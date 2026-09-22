12 ёшли Pokémon блогери саратон билан курашдан сўнг вафот этди

·2·Дунё
12 ёшли Pokémon блогери саратон билан курашдан сўнг вафот этди

АҚШда Pokémon ҳақида контент тайёрлаб, ижтимоий тармоқларда катта аудитория тўплаган 12 ёшли Avery Garcia саратон билан қарийб саккиз йил давом этган курашдан сўнг вафот этди.

Интернетда Avery the Poke Kid номи билан танилган бола 18 сентябрь, жума куни соат 19:00 да ҳаётдан кўз юмган. Унинг ота-онаси Christian Garcia ва Rebecca Rosa-Valentin оғир хабарни ижтимоий тармоқларда маълум қилди.

Ота-онасининг билдиришича, Avery яқинда паллиатив ёрдам муассасасига ўтказилган эди. У кичик ёшда ошқозон ости безида учрайдиган камёб ўсма — тўртинчи босқичдаги панкреатобластома ташхисини олган.

Вашингтон штатидаги Everett шаҳрида истиқомат қилувчи оила фарзанди билан ҳали бир неча ой бирга бўлишларига умид қилган. Бироқ 18 сентябрь куни уни одатий тиббий кўрик учун шифохонага олиб боришган ва вазият кутилганидан анча тез ўзгарган.

Оила Avery билан боғлиқ хотираларни шифохонанинг у севган жойларидан бири — томдаги боғда ўтказганини маълум қилди.

Avery’га 2019 йилда панкреатобластома ташхиси қўйилган. Унинг ҳаётини сақлаб қолиш мақсадида мураккаб жарроҳлик амалиёти ўтказилган. Операция натижасида ошқозон ости бези, ўт пуфаги, талоқ, ўн икки бармоқли ичак, жигарнинг ярми, ошқозоннинг бир қисми ва ингичка ичакнинг бир неча фути олиб ташланган.

Шундан кейин болага доимий тиббий ёрдам зарур бўлган. У аввал ҳам икки марта паллиатив ёрдам муассасасида даволанган.

12 ёшли Pokémon блогери саратон билан курашдан сўнг вафот этди

Шунга қарамай, Avery ўзининг севимли машғулоти — Pokémon карталарини тўплаш ва улар ҳақида видеолар тайёрлашдан катта завқ олган. Сўнгги бир йил ичида у Pokémon пакетларини очиш ва коллекциясини намойиш қилишга бағишланган видеолари орқали катта аудиторияга эга бўлди.

Унинг Instagram, YouTube, TikTok ва Facebook платформаларидаги умумий обуначилари 600 мингдан ошган.

Avery ўз қизиқишини бошқа болаларга ёрдам бериш учун ҳам ишлатган. У шифохонада даволанаётган болаларга Pokémon карталарини олиб бориб, улар билан бўлишган.

Сентябрь ойи бошида эса Avery яна бир катта орзусига эришиб, YouTube’да 100 минг обуначига етган.

Ота-онаси фарзанди билан қарийб саккиз йил давомида бирга курашганини таъкидлаб, унинг вафотидан кейинги оғир даврда яқинлари билан бирга қолишни хоҳлаётганини билдирган.

Улар, шунингдек, Avery’нинг ижтимоий тармоқлардаги кузатувчиларига миннатдорлик билдириб, улар фарзандига катта қувонч ва қўллаб-қувватлов берганини айтган.

Оила бу оғир кунларда шахсий ҳаётига ҳурмат билан муносабатда бўлишни сўраган. Улар учун Avery’нинг ота-онаси бўлиш ҳаётларидаги энг катта бахт ва шарафлардан бири бўлганини таъкидлаган.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

3,5 метрлик акула Пусан паркига кириб, одамларни ҳайратга солди3,5 метрлик акула Пусан паркига кириб, одамларни ҳайратга солдиБугун, 21:03Вафот этган 70 ёшли аёл тобутда ҳушига келдиВафот этган 70 ёшли аёл тобутда ҳушига келдиБугун, 21:02Муҳаммад Салоҳ Трабзонда ўтирган оддий тош мухлислар учун «зиёратгоҳ»га айланди (видео)Муҳаммад Салоҳ Трабзонда ўтирган оддий тош мухлислар учун «зиёратгоҳ»га айланди (видео)Бугун, 20:5670 ёшли аёл ўлимидан бир кун ўтиб тобутда уйғонди70 ёшли аёл ўлимидан бир кун ўтиб тобутда уйғондиБугун, 20:15Масжидул Ҳаром муаззини Шайх Иброҳим ал-Маданий вафот этдиМасжидул Ҳаром муаззини Шайх Иброҳим ал-Маданий вафот этдиБугун, 19:58Муҳаммад Салоҳ ўтирган тош сайёҳлик масканига айланди (видео)Муҳаммад Салоҳ ўтирган тош сайёҳлик масканига айланди (видео)Бугун, 19:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота