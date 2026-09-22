Ҳилола Собирова Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритди

·2·Спорт
Ҳилола Собирова Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритди

Ҳилола Собирова Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегациясига навбатдаги медални тақдим этди. -60 килограмм вазн тоифасида анъанавий ММА йўналишида иштирок этган спортчи финалгача етиб бориб, мусобақани кумуш медаль билан якунлади.

Японияда ўтаётган XX ёзги Осиё ўйинларида Ўзбекистон спортчилари медаллар учун курашни давом эттирмоқда.

Аралаш жанг санъатлари бўйича ҳам Ўзбекистон вакиллари ўз имкониятларини намойиш этмоқда. Бу сафар навбатдаги соврин Ҳилола Собирова ҳисобига ёзилди.

Ўзбекистонлик спортчи аёллар ўртасида анъанавий йўналишдаги -60 кг вазн тоифасида финалга чиқиб, Осиё ўйинлари вице-чемпионига айланди.

Ҳилола Собирова финалга қандай етиб борди?

Собирова мусобақани ишончли тарзда ўтказиб, ҳал қилувчи баҳсгача етиб борди.

Ярим финалда ўзбекистонлик спортчи Камбожа вакили Ченг Далинга қарши жанг қилди. Собирова икки раундда ҳам устунликни сақлаб, финал йўлланмасини қўлга киритди.

Бу натижа Ўзбекистон вакилига Осиё ўйинларида анъанавий ММА бўйича олтин медаль учун курашиш имконини берди.

Финалда эса уни Сингапур вакили Хун Тео кутиб турди. Сингапур миллий олимпия қўмитасига таянган CNA ҳам финал олдидан Тео ва Собирова ўртасидаги баҳсни -60 кг вазн тоифасидаги олтин медаль учун ҳал қилувчи жанг сифатида қайд этган.

Финалда Сингапур вакили устун келди

Олтин медаль учун кечган ҳал қилувчи баҳсда Ҳилола Собирова Сингапур вакили Хун Теога қарши жанг қилди.

Якунда Сингапур спортчиси ғалаба қозониб, олтин медалга эга бўлди. Собирова эса мусобақани иккинчи ўринда якунлади.

Шу тариқа, Ўзбекистон вакили Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларининг кумуш медалдорига айланди.

Asian Mixed Martial Arts Association рейтингида ҳам Собированинг Аичи-Нагоя-2026 мусобақасидаги натижаси анъанавий ММА, аёллар -60 кг вазн тоифасида иккинчи ўринга мос келади.

Ўзбекистон ММАси учун муҳим натижа

Ҳилола Собированинг кумуш медали яна бир жиҳати билан эътиборга молик.

ММА Осиё ўйинлари дастурига илк бор киритилган. Ўзбекистон мазкур йўналишда бир нечта спортчи билан иштирок этмоқда.

Собированинг финалга чиқиши Ўзбекистоннинг ушбу спорт туридаги Осиё ўйинларидаги илк иштирокидаёқ медаль учун курашганини кўрсатди.

Унинг мусобақадаги йўли ярим финалдаёқ тўхтаб қолмади — аксинча, спортчи олтин медаль учун ҳал қилувчи жанггача етиб борди.

Аичи-Нагояда Ўзбекистоннинг яна бир соврини

Ҳилола Собированинг кумуш медали Ўзбекистон делегациясининг Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларидаги медаллар жамғармасига қўшилди.

ММА баҳсларида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган спортчилар орасида Фирдавс Атамуродов ва Нодирбек Шавкатов ҳам бор. Олимпия қўмитаси маълумотларида Фирдавс Атамуратов -60 кг, Ҳусниддин Насриддинов -65 кг вазн тоифаларида эркаклар ўртасида, аёллар ўртасида эса -60 кг вазнда Муштарийбону Омонкелдиева ва -71 кгда Нодирбек Шавкатов кўрсатилган.

Шу билан бирга, мусобақаларнинг бошқа спорт турларида ҳам Ўзбекистон вакиллари медаллар учун баҳсларни давом эттирмоқда.

Ҳилола Собирова эса Аичи-Нагоядаги тарихий ММА баҳсларида финалга чиқиб, Ўзбекистон ҳисобига навбатдаги кумуш медални қўшди. У -60 кг вазн тоифасида Осиё ўйинлари вице-чемпиони сифатида шоҳсупадан жой олди.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буйруқ чиқди»: Бектемир Мелиқўзиев - Хайме Мунгия чемпионлик жанги расман тасдиқландиБуйруқ чиқди»: Бектемир Мелиқўзиев - Хайме Мунгия чемпионлик жанги расман тасдиқландиБугун, 15:20Даря Латишева Осиё ўйинларида яна медал олди: У уч карра совриндор бўлдиДаря Латишева Осиё ўйинларида яна медал олди: У уч карра совриндор бўлдиБугун, 14:14XX ёзги Осиё ўйинлари: Фирдавс Атамурадов Аичи-Нагояда кумуш медаль олдиXX ёзги Осиё ўйинлари: Фирдавс Атамурадов Аичи-Нагояда кумуш медаль олдиБугун, 14:10Шахмат Олимпиадасида 6-тур якунлари ва 7-турдаги Хитойга қарши супертўқнашув!Шахмат Олимпиадасида 6-тур якунлари ва 7-турдаги Хитойга қарши супертўқнашув!Бугун, 13:26Ўзбекистон U-23 Вьетнамни 2:0 ҳисобида таслим этиб, Осиё ўйинлари плей-оффига йўл олдиЎзбекистон U-23 Вьетнамни 2:0 ҳисобида таслим этиб, Осиё ўйинлари плей-оффига йўл олдиБугун, 12:55Футболчини майдон текисловчи машина босиб кетди (видео)Футболчини майдон текисловчи машина босиб кетди (видео)Бугун, 12:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди