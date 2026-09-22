Ўзбекистон футзал терма жамоаси Нидерландияга қарши голларга бой баҳсда мағлуб бўлди

·2·Спорт
Ўзбекистон футзал терма жамоаси Нидерландияга қарши голларга бой баҳсда мағлуб бўлди

Ўзбекистон футзал миллий терма жамоасининг Европа қитъасида ташкил этилган ўқув-машғулот йиғини ўз якунига етди. Жаҳон ва қитъа чемпионатларига қизғин ҳозирлик кўраётган футзалчиларимиз йиғин доирасидаги сўнгги назорат учрашувини Европанинг энг шиддатли жамоаларидан бири — Нидерландия термасига қарши ўтказди. Кескин курашлар, юқори темп ва кўплаб голли вазиятларга бой бўлган мазкур тўқнашувда «лолалар юрти» вакиллари 6:3 ҳисобида ғалаба қозонди.

Учрашув давомида вакилларимиз муносиб қаршилик кўрсатиб, ҳисобда олдинга ҳам чиқиб олишди: термамиз сафида Аббос Элмуродов, Машраб Одилов ҳамда Ҳусниддин Нишоновлар рақиб дарвозасини ишғол қилишга муваффақ бўлишди. Бироқ баҳс якунига яқин нидерландияликлар, хусусан дубл қайд этган Мартинуснинг кетма-кет зарбалари европаликлар фойдасига ҳал бўлди. Мазкур баҳс билан футзалчиларимизнинг хориждаги масъулиятли тайёргарлик босқичи якунланди.

Хўш, Нидерландия билан ўйиндаги 6 та ўтказиб юборилган тўп ҳимоямиздаги қайси заиф нуқталарни кўрсатиб берди, Европа мактаби билан ўртоқлик учрашувлари жамоамизга нима берди ва мураббийлар штаби асосий расмий турнирларга қандай хулосалар билан кириб боради?

«9 та гол, Элмуродовнинг голи ва сўнгги дақиқалар синови»: Баҳснинг 5 та асосий нуқтаси

Нидерландия ва Ўзбекистон ўртасидаги учрашувдан муҳим фактлар:

  • Голларга бой беллашув: Томонлар 40 дақиқалик ўйин давомида жами 9 та гол уриб, мухлисларга ҳақиқий очиқ ва ҳужумкор футзал намойиш этишди;

  • Ўзбекистон голлари муаллифлари: Ҳамюртларимиздан 12-дақиқада Аббос Элмуродов, 19-дақиқада Машраб Одилов ва 32-дақиқада Ҳусниддин Нишонов гол урди;

  • Нидерландиянинг кучли прессинги: Мезбонлар сафида Буокҳари, Чих, Оуадоуҳ ўз ҳисобига биттадан тўп ёздирган бўлса, Мартинус 38 ва 39-дақиқаларда дублга эришиб, баҳсга нуқта қўйди;

  • Таркиб синовдан ўтказилди: Мураббийлар штаби бошланғич бешлик билан бирга захирадан 9 нафар футзалчини синовдан ўтказиб, комбинацияларни кўриб чиқди;

  • Йиғин расман якунланди: Терма жамоамиз Европанинг етакчи жамоалари билан спарринг баҳсларини ўз ичига олган хорижий тайёргарликни муваффақиятли якунлаб қайтмоқда.

Халқаро ўртоқлик учрашуви протоколи: Нидерландия — Ўзбекистон

Баҳснинг асосий статистик маълумотлари ва қайдномаси:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

Нидерландия футзал термаси

Ўзбекистон футзал миллий жамоаси

Учрашув якуний ҳисоби

6

3

Урилган голлар дақиқаси

Буокҳари (14'), Чих (18'), Оуадоуҳ (28'), Мартинус (38', 39')

А. Элмуродов (12'), М. Одилов (19'), Ҳ. Нишонов (32')

Бошланғич бешлик

Европа таркиби (асосий ўйинчилар)

Элмуродов, Саъдиев, Ҳамроев, Нишонов, Ахмедзянов

Захира кучлари

Тўлиқ ротация

Ибрагимов, Солиҳов, Адилов, Ўринбосаров, Самиев, Фахриддинов, Жўраев, Шоназаров, Вафоев

Ўйин характери

Тезкор қарши ҳужум ва стандартлар

Позицион ҳужум ва прессингни синдириш

Йиғин мақоми

Ўз майдонидаги синов ўйини

Европа ўқув-йиғинининг якуний босқичи

Футзал экспертизаси: Нидерландияга қарши ўйин термамизга нима берди?

