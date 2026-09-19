Миллиардерлар қашшоққа айланмоқдами? 590 нафар бойвачча Forbes рўйхатидан ҳайдалди

·1·Дунё
Миллиардерлар қашшоққа айланмоқдами? 590 нафар бойвачча Forbes рўйхатидан ҳайдалди

Дунё молия харитасида ақлбовар қилмас тарихий бурилиш юз берди! Forbes журналининг энг бой 400 америкалик бўйича янги рейтинги барчани шокка солди: бойлиги миллиардлаб долларни ташкил этадиган нақ 590 нафар магнат элита рўйхатига киролмай қолди, чунки улар бугунги стандартлар учун «жуда камбағал» бўлиб чиқди.

Америкалик энг бой 20 нафар киши Forbes’даги жами бойликнинг нақ 50 фоизини эгаллаб олган бир пайтда, Илон Маск бутун бошли давлатлар иқтисодиётини чангда қолдирувчи натижа кўрсатди. Хўш, Маскнинг бойлиги ниманинг ҳисобига қарийб триллион долларга етди ва Нобель мукофоти лауреатлари нега буни демократия учун даҳшатли таҳдид деб атамоқда?

4,4 миллиард доллар ҳам етмади: Янги элита мезони

РФМ радиостанцияси ва USA Today маълумотларига кўра, миллиардерлар ўртасидаги табақаланиш тарихда ҳеч қачон бу даражада чуқурлашмаган:

  • «Камбағал» миллиардерлар: 590 нафар америкалик миллиардер энг бой 400 кишилик рўйхатга сиғмади;

  • Кириш чиптаси: Рейтингга кириш учун бойлик чегараси камида 4,4 миллиард доллардан ошган бўлиши шарт (бу йил рўйхатга 34 та янги юз қўшилди);

  • Топ-20 монополияси: АҚШнинг энг бой 20 нафар фуқароси ушбу нуфузли рўйхатдаги жами капиталнинг ярмига (50%) бир ўзи эгалик қилмоқда.

Илон Маскнинг триллионлик қалъаси

«Элон Маск кетма-кет бешинчи йил ушбу рўйхатда биринчи ўринни эгаллади. SpaceX’нинг таъсирчан IPO’сидан сўнг, Tesla ва SpaceX эгаларининг соф бойлиги тахминан 900 миллиард долларга баҳоланди. Бу Швейцариянинг йиллик ялпи ички маҳсулотига тенг келадиган миқдор! Newsweek ҳисоб-китобларига кўра, Маск дунёдаги биринчи триллионерга айланди ва унинг бойлиги афсонавий Жон Д. Рокфеллерникидан нақ икки баравар кўп».

Профессор Дэвид Ли Уильямснинг таъкидлашича, Маскнинг бойлиги бутун АҚШ ялпи ички маҳсулотининг 3 фоизини ташкил этмоқда — бу оддий америкалик оиланинг ўртача бойлигидан 5 миллион баравар кўп демакдир. Агар бу триллион долларни нақд купюраларда устма-уст тахланса, баландлиги 1000 километрдан ошиб кетади!

Топ-10 миллиардерлар: Кимда қанча маблағ бор?

Ўрин

Миллиардер

Фаолият соҳаси / Асосий активлар

Бойлиги (миллиард долларда)

1

Илон Маск

Tesla, SpaceX, xAI

~900 млрд $ (триллионер)

2

Жефф Безос

Amazon, Blue Origin

378 млрд $

3

Ларри Пейж

Google / Alphabet

278 млрд $

4

Майкл Делл

Dell Technologies

263 млрд $

5

Сергей Брин

Google / Alphabet

256 млрд $

6

Марк Цукерберг

Meta

212 млрд $

7

Ларри Эллисон

Oracle

204 млрд $

8

Женсен Ҳуанг

Nvidia

199 млрд $

9

Стив Баллмер

Microsoft собиқ раҳбари

156 млрд $

10

Уоррен Баффет

Berkshire Hathaway

144 млрд $

«Янги олигархия ва демократия заволи»: Иқтисодчилар бонги

Бу даражадаги куч бир неча шахс қўлида тўпланиши илм-фан доираларида катта хавотир уйғотмоқда:

«АҚШда миллиардерлар илгари ҳеч қачон бунчалик кўп пул ва кучга эга бўлмаган ва уларнинг оммавий ахборот воситаларидаги таъсири мисли кўрилмаган даражага чиқди. Бу улкан бойлик ва таъсир очиқ демократияга жиддий таҳдид солади», — дея огоҳлантиради Нобель мукофоти совриндори, профессор Пол Кругман.

Бир вақтлар «ҳамма тенг имкониятга эга» дейилган Америка эндиликда бир нечта супер-бойлар ҳукмронлик қиладиган янги олигархик тузумга айланиб бораётгани савол остида қолмоқда.

Сизнингча, биргина инсон қўлида Швейцариядек давлатнинг бюджетидан ҳам кўп бойлик тўпланиши дунё учун хавфли эмасми? Миллиардерларга нисбатан кескинроқ бойлик солиқлари жорий этилиши керакми?

Ўз фикр-мулоҳазангизни пастда изоҳларда қолдиринг ва бойликнинг янги чўққилари акс этган ушбу шов-шувли мақолани дўстларингиз билан Телеграм орқали улашинг!

Илон МаскForbes 400ТеслаSpaceX
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трампнинг ўғли россиялик миллиардернинг тўй совғасини нега шошилинч қайтармоқда?!Трампнинг ўғли россиялик миллиардернинг тўй совғасини нега шошилинч қайтармоқда?!Бугун, 07:52112 ёшли эркакнинг узоқ умр кўриш сири маълум бўлди112 ёшли эркакнинг узоқ умр кўриш сири маълум бўлдиБугун, 07:00Кучли портлашлар ва баллистик ҳужум: Киев ва вилоят бўйлаб ракета зарбалари берилдиКучли портлашлар ва баллистик ҳужум: Киев ва вилоят бўйлаб ракета зарбалари берилдиКеча, 23:43Швейцария Беларусь режимини санкциялар билан қуршовга олдиШвейцария Беларусь режимини санкциялар билан қуршовга олдиКеча, 23:37Асад режими генерали шафқатсиз жазоланди: Дамашқ қамоқхонасининг собиқ бошлиғи қамоқда!Асад режими генерали шафқатсиз жазоланди: Дамашқ қамоқхонасининг собиқ бошлиғи қамоқда!Кеча, 22:41Европада янги C8 альянси тузилди: Зеленский 8 давлатдан иборат форматни эълон қилдиЕвропада янги C8 альянси тузилди: Зеленский 8 давлатдан иборат форматни эълон қилдиКеча, 21:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?