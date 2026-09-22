Ўзбекистонда балиқ овлаш тартиби рақамлаштирилади: энди жойлар олдиндан брон қилинади
Ўзбекистонда ҳордиқ чиқариш учун балиқ овлаш тартиби рақамлаштирилиши мумкин. Мамлакатда балиқчилар учун «Балиқчи картаси» — Fisherman ID тизимини яратиш режалаштирилмоқда. Янги платформа орқали балиқ овлаш чиптасини расмийлаштириш, тўлов қилиш, очиқ овлаш ҳудудларини кўриш ва сув ҳавзасидаги жойни олдиндан брон қилиш имконияти яратилади.
Тизимда QR-кодли рухсатнома ҳам назарда тутилган. Бироқ муҳим жиҳат бор: ҳозирча «Балиқчи картаси» ишга тушмаган ва унинг мажбурий бўлиши ёки аниқ қачон жорий этилиши расман белгиланмаган. Айни пайтда тизимни ишлаб чиқиш учун ижрочи танлаш жараёни кетмоқда.
Балиқ овлашга боришдан олдин жойни брон қилиш мумкин бўлади
Режалаштирилаётган Fisherman ID тизими балиқ овлаш билан боғлиқ бир нечта хизматни ягона рақамли платформага бирлаштириши керак.
У орқали фойдаланувчи:
балиқ овлаш чиптасини расмийлаштириши;
белгиланган тўловни амалга ошириши;
очиқ балиқ овлаш зоналарини кўриши;
сув ҳавзасидаги мавжуд жойларни танлаши;
танланган жойни олдиндан брон қилиши;
шахсий кабинети орқали маълумотларини бошқариши мумкин бўлади.
Шу тариқа балиқ овлаш учун ҳудудга бориб, жойни ўзбошимчалик билан эгаллаш ўрнига, рақамли тизим орқали олдиндан танлаш механизми пайдо бўлиши режалаштирилмоқда.
Тўловдан кейин QR-кодли рухсатнома берилади
Лойиҳанинг яна бир муҳим қисми — QR-пропуск тизими.
Яъни балиқ овлаш чиптаси расмийлаштирилиб, зарур тўлов амалга оширилгандан кейин фойдаланувчига рақамли рухсатнома тақдим этилиши кўзда тутилмоқда.
Бу QR-код балиқчининг тегишли ҳудуддан қонуний фойдаланиш ҳуқуқини рақамли тарзда тасдиқлаш учун хизмат қилиши режалаштирилган.
Шу билан бирга, очиқ балиқ овлаш зоналарининг ягона реестри ҳам яратилиши назарда тутилган. Бу қайси ҳудудларда балиқ овлаш мумкинлиги ҳақида маълумотларни рақамли кўринишда олиш имконини бериши мумкин.
«Балиқчи картаси» оддий карта эмас
Номи «Балиқчи картаси» бўлишига қарамай, лойиҳа фақат пластик ёки рақамли карта яратиш билан чекланмайди.
Fisherman ID тўлиқ рақамли платформа сифатида ишлаши режалаштирилган. Унда шахсий кабинет, балиқ овлаш зоналари реестри, брон қилиш, QR-рухсатнома, тўлов ва бошқа рақамли хизматлар бирлаштирилади.
Тизимнинг Android ва iOS учун мобил илова шаклида ишлаши ҳам режалаштирилган.
Шунингдек, уни Click, Payme, картографик сервислар ва Telegram Bot API билан интеграция қилиш кўзда тутилган.
Нега бундай тизим керак?
Рақамлаштиришнинг асосий мақсадларидан бири балиқ овлаш жараёнини тартибга солиш ва мавжуд ҳудудлардан фойдаланишни шаффофлаштиришдир.
Режалаштирилаётган тизим орқали балиқ овлаш зоналари ҳақида маълумотларни бир жойдан олиш, жойларни олдиндан брон қилиш ва рухсатларни рақамли шаклда текшириш имконияти пайдо бўлади.
Бу, ўз навбатида, балиқ овлаш ҳудудларидан фойдаланиш билан боғлиқ назорат жараёнларини ҳам рақамлаштиришга хизмат қилиши мумкин.
Тизим ҳали ишга тушмаган
Бу хабарда эътибор бериш керак бўлган энг муҳим нуқта шуки, Fisherman ID ҳозирча амалда ишлаётган тизим эмас.
Ўзбекистон Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси уни яратиш бўйича техник топшириқ талабларига мос тижорат таклифларини қабул қилишни бошлаган.
Тижорат таклифлари 2026 йил 23 сентябргача қабул қилинади. Демак, ҳозирги босқичда гап тайёр ишлаб турган дастур ҳақида эмас, балки уни ишлаб чиқиш ва жорий этишга тайёргарлик ҳақида кетмоқда.
Балиқ овлаш бутунлай тақиқланадими?
Йўқ. Мавжуд маълумотларда Ўзбекистонда балиқ овлашни умумий тарзда тақиқлаш ҳақида гап йўқ.
Асосий янгилик — ҳордиқ чиқариш учун балиқ овлаш хизматларини рақамлаштириш ва тартибга солиш тизими яратилиши режалаштирилаётгани.
Шунингдек, ҳозирча «Балиқчи картаси»дан фойдаланиш мажбурий экани ёки барча сув ҳавзаларида балиқ овлаш фақат брон орқали амалга оширилиши ҳақида расмий маълумот берилмаган. Бу масалалар тизим ишлаб чиқилиши ва тегишли тартиблар тасдиқланиши жараёнида аниқлаштирилиши мумкин.
Янги тизимда яна қандай имкониятлар бўлади?
Лойиҳанинг техник топшириғида балиқчилар учун асосий хизматлардан ташқари бир қатор рақамли модуллар ҳам назарда тутилган.
Жумладан:
Имконият
Режалаштирилган хизмат
Балиқ овлаш чиптаси
Рақамли расмийлаштириш
Тўлов
Онлайн тўлов имконияти
Жой танлаш
Овлаш ҳудудларини кўриш
Брон қилиш
Танланган жойни олдиндан банд қилиш
Кириш
QR-рухсатнома
Маълумот
Очиқ балиқ овлаш зоналари реестри
Бошқарув
Шахсий кабинет
Тўлов тизимлари
Click ва Payme интеграцияси
Мобил фойдаланиш
Android ва iOS иловалари
Тизимда ҳамкорлар учун шахсий кабинет, ички маркетплейс, биллинг ва таҳлил модуллари ҳам бўлиши режалаштирилган.
Балиқчилар учун нималар ўзгаради?
Агар лойиҳа режалаштирилган кўринишда ишга туширилса, балиқ овлашга бориш жараёни анча рақамлашган шаклга ўтиши мумкин.
Фойдаланувчи аввал тизимга кириб, мавжуд ҳудудларни кўради, ўзига мос жойни танлайди, брон қилади, тўловни амалга оширади ва QR-рухсатнома олади.
Шундан кейин ҳудудга кириш ва ундан фойдаланиш рақамли маълумотлар асосида назорат қилиниши мумкин.
Бироқ бу механизмларнинг амалда қандай ишлаши, қайси ҳудудларга татбиқ этилиши ва фойдаланиш шартлари тизим ишлаб чиқилиб, расмий тартиблар белгилангандан кейин маълум бўлади.
Асосий янгилик — балиқ овлаш ҳам рақамли хизматга айланмоқда
Ўзбекистонда балиқ овлаш соҳасидаги навбатдаги босқич рақамлаштириш билан боғлиқ бўлиши мумкин.
«Балиқчи картаси» — Fisherman ID орқали чипта, тўлов, ҳудуд танлаш, брон қилиш ва QR-рухсатнома каби жараёнларни битта платформага бирлаштириш режалаштирилмоқда.
Ҳозирча бу тизим фақат лойиҳа босқичида. Шунинг учун «балиқ овлаш бутунлай тақиқланади» ёки «эндиликда барча жойлар фақат пул тўлаб брон қилинади» деган қатъий хулосалар қилишга ҳали асос йўқ.
Аммо лойиҳа амалга ошса, Ўзбекистонда ҳордиқ учун балиқ овлашнинг рақамли тартиби шаклланиши ва сув ҳавзаларидан фойдаланиш жараёнида QR-рухсатнома ҳамда олдиндан брон қилиш каби янги механизмлар пайдо бўлиши мумкин.
Изоҳлар 0
…