Мутахассислар ва футзал таҳлилчиларининг хулосалари:

  • Европанинг юқори тезлигига мослашиш: Нидерландия каби жамоалар билан беллашув футзалчиларимиздан тўп билан ва тўпсиз ҳаракатланишда максимал тезликни талаб қилади; бу Осиё жамоаларига қарши ўйинлардан кескин фарқ қиладиган улкан мактабдир;

  • Сўнгги дақиқалардаги концентрация муаммоси: Ўйиннинг 38 ва 39-дақиқаларида ўтказиб юборилган иккита тўп жисмоний толиқиш ва бешинчи дала ўйинчиси («power play») тактикасига қарши ҳимояланишда ҳали ишланиши керак бўлган жиҳатлар борлигини кўрсатди;

  • Ҳужумдаги самарадорлик: 3 та гол урилиши ва вазиятлар яратилиши ижобий ҳолат; айниқса дарвозабон Аббос Элмуродовнинг ҳисобни очиши термамизнинг дарвозабон орқали ҳужум уюштириш услуби иш бераётганидан далолат беради;

  • Расмий мусобақалар олдидан аччиқ, аммо фойдали тажриба: Бундай спарринглардаги мағлубият ғалабадан кўра кўпроқ фойда беради, чунки мураббийларга камчиликларни кўрсатиб, бўлажак Осиё Кубоги ва Жаҳон чемпионати баҳслари олдидан хатоларни тузатишга имкон беради.

Ўзбекистон футзал терма жамоаси хорижий йиғинда олинган катта тажриба билан янада кучли ва мустаҳкам бўлиб қайтмоқда.

Сизнингча, футзал терма жамоамиз Нидерландия билан ўйиндаги 6:3 ҳисобини ҳимоядаги хатолар билан изоҳлаш керакми ёки Европа жамоаларининг даражаси юқорилиги биланми? Бўлажак расмий турнирларда футзалчиларимиз совринли ўринларни эгаллай оладими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамизга оид ушбу батафсил таҳлилни барча футзал мухлисларига улашинг!

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«The Ring» бокс журнали Жавоҳир Умматалиев ва Шакур Стивенсон тўқнашувини эълон қилди«The Ring» бокс журнали Жавоҳир Умматалиев ва Шакур Стивенсон тўқнашувини эълон қилдиБугун, 19:27Ўзбекистон U-23 чоракфиналда Саудия Арабистонига қарши майдонга тушадиЎзбекистон U-23 чоракфиналда Саудия Арабистонига қарши майдонга тушадиБугун, 19:02IBF чемпиони Хрговичнинг Санчес билан жанги эълон қилинди: Жалоловга навбат қачон?IBF чемпиони Хрговичнинг Санчес билан жанги эълон қилинди: Жалоловга навбат қачон?Бугун, 18:01Исроил Мадримов Кроуфордга қарши жангини эслаб, Турки Ол Аш-Шайхга мурожаат қилдиИсроил Мадримов Кроуфордга қарши жангини эслаб, Турки Ол Аш-Шайхга мурожаат қилдиБугун, 17:30«Реал Мадрид» клуби Жозе Моуринью борасидаги қатъий қарорини эълон қилди«Реал Мадрид» клуби Жозе Моуринью борасидаги қатъий қарорини эълон қилдиБугун, 15:45Месси Аргентина либосини сўнгги марта кияди: хайрлашув баҳсига махсус футболка танладиМесси Аргентина либосини сўнгги марта кияди: хайрлашув баҳсига махсус футболка танладиБугун, 15:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди