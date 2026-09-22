Тошкентда гўшт нархи яна ошди: бозордаги сўнгги рақамлар...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Фойдаланувчи ўзбек тилида лотин ёзувида, фақат берилган матндаги фактлардан фойдаланиб, янгилик моҳиятини 3-4 та тўлиқ жумла билан хулоса қилишни сўраяпти.
- Биринчи жумла энг муҳим факт бўлсин, сарлавҳани сўзма-сўз такрорламаслик, кликбейт/савол/«ушбу мақолада» каби кириш сўзлари бўлмаслиги, рақам ва исмларни айнан сақлаш талаб қилинган.
- Фақат хулоса матнини қайтариш керак.
Ўзбекистон пойтахтида гўшт нархлари ўсиши давом этмоқда. 9–16 сентябрь кунлари Тошкентда мол гўшти 0,9 фоизга, қўй гўшти эса 0,7 фоизга қимматлашди. Айни пайтда улгуржи бозорда ҳам нархлар юқорига қараб ҳаракатланмоқда: 18 сентябрь ҳолатига мол гўшти 112 минг сўмга, қўй гўшти эса 129 минг сўмга етган.
Энг қизиғи, гўшт билан бир қаторда кундалик дастурхонда кўп ишлатиладиган айрим маҳсулотлар — помидор, картошка, тухум, сабзи ва пиёз нархида ҳам ўсиш кузатилган.
Тошкентда мол ва қўй гўшти қанчага қимматлашди?
9–16 сентябрь оралиғида пойтахтда асосий гўшт маҳсулотларидан иккитаси бўйича нархлар ўсиши қайд этилди.
Мол гўшти 0,9 фоизга, қўй гўшти 0,7 фоизга қимматлашган.
Бу кўрсаткичлар бир ҳафтадаги ўзгаришни ифодалайди. Бир қарашда фоизлар катта бўлмаслиги мумкин, аммо гўштнинг ўзи қиммат маҳсулот бўлгани учун кичик фоиздаги ўсиш ҳам харидор харажатида сезиларли акс этиши мумкин.
Айниқса, улгуржи бозорда 18 сентябрь куни кузатилган навбатдаги ўсиш чакана нархлар динамикасига ҳам эътибор қаратишга сабаб бўлмоқда.
Улгуржи бозорда ҳам нархлар сакради
18 сентябрь ва ундан олдинги кунларда улгуржи бозорда гўшт нархлари яна ошган.
Маълумотларга кўра:
Маҳсулот
Улгуржи нарх
Ўзгариш
Мол гўшти
112 минг сўм
+2 минг сўм
Қўй гўшти
129 минг сўм
+4 минг сўм
Шундай қилиб, қисқа вақт ичида қўй гўшти улгуржи нархидаги ўсиш мол гўштига нисбатан юқорироқ бўлган.
Бу рақамлар гўшт бозорида нарх ҳаракати фақат чакана савдо нуқталари билан чекланмаётганини кўрсатади.
Энг қиммат мол гўшти қаерда?
Ҳудудлар кесимида ҳам сезиларли фарқлар мавжуд.
9–16 сентябрь даврида энг қиммат мол гўшти Тошкент туманида қайд этилган — бир килограмми 135 526 сўм.
Қўй гўшти бўйича эса энг юқори нарх Қарши шаҳрида — 152 308 сўм даражасида қайд этилган.
Бу кўрсаткичлар ҳудудлар ўртасида гўшт нархлари бир хил эмаслигини кўрсатади. Нарҳ шаклланишига маҳсулот таъминоти, савдо ҳудуди ва бозордаги талаб каби омиллар таъсир қилиши мумкин, аммо келтирилган рақамларнинг ўзи муайян ҳудудларда нарх юқорироқ эканини кўрсатади.
Дастурхондаги бошқа маҳсулотлар ҳам қимматлашди
Нарх ўсиши фақат гўшт билан чекланмаган.
9–16 сентябрь ҳафтасида асосий озиқ-овқат маҳсулотлари орасида бир қатор маҳсулотлар нархи ҳам кўтарилган.
Энг сезиларли ўзгаришлар қуйидагича:
помидор — 3,2 фоизга;
картошка — 3,0 фоизга;
тухум — 2,8 фоизга;
сабзи — 0,6 фоизга;
пиёз — 0,6 фоизга қимматлашган.
Демак, ҳафта давомида сабзавот ва тухум нархларидаги ўсиш айрим ҳолатларда гўшт нархидаги ўсишдан ҳам юқори бўлган.
Энг қиммат маҳсулот ҳали ҳам помидор
Асосий озиқ-овқат маҳсулотлари орасида помидор ўзининг юқори нархи билан ажралиб турган.
Бир ҳафта ичида унинг нархи яна 3,2 фоизга ошган.
Бу эса истеъмолчилар учун мавсумий сабзавотлар нархидаги ўзгаришлар ҳам муҳим аҳамиятга эга эканини кўрсатади.
Гўшт импорти ошган бир пайтда нархлар қандай ўзгармоқда?
Гўшт бозоридаги нархлар динамикасини баҳолашда ташқи таъминот ҳам муҳим омиллардан бири ҳисобланади.
Сентябрь ойи бошида тарқалган гўшт импортига оид хабарлар юзасидан Божхона қўмитаси мамлакатга гўшт импорти тўхтатилмаганини маълум қилган. 2026 йил январь–август ойларида Ўзбекистонга гўшт маҳсулотлари импорти қиймати 678 миллион долларга етгани хабар қилинган.
Шунинг учун ички бозордаги нарх ўсишини фақат импорт ҳажми билан изоҳлаш тўғри бўлмайди. Нархларга бир вақтнинг ўзида ички таклиф, талаб, мавсумий омиллар ва улгуржи бозордаги ўзгаришлар таъсир қилиши мумкин.
Нархлар ўсиши давом этадими?
Ҳозирги рақамлар асосида келгусида гўшт нархи албатта яна ошади, деган хулоса қилиш мумкин эмас.
Бироқ 9–16 сентябрь оралиғидаги статистика мол ва қўй гўшти нархларида ўсиш сақланганини кўрсатмоқда. 18 сентябрь атрофида улгуржи бозорда кузатилган қўшимча ўсиш эса ушбу маҳсулотлар нархини кузатиш долзарблигича қолаётганини кўрсатади.
Расмий статистика қаторларида бозорлар, дўконлар ва ҳудудлар кесимида айрим товарларнинг ўртача нархлари мунтазам эълон қилиб борилмоқда.
Бир ҳафтада дастурхон нархида нималар ўзгарди?
Умуман олганда, 9–16 сентябрь кунлари Ўзбекистон пойтахтида озиқ-овқат бозорида бир нечта муҳим ўзгариш кузатилди.
Мол гўшти 0,9 фоизга, қўй гўшти 0,7 фоизга, помидор 3,2 фоизга, картошка 3 фоизга ва тухум 2,8 фоизга қимматлашди.
Айни вақтда гўшт улгуржи нархларида 18 сентябрь куни ҳам ўсиш қайд этилди.
Шу боис сентябрь ойининг иккинчи ярмида истеъмолчилар учун энг кўп кузатилаётган масалалардан бири — гўшт ва кундалик озиқ-овқат маҳсулотлари нархининг кейинги ҳаракати бўлиб қолмоқда.
Изоҳлар 0
…