Ўзбекистон футзал терма жамоаси Нидерландияга қарши голларга бой баҳсда мағлуб бўлди
Ўзбекистон футзал миллий терма жамоасининг Европа қитъасида ташкил этилган ўқув-машғулот йиғини ўз якунига етди. Жаҳон ва қитъа чемпионатларига қизғин ҳозирлик кўраётган футзалчиларимиз йиғин доирасидаги сўнгги назорат учрашувини Европанинг энг шиддатли жамоаларидан бири — Нидерландия термасига қарши ўтказди. Кескин курашлар, юқори темп ва кўплаб голли вазиятларга бой бўлган мазкур тўқнашувда «лолалар юрти» вакиллари 6:3 ҳисобида ғалаба қозонди.
Учрашув давомида вакилларимиз муносиб қаршилик кўрсатиб, ҳисобда олдинга ҳам чиқиб олишди: термамиз сафида Аббос Элмуродов, Машраб Одилов ҳамда Ҳусниддин Нишоновлар рақиб дарвозасини ишғол қилишга муваффақ бўлишди. Бироқ баҳс якунига яқин нидерландияликлар, хусусан дубл қайд этган Мартинуснинг кетма-кет зарбалари европаликлар фойдасига ҳал бўлди. Мазкур баҳс билан футзалчиларимизнинг хориждаги масъулиятли тайёргарлик босқичи якунланди.
Хўш, Нидерландия билан ўйиндаги 6 та ўтказиб юборилган тўп ҳимоямиздаги қайси заиф нуқталарни кўрсатиб берди, Европа мактаби билан ўртоқлик учрашувлари жамоамизга нима берди ва мураббийлар штаби асосий расмий турнирларга қандай хулосалар билан кириб боради?
«9 та гол, Элмуродовнинг голи ва сўнгги дақиқалар синови»: Баҳснинг 5 та асосий нуқтаси
Нидерландия ва Ўзбекистон ўртасидаги учрашувдан муҳим фактлар:
Голларга бой беллашув: Томонлар 40 дақиқалик ўйин давомида жами 9 та гол уриб, мухлисларга ҳақиқий очиқ ва ҳужумкор футзал намойиш этишди;
Ўзбекистон голлари муаллифлари: Ҳамюртларимиздан 12-дақиқада Аббос Элмуродов, 19-дақиқада Машраб Одилов ва 32-дақиқада Ҳусниддин Нишонов гол урди;
Нидерландиянинг кучли прессинги: Мезбонлар сафида Буокҳари, Чих, Оуадоуҳ ўз ҳисобига биттадан тўп ёздирган бўлса, Мартинус 38 ва 39-дақиқаларда дублга эришиб, баҳсга нуқта қўйди;
Таркиб синовдан ўтказилди: Мураббийлар штаби бошланғич бешлик билан бирга захирадан 9 нафар футзалчини синовдан ўтказиб, комбинацияларни кўриб чиқди;
Йиғин расман якунланди: Терма жамоамиз Европанинг етакчи жамоалари билан спарринг баҳсларини ўз ичига олган хорижий тайёргарликни муваффақиятли якунлаб қайтмоқда.
Халқаро ўртоқлик учрашуви протоколи: Нидерландия — Ўзбекистон
Баҳснинг асосий статистик маълумотлари ва қайдномаси:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Нидерландия футзал термаси
Ўзбекистон футзал миллий жамоаси
Учрашув якуний ҳисоби
6
3
Урилган голлар дақиқаси
Буокҳари (14'), Чих (18'), Оуадоуҳ (28'), Мартинус (38', 39')
А. Элмуродов (12'), М. Одилов (19'), Ҳ. Нишонов (32')
Бошланғич бешлик
Европа таркиби (асосий ўйинчилар)
Элмуродов, Саъдиев, Ҳамроев, Нишонов, Ахмедзянов
Захира кучлари
Тўлиқ ротация
Ибрагимов, Солиҳов, Адилов, Ўринбосаров, Самиев, Фахриддинов, Жўраев, Шоназаров, Вафоев
Ўйин характери
Тезкор қарши ҳужум ва стандартлар
Позицион ҳужум ва прессингни синдириш
Йиғин мақоми
Ўз майдонидаги синов ўйини
Европа ўқув-йиғинининг якуний босқичи
Футзал экспертизаси: Нидерландияга қарши ўйин термамизга нима берди?
Мутахассислар ва футзал таҳлилчиларининг хулосалари:
Европанинг юқори тезлигига мослашиш: Нидерландия каби жамоалар билан беллашув футзалчиларимиздан тўп билан ва тўпсиз ҳаракатланишда максимал тезликни талаб қилади; бу Осиё жамоаларига қарши ўйинлардан кескин фарқ қиладиган улкан мактабдир;
Сўнгги дақиқалардаги концентрация муаммоси: Ўйиннинг 38 ва 39-дақиқаларида ўтказиб юборилган иккита тўп жисмоний толиқиш ва бешинчи дала ўйинчиси («power play») тактикасига қарши ҳимояланишда ҳали ишланиши керак бўлган жиҳатлар борлигини кўрсатди;
Ҳужумдаги самарадорлик: 3 та гол урилиши ва вазиятлар яратилиши ижобий ҳолат; айниқса дарвозабон Аббос Элмуродовнинг ҳисобни очиши термамизнинг дарвозабон орқали ҳужум уюштириш услуби иш бераётганидан далолат беради;
Расмий мусобақалар олдидан аччиқ, аммо фойдали тажриба: Бундай спарринглардаги мағлубият ғалабадан кўра кўпроқ фойда беради, чунки мураббийларга камчиликларни кўрсатиб, бўлажак Осиё Кубоги ва Жаҳон чемпионати баҳслари олдидан хатоларни тузатишга имкон беради.
Ўзбекистон футзал терма жамоаси хорижий йиғинда олинган катта тажриба билан янада кучли ва мустаҳкам бўлиб қайтмоқда.
Сизнингча, футзал терма жамоамиз Нидерландия билан ўйиндаги 6:3 ҳисобини ҳимоядаги хатолар билан изоҳлаш керакми ёки Европа жамоаларининг даражаси юқорилиги биланми? Бўлажак расмий турнирларда футзалчиларимиз совринли ўринларни эгаллай оладими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамизга оид ушбу батафсил таҳлилни барча футзал мухлисларига улашинг!
Изоҳлар 0
…