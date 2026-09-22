Ўзбекистонда иш жойида тазйиқ ва зўравонликка қарши янги тизим жорий этилди

·4·Ўзбекистон
Ўзбекистонда иш жойида тазйиқ ва зўравонликка қарши янги тизим жорий этилди

Ўзбекистонда ходимларни иш жойидаги тазйиқ, зўравонлик ва камситишдан ҳимоя қилишга қаратилган янги тизим жорий этилмоқда. Энди ишхонадаги жисмоний ёки руҳий босим, шаҳвоний шилқимлик, таъқиб ва бошқа нохуш ҳолатлар бўйича мурожаатларни қабул қилиш ҳамда уларни холис кўриб чиқиш учун аниқ механизмлар белгиланади.

Энг муҳими, бундай ҳолат ҳақида мурожаат қилган шахснинг шахсий маълумотлари ва мурожаат мазмуни махфий сақланиши кафолатланади.

Бу ўзгариш меҳнат жамоаларида хавфсиз, ҳурматга асосланган ва инсон қадри устувор бўлган муҳитни шакллантиришга қаратилган.

Иш жойида қайси ҳолатларга қарши курашилади?

Янги тизим доирасида ходимларнинг меҳнат жараёнида турли шаклдаги тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиниши назарда тутилмоқда.

Жумладан, қуйидаги ҳолатларнинг олдини олишга алоҳида эътибор қаратилади:

  • жисмоний зўравонлик;

  • жинсий зўравонлик;

  • шаҳвоний шилқимлик;

  • руҳий босим;

  • таъқиб;

  • камситиш;

  • иш жойидаги бошқа шаклдаги тазйиқлар.

Бунда масаланинг муҳим жиҳати шундаки, муаммо юзага келгандан кейин уни бартараф этиш билан бирга, бундай ҳолатларнинг олдини олиш ҳам тизимнинг асосий йўналишларидан бири бўлади.

Мурожаат қилган ходимнинг маълумотлари сир сақланади

Иш жойида тазйиқ ёки зўравонликка дуч келган одамлар учун энг катта тўсиқлардан бири — мурожаат қилганидан кейин унинг шахси ошкор бўлиб қолиши ёки иш жамоасида босимга учрашидан хавотирланишидир.

Янги тизимда эса мурожаат қилган шахснинг шахсий маълумотлари ҳамда мурожаат мазмуни махфийлиги кафолатланади.

Бу норма ходимларни муаммони яшириб қолиш ўрнига, мавжуд ҳолат ҳақида тегишли тартибда хабар бериш имкониятини кучайтиришга қаратилган.

Шу билан бирга, мурожаатларни қабул қилиш ва кўриб чиқиш жараёни холис бўлишига алоҳида эътибор қаратилади.

«Шунчаки ишдаги келишмовчилик» сифатида қолиб кетмайди

Иш жойидаги босим ёки таъқиб баъзан оддий келишмовчилик сифатида баҳоланиши мумкин. Аммо янги ёндашувда ходимнинг қадр-қиммати ва хавфсиз меҳнат шароити алоҳида ҳимоя объекти сифатида қаралади.

Айниқса, раҳбар ва ходим ўртасидаги муносабатларда хизмат мавқеидан фойдаланиб босим ўтказиш, қўрқитиш ёки камситиш каби ҳолатларнинг олдини олиш муҳим аҳамият касб этади.

Шу сабабли янги механизм нафақат зўравонлик содир бўлганидан кейин чора кўриш, балки меҳнат жамоасида соғлом муносабатларни шакллантиришга ҳам хизмат қилиши кўзда тутилмоқда.

Бу ўзгариш иш берувчилар учун ҳам янги талабларни англатади

Хавфсиз меҳнат муҳитини таъминлаш фақат ходимнинг вазифаси эмас. Иш берувчи ҳам меҳнат жамоасида тазйиқ ва зўравонликка йўл қўйилмаслиги учун зарур чораларни кўриши керак бўлади.

Бунда мурожаатларни қабул қилиш, уларни холис ўрганиш ва ходимнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган ички механизмларнинг самарали ишлаши муҳим аҳамият касб этади.

Яъни иш жойидаги муносабатларга нисбатан ёндашув фақат меҳнат вазифаларини бажариш билан чекланиб қолмай, ходимнинг шаъни, қадр-қиммати ва шахсий дахлсизлигини ҳурмат қилиш тамойилларига ҳам асосланади.

Ўзбекистонда тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш механизмлари кенгаймоқда

Мазкур ўзгаришлар сўнгги йилларда тазйиқ ва зўравонликдан жабрланган шахсларни ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимоя қилиш механизмларини кучайтиришга қаратилган чоралар билан ҳамоҳанг.

Хусусан, 2026 йил 11 сентябрда қабул қилинган ЎРҚ-1175-сонли қонун билан тазйиқ ва зўравонликдан жабрланган шахсларнинг ҳуқуқий ҳимоясига оид қатор янги кафолатлар белгиланди. Унга кўра, тегишли ҳолатлар бўйича суриштирув, дастлабки тергов органлари ёки судга мурожаат қилган жабрланувчиларга давлат ҳисобидан юридик ёрдам олиш ҳуқуқи берилган.

Бу эса тазйиқ ва зўравонлик ҳолатларига қарши курашишда нафақат профилактика, балки мурожаат қилган шахснинг ҳуқуқларини кейинги босқичларда ҳам ҳимоя қилиш механизмлари ривожланаётганини кўрсатади.

Ходимлар учун асосий ўзгариш нимада?

Янги тизимнинг амалдаги аҳамиятини бир неча асосий йўналишда кўриш мумкин:

Йўналиш

Янги ёндашув

Тазйиқнинг олдини олиш

Иш жойида хавфсиз муҳит яратиш чоралари кучайтирилади

Зўравонлик

Жисмоний ва жинсий зўравонлик ҳолатларига қарши механизмлар белгиланади

Руҳий босим

Ходимга нисбатан психологик босим ва таъқибга эътибор қаратилади

Камситиш

Меҳнат жамоасида камситиш ҳолатларининг олдини олиш кўзда тутилади

Мурожаатлар

Ходимлар учун ҳолат ҳақида хабар бериш механизми яратилади

Махфийлик

Мурожаат қилган шахснинг маълумотлари ва мурожаат мазмуни сир сақланади

Кўриб чиқиш

Мурожаатларни холис ўрганишга эътибор қаратилади

Асосий мақсад — иш жойида инсон қадрини ҳимоя қилиш

Янги тизимнинг марказида оддий, аммо муҳим тамойил турибди: инсон ишлаётган жойида ўзини хавфсиз ҳис қилиши ва ҳурматга сазовор бўлиши керак.

Шу нуқтаи назардан, иш жойидаги тазйиқ, таъқиб, камситиш ёки зўравонликни оддий меҳнат низоси сифатида қолдирмасдан, уларнинг олдини олиш ва мурожаатларни холис кўриб чиқишга қаратилган механизмларни кучайтириш кўзда тутилмоқда.

Айни пайтда, янги тартибнинг аниқ амалий процедуралари ва уларни қўллаш механизмлари тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида белгилаб борилади.

Бироқ асосий йўналиш аниқ: Ўзбекистонда меҳнат муносабатларида ходимнинг ҳуқуқлари, шаъни ва қадр-қимматини ҳимоя қилишга қаратилган ёндашув янада кучайтирилмоқда.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

23 сентябрь куни айрим ҳудудларда иссиқ 37 даражага етади23 сентябрь куни айрим ҳудудларда иссиқ 37 даражага етадиБугун, 19:22Судга мурожаат қилиш имкониятлари кенгайиши мумкин: Президентга янги таклифлар берилдиСудга мурожаат қилиш имкониятлари кенгайиши мумкин: Президентга янги таклифлар берилдиБугун, 18:58Шавкат Мирзиёев «3-30-300» халқаро стандарти ва маҳаллалар рейтингини эълон қилдиШавкат Мирзиёев «3-30-300» халқаро стандарти ва маҳаллалар рейтингини эълон қилдиБугун, 11:59Мирзиёев ва Путин телефон орқали мулоқот қилди: муҳим масалалар муҳокама қилиндиМирзиёев ва Путин телефон орқали мулоқот қилди: муҳим масалалар муҳокама қилиндиБугун, 11:50Саида Мирзиёева БМТ бош котиби билан учрашди: қандай масалалар муҳокама қилинди?Саида Мирзиёева БМТ бош котиби билан учрашди: қандай масалалар муҳокама қилинди?Бугун, 11:03Қарздорларга СИ қўнғироқ қилади: Ўзбекистон бўйлаб AI Call-маркази ишга туширилмоқдаҚарздорларга СИ қўнғироқ қилади: Ўзбекистон бўйлаб AI Call-маркази ишга туширилмоқдаКеча, 17:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади