Вафот этган 70 ёшли аёл тобутда ҳушига келди

·0·Дунё
Вафот этган 70 ёшли аёл тобутда ҳушига келди

Хитойда саратон ва бош мия тромбозидан вафот этган 70 ёшли аёл ўлимидан бир кун ўтиб, совуткичли тобутда ётган ҳолда ҳушига келди. Кутилмаган ҳолат аёлнинг яқинлари орасида катта саросима уйғотган. Бу ҳақда “The Paper” нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, оила аъзолари аёлнинг вафотини расмий қайд этгач, уни махсус совуткичли тобутга жойлаштирган. Бироқ 9 сентябрь куни кечқурун марҳуманинг келини тобут ичидан келаётган кучсиз инграш овозини эшитиб қолган.

Шундан сўнг аёл зудлик билан тобутдан чиқариб олинган. Орадан икки кун ўтиб, 11 сентябрь куни оиланинг барча яқинлари хонадонга йиғилган пайтда, пенсионер аёл қисман ҳушига келиб, кўзларини очган.

Шу билан бирга, унинг умумий аҳволи оғирлигича қолган. Аёл мустақил равишда сув ичиш ва овқатланиш имконига эга бўлмаган. Кечга бориб эса унинг аҳволи яна ёмонлашган ва аёл ўша куни вафот этган. У 13 сентябрь куни дафн қилинган.

Мазкур воқеа оила аъзоларидан бири томонидан оммага маълум қилинганидан кейин Хитой ижтимоий тармоқларида кенг муҳокамага сабаб бўлди. Айрим интернет фойдаланувчилари ҳодисанинг ҳақиқий эканига шубҳа билдирган.

Бироқ воқеа ҳақида хабар берган шахс яқин инсоннинг ўлими билан боғлиқ бундай тафсилотларни ҳеч ким шунчаки ўйлаб топмаслигини таъкидлаган. Шунингдек, аёлнинг қариндошлари айтган маълумотлар маҳаллий аҳоли ва қишлоқ мулозими томонидан ҳам тасдиқланган.

Қишлоқ мулозими тобутнинг чуқур музлатиш режимида эмас, балки енгил совутиш режимида ишлаганини маълум қилган. Унинг таъкидлашича, айнан шу ҳолат аёлнинг ҳаёти сақланиб қолишига сабаб бўлган бўлиши мумкин.

Шифокорлар эса мазкур ҳодисани “сохта ўлим” ҳолати билан изоҳлаган. Бундай вазиятда инсон организмидаги метаболизм, яъни моддалар алмашинуви кескин даражада секинлашади. Натижада нафас олиш ва пульс деярли сезилмайдиган ҳолатга келиши мумкин.

Бемор эса ўлим билан адаштириш осон бўлган чуқур кома ҳолатига тушади. Шу сабабли мутахассислар инсон вафот этганини расмий қайд этишда ҳар доим қатъий ва профессионал тиббий мезонларга амал қилиш зарурлигини таъкидлайди.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳаммад Салоҳ Трабзонда ўтирган оддий тош мухлислар учун «зиёратгоҳ»га айланди (видео)Муҳаммад Салоҳ Трабзонда ўтирган оддий тош мухлислар учун «зиёратгоҳ»га айланди (видео)Бугун, 20:5670 ёшли аёл ўлимидан бир кун ўтиб тобутда уйғонди70 ёшли аёл ўлимидан бир кун ўтиб тобутда уйғондиБугун, 20:15Масжидул Ҳаром муаззини Шайх Иброҳим ал-Маданий вафот этдиМасжидул Ҳаром муаззини Шайх Иброҳим ал-Маданий вафот этдиБугун, 19:58Муҳаммад Салоҳ ўтирган тош сайёҳлик масканига айланди (видео)Муҳаммад Салоҳ ўтирган тош сайёҳлик масканига айланди (видео)Бугун, 19:508 ёшли қиз бошлаган иш 15 йилда катта хайрияга айланди8 ёшли қиз бошлаган иш 15 йилда катта хайрияга айландиБугун, 19:1384 ёшли аёл ҳар ой 2000 км йўл босиб, кийим тарқатади84 ёшли аёл ҳар ой 2000 км йўл босиб, кийим тарқатадиБугун, 18:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота