Ҳилола Собирова Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритди
Ҳилола Собирова Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегациясига навбатдаги медални тақдим этди. -60 килограмм вазн тоифасида анъанавий ММА йўналишида иштирок этган спортчи финалгача етиб бориб, мусобақани кумуш медаль билан якунлади.
Японияда ўтаётган XX ёзги Осиё ўйинларида Ўзбекистон спортчилари медаллар учун курашни давом эттирмоқда.
Аралаш жанг санъатлари бўйича ҳам Ўзбекистон вакиллари ўз имкониятларини намойиш этмоқда. Бу сафар навбатдаги соврин Ҳилола Собирова ҳисобига ёзилди.
Ўзбекистонлик спортчи аёллар ўртасида анъанавий йўналишдаги -60 кг вазн тоифасида финалга чиқиб, Осиё ўйинлари вице-чемпионига айланди.
Ҳилола Собирова финалга қандай етиб борди?
Собирова мусобақани ишончли тарзда ўтказиб, ҳал қилувчи баҳсгача етиб борди.
Ярим финалда ўзбекистонлик спортчи Камбожа вакили Ченг Далинга қарши жанг қилди. Собирова икки раундда ҳам устунликни сақлаб, финал йўлланмасини қўлга киритди.
Бу натижа Ўзбекистон вакилига Осиё ўйинларида анъанавий ММА бўйича олтин медаль учун курашиш имконини берди.
Финалда эса уни Сингапур вакили Хун Тео кутиб турди. Сингапур миллий олимпия қўмитасига таянган CNA ҳам финал олдидан Тео ва Собирова ўртасидаги баҳсни -60 кг вазн тоифасидаги олтин медаль учун ҳал қилувчи жанг сифатида қайд этган.
Финалда Сингапур вакили устун келди
Олтин медаль учун кечган ҳал қилувчи баҳсда Ҳилола Собирова Сингапур вакили Хун Теога қарши жанг қилди.
Якунда Сингапур спортчиси ғалаба қозониб, олтин медалга эга бўлди. Собирова эса мусобақани иккинчи ўринда якунлади.
Шу тариқа, Ўзбекистон вакили Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларининг кумуш медалдорига айланди.
Asian Mixed Martial Arts Association рейтингида ҳам Собированинг Аичи-Нагоя-2026 мусобақасидаги натижаси анъанавий ММА, аёллар -60 кг вазн тоифасида иккинчи ўринга мос келади.
Ўзбекистон ММАси учун муҳим натижа
Ҳилола Собированинг кумуш медали яна бир жиҳати билан эътиборга молик.
ММА Осиё ўйинлари дастурига илк бор киритилган. Ўзбекистон мазкур йўналишда бир нечта спортчи билан иштирок этмоқда.
Собированинг финалга чиқиши Ўзбекистоннинг ушбу спорт туридаги Осиё ўйинларидаги илк иштирокидаёқ медаль учун курашганини кўрсатди.
Унинг мусобақадаги йўли ярим финалдаёқ тўхтаб қолмади — аксинча, спортчи олтин медаль учун ҳал қилувчи жанггача етиб борди.
Аичи-Нагояда Ўзбекистоннинг яна бир соврини
Ҳилола Собированинг кумуш медали Ўзбекистон делегациясининг Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларидаги медаллар жамғармасига қўшилди.
ММА баҳсларида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган спортчилар орасида Фирдавс Атамуродов ва Нодирбек Шавкатов ҳам бор. Олимпия қўмитаси маълумотларида Фирдавс Атамуратов -60 кг, Ҳусниддин Насриддинов -65 кг вазн тоифаларида эркаклар ўртасида, аёллар ўртасида эса -60 кг вазнда Муштарийбону Омонкелдиева ва -71 кгда Нодирбек Шавкатов кўрсатилган.
Шу билан бирга, мусобақаларнинг бошқа спорт турларида ҳам Ўзбекистон вакиллари медаллар учун баҳсларни давом эттирмоқда.
Ҳилола Собирова эса Аичи-Нагоядаги тарихий ММА баҳсларида финалга чиқиб, Ўзбекистон ҳисобига навбатдаги кумуш медални қўшди. У -60 кг вазн тоифасида Осиё ўйинлари вице-чемпиони сифатида шоҳсупадан жой олди.
Изоҳлар 0
…