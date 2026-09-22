Вафот этган 70 ёшли аёл тобутда ҳушига келди
Хитойда саратон ва бош мия тромбозидан вафот этган 70 ёшли аёл ўлимидан бир кун ўтиб, совуткичли тобутда ётган ҳолда ҳушига келди. Кутилмаган ҳолат аёлнинг яқинлари орасида катта саросима уйғотган. Бу ҳақда “The Paper” нашри хабар берди.
Маълум қилинишича, оила аъзолари аёлнинг вафотини расмий қайд этгач, уни махсус совуткичли тобутга жойлаштирган. Бироқ 9 сентябрь куни кечқурун марҳуманинг келини тобут ичидан келаётган кучсиз инграш овозини эшитиб қолган.
Шундан сўнг аёл зудлик билан тобутдан чиқариб олинган. Орадан икки кун ўтиб, 11 сентябрь куни оиланинг барча яқинлари хонадонга йиғилган пайтда, пенсионер аёл қисман ҳушига келиб, кўзларини очган.
Шу билан бирга, унинг умумий аҳволи оғирлигича қолган. Аёл мустақил равишда сув ичиш ва овқатланиш имконига эга бўлмаган. Кечга бориб эса унинг аҳволи яна ёмонлашган ва аёл ўша куни вафот этган. У 13 сентябрь куни дафн қилинган.
Мазкур воқеа оила аъзоларидан бири томонидан оммага маълум қилинганидан кейин Хитой ижтимоий тармоқларида кенг муҳокамага сабаб бўлди. Айрим интернет фойдаланувчилари ҳодисанинг ҳақиқий эканига шубҳа билдирган.
Бироқ воқеа ҳақида хабар берган шахс яқин инсоннинг ўлими билан боғлиқ бундай тафсилотларни ҳеч ким шунчаки ўйлаб топмаслигини таъкидлаган. Шунингдек, аёлнинг қариндошлари айтган маълумотлар маҳаллий аҳоли ва қишлоқ мулозими томонидан ҳам тасдиқланган.
Қишлоқ мулозими тобутнинг чуқур музлатиш режимида эмас, балки енгил совутиш режимида ишлаганини маълум қилган. Унинг таъкидлашича, айнан шу ҳолат аёлнинг ҳаёти сақланиб қолишига сабаб бўлган бўлиши мумкин.
Шифокорлар эса мазкур ҳодисани “сохта ўлим” ҳолати билан изоҳлаган. Бундай вазиятда инсон организмидаги метаболизм, яъни моддалар алмашинуви кескин даражада секинлашади. Натижада нафас олиш ва пульс деярли сезилмайдиган ҳолатга келиши мумкин.
Бемор эса ўлим билан адаштириш осон бўлган чуқур кома ҳолатига тушади. Шу сабабли мутахассислар инсон вафот этганини расмий қайд этишда ҳар доим қатъий ва профессионал тиббий мезонларга амал қилиш зарурлигини таъкидлайди.
Изоҳлар 0
…