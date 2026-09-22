Месси Аргентина либосини сўнгги марта кияди: хайрлашув баҳсига махсус футболка танлади
Фото: Лионел Месси (Instagram)
Лионел Месси Аргентина миллий жамоасидаги сўнгги учрашуви олдидан махсус футболкасини намойиш қилди. 6 октябрь куни Буэнос-Айресда Бенинга қарши ўйинда майдонга тушадиган 39 ёшли юлдуз ижтимоий тармоқдаги постига «Сўнгги ўйин... Бир умрлик либос» деган ёзувни қолдирди.
Лионел Мессининг Аргентина миллий жамоасидаги буюк даври ўз ниҳоясига яқинлашмоқда.
Жаҳон футболи тарихидаги энг машҳур футболчилардан бири миллий жамоа сафидаги сўнгги учрашувига қандай футболкада чиқишини кўрсатди. У ижтимоий тармоқда махсус либосни намойиш қилиб, постга қисқа, аммо маъноли изоҳ ёзди.
«Сўнгги ўйин... Бир умрлик либос», дея ёзди Месси.
Бу футболка аргентиналик юлдузнинг миллий жамоа билан 20 йилдан ортиқ давом этган саёҳатидаги сўнгги саҳифалардан бири бўлади.
Мессининг сўнгги учрашуви қачон ва кимга қарши бўлади?
Аргентина миллий жамоаси 6 октябрь куни Буэнос-Айресдаги «Монументал» стадионида Бенинга қарши ўртоқлик учрашуви ўтказади.
Аргентина футбол ассоциацияси ҳам Месси, Родриго Де Паул ва Жовани Ло Чельсони айнан 6 октябрдаги сўнгги ўртоқлик учрашувида иштирок этиши учун чақирилганини маълум қилган.
FIFA ҳам мазкур баҳсни Мессининг Аргентина миллий жамоаси сафидаги сўнгги учрашуви сифатида қайд этган.
Шу тариқа, футбол мухлислари «Албиселеста» тарихидаги энг буюк даврлардан бирининг рамзий якуни гувоҳи бўлишади.
Нега Месси махсус футболка танлади?
Мессининг сўнгги учрашув учун танлаган либоси одатий Аргентина футболкасидан фарқ қилади.
Унда осмонранг асосий фон ва марказда оқ вертикал чизиқ бор. Футболчининг фамилияси ҳамда машҳур 10-рақами олтин рангда акс эттирилган. Либоснинг орқа қисмида эса Аргентина миллий рамзи — Май қуёшига ишора қилувчи махсус безак жойлаштирилган.
Месси видеода 2026 йилги жаҳон чемпионатида кийган Аргентина футболкасини ечиб, унинг ўрнига хайрлашув учрашувида кийиладиган махсус либосни илиб қўяди.
Шунинг учун футболка оддий спорт либосидан кўра, Мессининг миллий жамоадаги фаолияти якунланишининг рамзий қисми сифатида намоён бўлмоқда.
Бу Мессининг Аргентинадаги 208-ўйини бўлади
Месси Аргентина миллий жамоаси сафида рекорд даражада кўп учрашув ўтказган.
6 октябрдаги Бенинга қарши баҳс унинг миллий жамоадаги 208-учрашуви бўлиши кутилмоқда. У ҳозиргача Аргентина терма жамоасининг энг сермаҳсул футболчиси бўлиб, 125 та гол билан миллий рекордни ушлаб турибди.
Бу рақамлар Мессининг миллий жамоадаги ўрнини яна бир бор кўрсатади.
У Аргентина футболининг бир неча авлодини қамраб олган давр давомида терма жамоанинг асосий юлдузи ва сардори бўлиб келди.
Месси Аргентина билан қандай совринларни қўлга киритди?
Мессининг миллий жамоадаги фаолияти фақат статистик рақамлар билан ўлчанмайди.
У Аргентина билан Копа Америкада икки марта ғолиб бўлди. Шунингдек, 2022 йилда Қатарда ўтказилган жаҳон чемпионатида Аргентина билан бош совринни қўлга киритди.
Мессининг миллий жамоадаги энг муҳим совринлари қаторига 2021 йилги Копа Америка, 2022 йилги Финалиссима ва жаҳон чемпионлиги киради.
Шу нуқтаи назардан, 6 октябрдаги баҳс унинг фаолиятидаги навбатдаги ўйин эмас, балки миллий жамоа билан боғлиқ узоқ даврнинг расмий хайрлашув кечаси сифатида қабул қилинмоқда.
Хайрлашув олдидан яна икки учрашув бор
Аргентина 6 октябргача яна икки ўртоқлик учрашувида майдонга тушади.
Жамоа 30 сентябрь куни Кордова шаҳрида Боливияга қарши ўйнайди. 3 октябрь куни эса Буэнос-Айресдаги «Монументал» стадионида Буркина-Фасога қарши баҳс ўтказади.
6 октябрда эса шу стадионда Бенин билан учрашув бўлиб ўтади.
Аргентина футбол ассоциацияси маълумотига кўра, Месси айнан учинчи — Бенинга қарши учрашувда иштирок этади.
Бир футболка — бутун бир давр хотираси
Мессининг «Сўнгги ўйин... Бир умрлик либос» деган сўзлари унинг Аргентина миллий жамоасидаги фаолияти якунига яқинлашганини яна бир бор кўрсатди.
6 октябрь куни «Монументал» стадионида Месси Аргентина либосини сўнгги марта кийиши кутилмоқда.
Ушбу учрашувдан кейин ҳам Месси клуб футболида фаолиятини давом эттиради. Аммо Аргентина миллий жамоаси билан боғлиқ бир даврнинг якуни келади.
Энг муҳими, Месси сўнгги учрашуви учун оддий футболка эмас, бутун фаолиятига рамз бўладиган махсус либосни танлади. 6 октябрь куни эса 10-рақамли футболка билан майдонга чиқадиган афсона миллий жамоа тарихидаги навбатдаги, эҳтимол сўнгги, саҳифасини ёзади.
Изоҳлар 0
…