Роботга ўхшатилган миллиардернинг рафиқаси: унинг ҳаракатлари интернетда қизғин муҳокамада

·22·Дунё
Роботга ўхшатилган миллиардернинг рафиқаси: унинг ҳаракатлари интернетда қизғин муҳокамада

Dell Technologies компанияси раҳбари Майкл Деллнинг рафиқаси Сюзан Делл Оқ уйга ташрифи ортидан ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.

7 октябрь куни Dell оиласи АҚШ президенти Дональд Трамп билан болалар учун мўлжалланган 6,25 миллиард долларлик хайрия ташаббуси ҳақида гаплашди. Учрашувда Сюзаннинг ўзини тутиши ва ҳаракатлари интернет фойдаланувчиларининг диққатини тортди.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеони томоша қилган айрим фойдаланувчилар унинг ҳаракатларини ноодатий деб баҳолаб, ҳатто уни роботга ўхшатишди. Бошқалар эса Сюзан Деллнинг эски ва янги суратларини таққослаб, унинг ташқи кўринишидаги ўзгаришларни муҳокама қилди. Айримлар пластик жарроҳлик амалиётлари ҳақида ҳам тахминлар билдирди.

Бироқ Сюзан Деллнинг робот экани ёки пластик операция қилдирганига оид даъволарни тасдиқловчи ишончли далиллар мавжуд эмас. Шу сабабли бу фикрлар ижтимоий тармоқлардаги тахминлардан нарига ўтмайди.

Қайд этиш жоизки, Сюзан ва Майкл Деллнинг ташрифи болалар учун жамғарма ҳисобларини молиялаштириш ташаббуси билан боғлиқ бўлган. Уларнинг хайрия ваъдаси 6,25 миллиард долларни ташкил этади.

Сюзан ДеллМайкл ДеллДональд ТрампDell Technologies
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буюк Британия Маскнинг ёзганларини «миллий хавфсизликка таҳдид» сифатида текширмоқдаБуюк Британия Маскнинг ёзганларини «миллий хавфсизликка таҳдид» сифатида текширмоқда17 сентябр 15:36Илон Маск бир кунда 30 миллиард доллар бойидиИлон Маск бир кунда 30 миллиард доллар бойиди8 октябр 17:30Zara болалар костюми билан боғлиқ танқидларга учрадиZara болалар костюми билан боғлиқ танқидларга учради2 октябр 02:09Хитойда улкан тирноқли янги динозавр тури аниқландиХитойда улкан тирноқли янги динозавр тури аниқланди27 сентябр 02:38Жанубий Корея президенти ва рафиқаси Мексикада taco еб, К-поп концертида қатнашдиЖанубий Корея президенти ва рафиқаси Мексикада taco еб, К-поп концертида қатнашдиБугун 18:44Трампнинг ўғли россиялик миллиардернинг тўй совғасини нега шошилинч қайтармоқда?!Трампнинг ўғли россиялик миллиардернинг тўй совғасини нега шошилинч қайтармоқда?!19 сентябр 07:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди