 йилги давлат бюджети ижроси масаласи муҳокама қилинган. Депутат мамлакатда гўшт нархлари пасаймаётгани, аксинча, ошиб бораётганини таъкидлади.

Унинг айтишича, Қирғизистон ёрлиқлари туширилган чорва маҳсулотлари Ўзбекистонда сотилаётгани акс этган видеолар тарқалган. Депутат буни гўшт контрабандаси давом этаётганининг белгиси сифатида баҳолаган.

«Биз Қирғизистон ёрлиқлари бўлган чорва моллари Ўзбекистонда сотилаётгани акс этган видеоларни кўриб турибмиз. Демак, контрабанда давом этмоқда. Гўшт нархини барқарорлаштириш учун чоралар кўриш керак», — деди Уланбек Жээнбаев.

Қайд этилишича, Қирғизистон Вазирлар Маҳкамаси гўшт нархини тартибга солиш бўйича қатор чораларни амалга оширмоқда. Шунингдек, Монополияга қарши курашиш қўмитаси гўштнинг бир килограмми учун 770 сом миқдорида нарх белгилаган. Бу тахминан 100 минг сўмга тенг.

Ҳозирча депутат тилга олган Ўзбекистонга гўшт контрабандаси билан боғлиқ ҳолатлар юзасидан қўшимча расмий маълумотлар келтирилмаган.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда савдо марказида ёнғин чиқди: одамлар деразадан сакрадиРоссияда савдо марказида ёнғин чиқди: одамлар деразадан сакрадиБугун, 17:51Синди Кроуфорднинг ўғли реабилитация марказида вафот этди: Полиция тахмини қандай?Синди Кроуфорднинг ўғли реабилитация марказида вафот этди: Полиция тахмини қандай?Бугун, 17:16«Уруш тугади, уйингизга қайтинг!»: Германия суриялик қочқинларни депортация қилмоқчи«Уруш тугади, уйингизга қайтинг!»: Германия суриялик қочқинларни депортация қилмоқчиБугун, 17:04«Совуқ уруш даври қайтмоқда»: АҚШ Гренландиядаги ташландиқ ҳарбий базасини тикламоқда«Совуқ уруш даври қайтмоқда»: АҚШ Гренландиядаги ташландиқ ҳарбий базасини тикламоқдаБугун, 16:26«Тўхтатиб қолиш режаси»: Макрон БМТ саммитида Трампга Украина бўйича босим ўтказмоқчи«Тўхтатиб қолиш режаси»: Макрон БМТ саммитида Трампга Украина бўйича босим ўтказмоқчиБугун, 15:59Венеция тарихий марказга бир кунлик кириш ҳақини 30 еврогача оширмоқдаВенеция тарихий марказга бир кунлик кириш ҳақини 30 еврогача оширмоқдаБугун, 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота