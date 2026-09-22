70 ёшли аёл ўлимидан бир кун ўтиб тобутда уйғонди

·1·Дунё
70 ёшли аёл ўлимидан бир кун ўтиб тобутда уйғонди

Хитойда 70 ёшли аёлнинг ўлими қайд этилганидан бир кун ўтиб совуткичли тобутда тириклик аломатлари кузатилди. Воқеа ижтимоий тармоқларда катта муҳокамага сабаб бўлди.

Маълум бўлишича, саратон ва бош мия тромбозидан азият чеккан аёл вафот этган деб топилиб, совуткичли тобутга жойлаштирилган. Бироқ 9 сентябрь куни кечқурун унинг келини тобут ичидан кучсиз инграш овозини эшитган.

Шундан сўнг аёл зудлик билан тобутдан олинган. 11 сентябрь куни яқинлари унинг кўзларини очгани ва қисман ҳушига келганини кўрган. Аммо кекса аёлнинг аҳволи оғир бўлиб, у мустақил равишда сув ичиш ва овқатланиш имконига эга бўлмаган.

Кутилмаганда уйғонган аёл ўша куни кечқурун яна вафот этган. У 13 сентябрь куни дафн қилинган.

Воқеа интернетда тарқалгач, айримлар унинг ҳақиқийлигига шубҳа билдирган. Бироқ марҳуманинг яқинлари, маҳаллий аҳоли ва қишлоқ масъули воқеани тасдиқлаган.

Шифокорлар бу ҳолатни «сохта ўлим» билан изоҳлаган. Бундай ҳолатда организм фаолияти кескин секинлашиб, нафас олиш ва пульс жуда кучсиз даражага тушиши мумкин. Шу сабабли мутахассислар ўлимни қайд этишда қатъий тиббий мезонларга амал қилиш муҳимлигини таъкидлаган.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Масжидул Ҳаром муаззини Шайх Иброҳим ал-Маданий вафот этдиМасжидул Ҳаром муаззини Шайх Иброҳим ал-Маданий вафот этдиБугун, 19:58Муҳаммад Салоҳ ўтирган тош сайёҳлик масканига айланди (видео)Муҳаммад Салоҳ ўтирган тош сайёҳлик масканига айланди (видео)Бугун, 19:508 ёшли қиз бошлаган иш 15 йилда катта хайрияга айланди8 ёшли қиз бошлаган иш 15 йилда катта хайрияга айландиБугун, 19:1384 ёшли аёл ҳар ой 2000 км йўл босиб, кийим тарқатади84 ёшли аёл ҳар ой 2000 км йўл босиб, кийим тарқатадиБугун, 18:48Дунёдаги энг бахтли сайёҳлик манзили маълум бўлдиДунёдаги энг бахтли сайёҳлик манзили маълум бўлдиБугун, 18:15Россияда савдо марказида ёнғин чиқди: одамлар деразадан сакрадиРоссияда савдо марказида ёнғин чиқди: одамлар деразадан сакрадиБугун, 17:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота