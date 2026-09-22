12 ёшли Pokémon блогери саратон билан курашдан сўнг вафот этди
АҚШда Pokémon ҳақида контент тайёрлаб, ижтимоий тармоқларда катта аудитория тўплаган 12 ёшли Avery Garcia саратон билан қарийб саккиз йил давом этган курашдан сўнг вафот этди.
Интернетда Avery the Poke Kid номи билан танилган бола 18 сентябрь, жума куни соат 19:00 да ҳаётдан кўз юмган. Унинг ота-онаси Christian Garcia ва Rebecca Rosa-Valentin оғир хабарни ижтимоий тармоқларда маълум қилди.
Ота-онасининг билдиришича, Avery яқинда паллиатив ёрдам муассасасига ўтказилган эди. У кичик ёшда ошқозон ости безида учрайдиган камёб ўсма — тўртинчи босқичдаги панкреатобластома ташхисини олган.
Вашингтон штатидаги Everett шаҳрида истиқомат қилувчи оила фарзанди билан ҳали бир неча ой бирга бўлишларига умид қилган. Бироқ 18 сентябрь куни уни одатий тиббий кўрик учун шифохонага олиб боришган ва вазият кутилганидан анча тез ўзгарган.
Оила Avery билан боғлиқ хотираларни шифохонанинг у севган жойларидан бири — томдаги боғда ўтказганини маълум қилди.
Avery’га 2019 йилда панкреатобластома ташхиси қўйилган. Унинг ҳаётини сақлаб қолиш мақсадида мураккаб жарроҳлик амалиёти ўтказилган. Операция натижасида ошқозон ости бези, ўт пуфаги, талоқ, ўн икки бармоқли ичак, жигарнинг ярми, ошқозоннинг бир қисми ва ингичка ичакнинг бир неча фути олиб ташланган.
Шундан кейин болага доимий тиббий ёрдам зарур бўлган. У аввал ҳам икки марта паллиатив ёрдам муассасасида даволанган.
Шунга қарамай, Avery ўзининг севимли машғулоти — Pokémon карталарини тўплаш ва улар ҳақида видеолар тайёрлашдан катта завқ олган. Сўнгги бир йил ичида у Pokémon пакетларини очиш ва коллекциясини намойиш қилишга бағишланган видеолари орқали катта аудиторияга эга бўлди.
Унинг Instagram, YouTube, TikTok ва Facebook платформаларидаги умумий обуначилари 600 мингдан ошган.
Avery ўз қизиқишини бошқа болаларга ёрдам бериш учун ҳам ишлатган. У шифохонада даволанаётган болаларга Pokémon карталарини олиб бориб, улар билан бўлишган.
Сентябрь ойи бошида эса Avery яна бир катта орзусига эришиб, YouTube’да 100 минг обуначига етган.
Ота-онаси фарзанди билан қарийб саккиз йил давомида бирга курашганини таъкидлаб, унинг вафотидан кейинги оғир даврда яқинлари билан бирга қолишни хоҳлаётганини билдирган.
Улар, шунингдек, Avery’нинг ижтимоий тармоқлардаги кузатувчиларига миннатдорлик билдириб, улар фарзандига катта қувонч ва қўллаб-қувватлов берганини айтган.
Оила бу оғир кунларда шахсий ҳаётига ҳурмат билан муносабатда бўлишни сўраган. Улар учун Avery’нинг ота-онаси бўлиш ҳаётларидаги энг катта бахт ва шарафлардан бири бўлганини таъкидлаган.
Изоҳлар 0
…