«Реал Мадрид» клуби Жозе Моуриньо борасидаги қатъий қарорини эълон қилди
Испания Ла Лигасининг янги мавсуми старти Мадриднинг «Реал» клуби атрофидаги кучли интригалар ва кескин муҳокамалар остида кечмоқда. Жамоани ёзда қайта қабул қилиб олган португалиялик афсонавий мутахассис Жозе Моуриньонинг «Сантьяго Бернабеу»даги келажаги борасидаги саволлар фонида клуб раҳбарияти ўз расмий позициясини очиқлади. Нуфузли The Touchline нашри тарқатган инсайдерлик маълумотларига кўра, «Қироллик клуби» босслари «Special One» (Ўзгача) лақабли устозни «Реал» учун мутлақо тўғри ва мос мураббий деб ҳисоблашда қатъий давом этмоқда.
Маълум бўлишича, Флорентино Перес бошчилигидаги раҳбарият жамоа таркибида эгоси жуда кучли, улкан амбицияларга эга суперюлдузлар йиғилганини яхши тушунади ва айнан Моуриньонинг темир интизоми ҳамда мислсиз авторитети бундай таркибни жиловлашда ягона тўғри ечим эканига тўлиқ ишонади. Ла Лиганинг дастлабки 7 туридан сўнг мадридликлар 15 очко жамғариб, турнир жадвалининг 4-поғонасида бормоқда. Бош рақобатчи — 100 фоизлик натижа кўрсатиб, ҳали бирорта очко йўқотмаган пешқадам «Барселона» билан орадаги фарқ 6 очкони ташкил этмоқда. Иккинчи марта «Реал» бошқарувига келган Моуриньо ўтмишда ҳам Мадридда инқилобий даврни босиб ўтган эди.
Хўш, 6 очколик фарқни қисқартириш ва «Барса» гегемониясини синдириш учун Жозега қанча вақт керак, «Бернабеу» кийиниш хонасидаги юлдузлар темир интизомга қандай бўйсунмоқда ва португалиялик гений Мадридга яна чемпионлик кубокларини қайтара оладими?
«Юлдузлар эгоси, Переснинг ишончи ва 6 очколик тафовут»: Қарорнинг 5 та асосий нуқтаси
The Touchline инсайдери ошкор қилган клуб ичидаги энг муҳим ҳолатлар:
Моуриньога мутлақ ишонч: «Реал» раҳбарияти Ла Лигадаги вақтинчалик очко йўқотишларга қарамай, Жозенинг ўрнини шубҳа остига қўймаяпти;
«Оғир таркиб»ни жиловлаш сири: Мадридда катта амбицияли ва ўзига хос феъл-атворга эга юлдузларни бир муштдек бирлаштиришга фақат Моуриньодек авторитетли шахс қодир деб ҳисобланмоқда;
7 турдан сўнг 15 очко: «Реал» дастлабки турларда 15 очко жамғариб, 4-ўринни банд этиб турибди;
«Барселона» билан 6 очколик масофа: Каталония гранди мавсум стартида юз фоизлик ғалабали серия қайд этиб, 6 очко олдинга чиқиб олган;
Иккинчи тарихий давр: 2010–2013 йилларда «Реал»ни рекордлар билан чемпион қилган Моуриньо клубдаги иккинчи фаолиятида ҳам катта босим остида қолмоқда.
Ла Лига 2026/27: «Реал Мадрид» ва «Барселона»нинг старт кўрсаткичлари таққоси
Дастлабки 7 турдан кейинги турнир ҳолати ва кўрсаткичлари:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
«Реал Мадрид» (Жозе Моуриньо)
«Барселона» (Пешқадам)
Жадвалдаги ўрни
4-ўрин
1-ўрин (Яққол пешқадам)
Жамғарилган очколар
15 очко (7 турдан)
21 очко (100% ғалаба, йўқотишсиз)
Орадаги очколар фарқи
-6 очко
+6 очколик устунлик
Бош мураббий мақоми
Клуб томонидан тўлиқ қўллаб-қувватланмоқда
Барқарор ва юқори формада
Таркиб ҳолати ва психология
Юқори амбицияли юлдузлар, кучайтирилган назорат
Тўлиқ шаклланган ва тезкор ҳужумкор тизим
Клубнинг стратегик мақсади
Чемпионлар Лигаси ва Ла Лига кубоклари
Ла Лига титулини ҳимоя қилиш
Футбол ва бошқарув экспертизаси: Нега «Реал» Моуриньодан воз кечмайди?
Европа футболи шарҳловчилари ва мадридлик инсайдерларнинг хулосалари:
«Галактикос» комплекси ва темир қўл: «Реал» таркибида Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор ва бошқа мегаюлдузлар тўпланган шароитда мулойим тактик мураббийлар кийиниш хонасини назорат қилолмай қолиши исботланган; Моуриньо эса ҳар қандай юлдузни захирага ўтқазишдан қўрқмайдиган ягона характердир;
Моуриньонинг адаптация босқичи: Португалиялик устознинг жамоалари одатда мавсумнинг илк ойларида тактик схемаларни шакллантириш ҳисобига очко йўқотади, бироқ баҳорги ҳал қилувчи баҳсларга келиб юқори прагматизм ва енгилмас ҳимояга эришади;
«Эл Класико» фактори: «Барселона»нинг 6 очколик фарқи олдинда кутиб турган ўзаро «Эл Класико»лар орқали тезда эритиб юборилиши мумкин; Моуриньо эса принципиал баҳсларга психологик тайёргарлик кўриш бўйича дунёнинг энг сара мутахассисларидан биридир;
Флорентино Переснинг ҳурмати: Клуб президенти Перес ва Моуриньо ўртасида доимо мустаҳкам дўстона алоқа бўлган; клуб хўжайини Моуриньога вазиятни ўнглаш ва ўз ўйинини қуриш учун камида мавсум охиригача тўлиқ карт-бланш бермоқда.
«Сантьяго Бернабеу»даги босим ҳар доим улкан бўлган, аммо «Ўзгача» мураббий бундай оловли синовлардан қандай ғолиб чиқишни ҳаммадан яхши билади.
Сизнингча, «Реал» раҳбарияти Жозе Моуриньони тўлиқ қўллаб-қувватлаб тўғри қиляптими? Португалиялик мураббий «Барселона» билан 6 очколик фарқни йўқотиб, «Реал»ни бу мавсум Ла Лига чемпиони қила оладими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Қироллик клуби»нинг қайноқ тақдирига бағишланган ушбу муҳим таҳлилий мақолани барча футбол ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…