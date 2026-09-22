3,5 метрлик акула Пусан паркига кириб, одамларни ҳайратга солди

·3·Дунё
3,5 метрлик акула Пусан паркига кириб, одамларни ҳайратга солди

Жанубий Кореянинг Пусан шаҳридаги Букханг Waterfront Park ҳудудида денгиздан кириб келган улкан акула тўрт кундан бери сунъий каналда айланиб юрибди. Дастлаб унинг узунлиги 13 футгача деб баҳоланган бўлса, кейинги текширувларда тахминан 11 фут 6 дюйм, яъни 3,5 метр экани аниқланган.

18 сентябрь куни соат 8:57 да сайр қилаётган фуқаро жамоат йўлаги яқинида қоронғи шаклдаги жонзотни кўриб, хавф ҳақида хабар берган. Шундан сўнг денгиз полицияси махсус қутқарув гуруҳи, соҳил қайиқлари ва патруль кемасини жалб қилган.

Мутахассислар акулани денгизга қайтариш учун олти соат давомида ҳаракат қилган. Бироқ Миллий балиқчилик илмий-тадқиқот институти уни саёз сувда мажбуран ҳайдаш акула ҳужумига сабаб бўлиши мумкинлигидан огоҳлантиргач, операция соат 15:15 да тўхтатилган.

Акула 19 сентябрь куни яна кўринган ва ҳануз канални тарк этмаган. У тахминан ҳар 15 дақиқада сув юзасига чиқиб, қанотини кўрсатади ва яна чуқурликка шўнғийди.

Ҳодиса сабаб паркка қизиқувчилар оқими кескин ошган. Шанба куни 8 800 нафар, якшанба куни эса қарийб 10 минг киши акулани кўриш учун келган. Айримлар ҳатто уни томоша қилиш учун бошқа шаҳарлардан етиб келган.

Хавфсизлик мақсадида паркда огоҳлантирувчи белгилар ўрнатилиб, томоша вақти 30 дақиқа билан чекланган. Полиция эса акулани овқатлантириш учун сувга хом товуқ ташлаган кишини тўхтатган.

Каналнинг чуқурроқ қисмида кейинчалик тахминан 90 сантиметрлик кичик балиқ ҳам кўрилган. Ижтимоий тармоқларда уни акула боласи деган тахминлар тарқалган, аммо расмийлар буни тасдиқламаган.

Мутахассислар улкан жонзотни қоронғи ёки мисранг акула турига мансуб деб тахмин қилмоқда. Пусан маъмурияти эса акула озуқа излаб порт ҳудудига кириб келган бўлиши мумкинлигини билдирган.

Ҳозир масъуллар уни куч билан ҳайдамасдан, сув сатҳи кўтарилиши орқали каналдан очиқ денгизга қайтишини кутмоқда.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вафот этган 70 ёшли аёл тобутда ҳушига келдиВафот этган 70 ёшли аёл тобутда ҳушига келдиБугун, 21:02Муҳаммад Салоҳ Трабзонда ўтирган оддий тош мухлислар учун «зиёратгоҳ»га айланди (видео)Муҳаммад Салоҳ Трабзонда ўтирган оддий тош мухлислар учун «зиёратгоҳ»га айланди (видео)Бугун, 20:5670 ёшли аёл ўлимидан бир кун ўтиб тобутда уйғонди70 ёшли аёл ўлимидан бир кун ўтиб тобутда уйғондиБугун, 20:15Масжидул Ҳаром муаззини Шайх Иброҳим ал-Маданий вафот этдиМасжидул Ҳаром муаззини Шайх Иброҳим ал-Маданий вафот этдиБугун, 19:58Муҳаммад Салоҳ ўтирган тош сайёҳлик масканига айланди (видео)Муҳаммад Салоҳ ўтирган тош сайёҳлик масканига айланди (видео)Бугун, 19:508 ёшли қиз бошлаган иш 15 йилда катта хайрияга айланди8 ёшли қиз бошлаган иш 15 йилда катта хайрияга айландиБугун, 19:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота