Нега отаси уни ўғил бола қилиб тарбиялади? Афғонистонлик Нилофарнинг ҳаёти ортидаги кутилмаган сабаб
Афғонистонда туғилган Нилофар Айюби болалигини «бача пош» анъанаси асосида ўтказган. Яъни у маълум вақт давомида ўғил бола сифатида яшаган. Отаси унинг сочларини калталатиб, ўғил болаларга хос кийинтирган ва уни шу тарзда тарбиялаган.
Бунинг асосий сабаби Нилофарнинг кўпроқ эркинликка эга бўлишини таъминлаш эди. Ўғил бола сифатида у мактабга бориши, спорт билан шуғулланиши ва ўша даврда кўплаб афғон қизлари учун чекланган имкониятлардан фойдаланиши мумкин бўлган.
Нилофар балоғат ёшига етгач, ундан яна қиз бола сифатидаги ҳаётига қайтиш талаб қилинган. Болалигидан эга бўлиб келган эркинликларининг бирдан чекланиши унга оғир таъсир қилган. Шунга қарамай, Нилофар бу тажриба унинг келажагини белгилаб қўйишига йўл қўймади. Кейинчалик у муваффақиятли тадбиркор ва аёллар ҳуқуқлари ҳимоячиси сифатида фаолият юрита бошлади.
2021 йилда Толибон Афғонистонда ҳокимиятга қайтгач, Нилофар фаоллиги сабаб мамлакатни тарк этишга мажбур бўлган.
Ҳозир у Польшада истиқомат қилади ва афғон аёллари ҳамда қизларининг ҳуқуқлари учун ўз фаолиятини давом эттирмоқда.
Нилофарнинг ҳаёт йўли «бача пош» анъанаси ортида нафақат кийиниш ёки ташқи кўриниш, балки айрим оилаларда қизларга берилмаган таълим, ҳаракатланиш ва ижтимоий имкониятларга эга бўлиш истаги ҳам ётганини кўрсатади.
Изоҳлар 0
…