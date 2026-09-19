Миллиардерлар қашшоққа айланмоқдами? 590 нафар бойвачча Forbes рўйхатидан ҳайдалди
Дунё молия харитасида ақлбовар қилмас тарихий бурилиш юз берди! Forbes журналининг энг бой 400 америкалик бўйича янги рейтинги барчани шокка солди: бойлиги миллиардлаб долларни ташкил этадиган нақ 590 нафар магнат элита рўйхатига киролмай қолди, чунки улар бугунги стандартлар учун «жуда камбағал» бўлиб чиқди.
Америкалик энг бой 20 нафар киши Forbes’даги жами бойликнинг нақ 50 фоизини эгаллаб олган бир пайтда, Илон Маск бутун бошли давлатлар иқтисодиётини чангда қолдирувчи натижа кўрсатди. Хўш, Маскнинг бойлиги ниманинг ҳисобига қарийб триллион долларга етди ва Нобель мукофоти лауреатлари нега буни демократия учун даҳшатли таҳдид деб атамоқда?
4,4 миллиард доллар ҳам етмади: Янги элита мезони
РФМ радиостанцияси ва USA Today маълумотларига кўра, миллиардерлар ўртасидаги табақаланиш тарихда ҳеч қачон бу даражада чуқурлашмаган:
«Камбағал» миллиардерлар: 590 нафар америкалик миллиардер энг бой 400 кишилик рўйхатга сиғмади;
Кириш чиптаси: Рейтингга кириш учун бойлик чегараси камида 4,4 миллиард доллардан ошган бўлиши шарт (бу йил рўйхатга 34 та янги юз қўшилди);
Топ-20 монополияси: АҚШнинг энг бой 20 нафар фуқароси ушбу нуфузли рўйхатдаги жами капиталнинг ярмига (50%) бир ўзи эгалик қилмоқда.
Илон Маскнинг триллионлик қалъаси
«Элон Маск кетма-кет бешинчи йил ушбу рўйхатда биринчи ўринни эгаллади. SpaceX’нинг таъсирчан IPO’сидан сўнг, Tesla ва SpaceX эгаларининг соф бойлиги тахминан 900 миллиард долларга баҳоланди. Бу Швейцариянинг йиллик ялпи ички маҳсулотига тенг келадиган миқдор! Newsweek ҳисоб-китобларига кўра, Маск дунёдаги биринчи триллионерга айланди ва унинг бойлиги афсонавий Жон Д. Рокфеллерникидан нақ икки баравар кўп».
Профессор Дэвид Ли Уильямснинг таъкидлашича, Маскнинг бойлиги бутун АҚШ ялпи ички маҳсулотининг 3 фоизини ташкил этмоқда — бу оддий америкалик оиланинг ўртача бойлигидан 5 миллион баравар кўп демакдир. Агар бу триллион долларни нақд купюраларда устма-уст тахланса, баландлиги 1000 километрдан ошиб кетади!
Топ-10 миллиардерлар: Кимда қанча маблағ бор?
Ўрин
Миллиардер
Фаолият соҳаси / Асосий активлар
Бойлиги (миллиард долларда)
1
Илон Маск
Tesla, SpaceX, xAI
~900 млрд $ (триллионер)
2
Жефф Безос
Amazon, Blue Origin
378 млрд $
3
Ларри Пейж
Google / Alphabet
278 млрд $
4
Майкл Делл
Dell Technologies
263 млрд $
5
Сергей Брин
Google / Alphabet
256 млрд $
6
Марк Цукерберг
Meta
212 млрд $
7
Ларри Эллисон
Oracle
204 млрд $
8
Женсен Ҳуанг
Nvidia
199 млрд $
9
Стив Баллмер
Microsoft собиқ раҳбари
156 млрд $
10
Уоррен Баффет
Berkshire Hathaway
144 млрд $
«Янги олигархия ва демократия заволи»: Иқтисодчилар бонги
Бу даражадаги куч бир неча шахс қўлида тўпланиши илм-фан доираларида катта хавотир уйғотмоқда:
«АҚШда миллиардерлар илгари ҳеч қачон бунчалик кўп пул ва кучга эга бўлмаган ва уларнинг оммавий ахборот воситаларидаги таъсири мисли кўрилмаган даражага чиқди. Бу улкан бойлик ва таъсир очиқ демократияга жиддий таҳдид солади», — дея огоҳлантиради Нобель мукофоти совриндори, профессор Пол Кругман.
Бир вақтлар «ҳамма тенг имкониятга эга» дейилган Америка эндиликда бир нечта супер-бойлар ҳукмронлик қиладиган янги олигархик тузумга айланиб бораётгани савол остида қолмоқда.
Сизнингча, биргина инсон қўлида Швейцариядек давлатнинг бюджетидан ҳам кўп бойлик тўпланиши дунё учун хавфли эмасми? Миллиардерларга нисбатан кескинроқ бойлик солиқлари жорий этилиши керакми?
Ўз фикр-мулоҳазангизни пастда изоҳларда қолдиринг ва бойликнинг янги чўққилари акс этган ушбу шов-шувли мақолани дўстларингиз билан Телеграм орқали улашинг!
Изоҳлар 0
…