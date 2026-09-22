70 ёшли аёл ўлимидан бир кун ўтиб тобутда уйғонди
Хитойда 70 ёшли аёлнинг ўлими қайд этилганидан бир кун ўтиб совуткичли тобутда тириклик аломатлари кузатилди. Воқеа ижтимоий тармоқларда катта муҳокамага сабаб бўлди.
Маълум бўлишича, саратон ва бош мия тромбозидан азият чеккан аёл вафот этган деб топилиб, совуткичли тобутга жойлаштирилган. Бироқ 9 сентябрь куни кечқурун унинг келини тобут ичидан кучсиз инграш овозини эшитган.
Шундан сўнг аёл зудлик билан тобутдан олинган. 11 сентябрь куни яқинлари унинг кўзларини очгани ва қисман ҳушига келганини кўрган. Аммо кекса аёлнинг аҳволи оғир бўлиб, у мустақил равишда сув ичиш ва овқатланиш имконига эга бўлмаган.
Кутилмаганда уйғонган аёл ўша куни кечқурун яна вафот этган. У 13 сентябрь куни дафн қилинган.
Воқеа интернетда тарқалгач, айримлар унинг ҳақиқийлигига шубҳа билдирган. Бироқ марҳуманинг яқинлари, маҳаллий аҳоли ва қишлоқ масъули воқеани тасдиқлаган.
Шифокорлар бу ҳолатни «сохта ўлим» билан изоҳлаган. Бундай ҳолатда организм фаолияти кескин секинлашиб, нафас олиш ва пульс жуда кучсиз даражага тушиши мумкин. Шу сабабли мутахассислар ўлимни қайд этишда қатъий тиббий мезонларга амал қилиш муҳимлигини таъкидлаган.
Изоҳлар 0
…