Нега отаси уни ўғил бола қилиб тарбиялади? Афғонистонлик Нилофарнинг ҳаёти ортидаги кутилмаган сабаб

·50·Дунё
Нега отаси уни ўғил бола қилиб тарбиялади? Афғонистонлик Нилофарнинг ҳаёти ортидаги кутилмаган сабаб

Афғонистонда туғилган Нилофар Айюби болалигини «бача пош» анъанаси асосида ўтказган. Яъни у маълум вақт давомида ўғил бола сифатида яшаган. Отаси унинг сочларини калталатиб, ўғил болаларга хос кийинтирган ва уни шу тарзда тарбиялаган.

Бунинг асосий сабаби Нилофарнинг кўпроқ эркинликка эга бўлишини таъминлаш эди. Ўғил бола сифатида у мактабга бориши, спорт билан шуғулланиши ва ўша даврда кўплаб афғон қизлари учун чекланган имкониятлардан фойдаланиши мумкин бўлган.

Нилофар балоғат ёшига етгач, ундан яна қиз бола сифатидаги ҳаётига қайтиш талаб қилинган. Болалигидан эга бўлиб келган эркинликларининг бирдан чекланиши унга оғир таъсир қилган. Шунга қарамай, Нилофар бу тажриба унинг келажагини белгилаб қўйишига йўл қўймади. Кейинчалик у муваффақиятли тадбиркор ва аёллар ҳуқуқлари ҳимоячиси сифатида фаолият юрита бошлади.

2021 йилда Толибон Афғонистонда ҳокимиятга қайтгач, Нилофар фаоллиги сабаб мамлакатни тарк этишга мажбур бўлган.

Ҳозир у Польшада истиқомат қилади ва афғон аёллари ҳамда қизларининг ҳуқуқлари учун ўз фаолиятини давом эттирмоқда.

Нилофарнинг ҳаёт йўли «бача пош» анъанаси ортида нафақат кийиниш ёки ташқи кўриниш, балки айрим оилаларда қизларга берилмаган таълим, ҳаракатланиш ва ижтимоий имкониятларга эга бўлиш истаги ҳам ётганини кўрсатади.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Татаристонда "Ҳалол" деб сотилган колбаса маҳсулотидан чўчқа ДНКси аниқландиТатаристонда "Ҳалол" деб сотилган колбаса маҳсулотидан чўчқа ДНКси аниқландиБугун, 14:06Сингапур бўғозида юк кемаси балиқчи кема билан тўқнашдиСингапур бўғозида юк кемаси балиқчи кема билан тўқнашдиБугун, 12:28Самолётда пауэрбанк ёниб кетди: KLM рейси Амстердамга қайтишга мажбур бўлдиСамолётда пауэрбанк ёниб кетди: KLM рейси Амстердамга қайтишга мажбур бўлдиБугун, 12:12Қизил лабли балиқ: у денгиз тубида сузмай, «юради»Қизил лабли балиқ: у денгиз тубида сузмай, «юради»Бугун, 11:57Оқ уйдан кутилмаган қадам: YouTube’да 24 соатлик Trump TV ишга тушдиОқ уйдан кутилмаган қадам: YouTube’да 24 соатлик Trump TV ишга тушдиБугун, 10:59Кузги тенгкунлик яқинлашди: 23 сентябрдан тунлар узая бошлайдиКузги тенгкунлик яқинлашди: 23 сентябрдан тунлар узая бошлайдиБугун, 10:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган