12 нафар сенатор Трампдан Россия дизели бўйича келишувни бекор қилишни талаб этди

·60·Дунё
12 нафар сенатор Трампдан Россия дизели бўйича келишувни бекор қилишни талаб этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 12 нафар АҚШ сенатори (олтита демократ ва олтита республикачи)
  • Доналд Трампга мурожаат қилиб, Россия дизели бўйича келишувни бекор қилишни талаб қилди.
  • Сенаторларнинг фикрича, бу битим америкаликлар учун ёнилғи нархини пасайтирмайди, балки Россияга Украинадаги урушни молиялаштириш учун қўшимча даромад манбасини яратади.
  • Улар Трампни Россия ва уни қўллаётган давлатларга нисбатан санксияларни кучайтиришга чақирди.

АҚШ сиёсий саҳнасида Дональд Трамп ва Владимир Путин ўртасидаги ёнилғи келишуви ортидан жиддий қаршилик тўлқини бошланди. Конгресснинг нуфузли 12 нафар сенатори — олти нафар демократ ва олти нафар республикачи — бирлашиб, АҚШ президентига расмий мурожаат йўллади ҳамда Россия дизели бўйича келишувдан зудлик билан воз кечишга чақирди.

DW нашри берган маълумотларга кўра, сенатор Ричард Блюментал бошчилигида имзоланган ушбу мактубда мазкур битим оддий америкаликлар учун бензин ва ёнилғи нархларини туширмаслиги, аксинча Кремлга Украинадаги урушни молиялаштириш учун янги даромад манбаини очиб бериши очиқ таъкидланган.

«Бу келишув бекор қилиниши шарт»: Сенаторларнинг кескин позицияси

Сенаторлар ўз мурожаатида урушни тўхтатиш тарафдори эканликларини, аммо бу жараён тажовузкор фойдасига ҳал бўлмаслиги кераклигини қайд этишди:

  • Ҳарбий тизимга қўшимча маблағ: Сенаторларнинг фикрича, Россия дизелига нисбатан АҚШ санкцияларининг олиб ташланиши Путин ҳарбий машинасининг даромадларини кўпайтиради ва Украина шаҳарларига янги зарбалар бериш имконини яратади;

  • Кескин сиёсий баҳо: «Бу келишув рақибимизга берилган совға ва иттифоқчиларимизга нисбатан очиқ хиёнатдир. У зудлик билан бекор қилиниши керак», дея таъкидланади президентга юборилган мактубда;

  • Америкалик оилалар фойда кўрмайди: Ҳужжат муаллифлари Россия дизелининг жаҳон бозорига қайтиши инфляция ва нархлардан қийналаётган АҚШ аҳолиси учун ҳеч қандай сезиларли енгиллик олиб келмаслигини илмий-иқтисодий жиҳатдан асослашган;

  • Хитой ва Россияга қарши қатъий босим: Сенаторлар Трампни юмшатиш ўрнига, Россия ҳамда уни қўллаётган давлатларга, хусусан Хитойга нисбатан Россия ва Эронга қарши санкциялар қонуни доирасидаги ваколатларни ишга солиб, иқтисодий чекловларни янада кучайтиришга даъват этди.

Ҳужжатни кимлар имзолади?

Келишувга қарши чиққанлар рўйхати икки асосий партиянинг оғир вазнли сиёсатчиларини бирлаштиргани билан аҳамиятлидир:

  • Демократлар: Ричард Блюментал, Жин Шоҳин, Ричард Дурбин, Шелдон Уайтхаус, Жек Рид ва Кристофер Кунс;

  • Республикачилар: Митч Макконнелл, Том Тиллис, Сюзан Коллинз, Алан Стюарт Армстронг, Лиза Мурковски ва Жон Корнин.

Маълум қилинишича, ушбу расмий хат нусхалари қарорларни амалга оширишга бевосита масъул бўлган АҚШ давлат котиби Марко Рубио ҳамда молия вазири Скотт Бессент номига ҳам юборилган.

Трамп ва Путин келишуви тафсилотлари: Дизель аллақачон океанда

Дональд Трамп 9 октябрь куни Владимир Путин билан телефон орқали ўтказилган музокаралардан сўнг ушбу йирик келишувга эришилганини эълон қилган эди:

  • Етказиб бериш ҳажми ва босқичлари: Дастлабки босқичда Россия компаниялари 300 минг тоннадан зиёд, ноябрь ойида яна 500 минг тонна, кейин эса 1 миллион тоннагача дизель жўнатиши кўзда тутилган. Шунингдек, келажакда яна 3 миллион тонна етказиб бериш эҳтимоли билдирилган;

  • Санкцияларнинг тўхтатилиши: АҚШ Молия вазирлиги Россия дизели импортига оид чекловларни 2027 йилнинг апрелига қадар тўхтатиб турувчи махсус бош лицензияни расман чиқариб улгурди;

  • Биринчи юк жўнатилди: Россиянинг «Вести» дастури тарқатган хабарга кўра, 12 октябрь куни ёнилғининг дастлабки партияси Санкт-Петербург портидан чиқиб, АҚШнинг шарқий қирғоқлари томон ҳаракатланмоқда.

Конгрессдаги икки партия вакилларининг бу қадар якдил норозилиги Оқ уйни қабул қилинган қарорларни қайта кўриб чиқишга ёки сенаторлар билан жиддий сиёсий муросага киришишга мажбур қилиши мумкин.

Дональд ТрампВладимир ПутинРоссия дизелиАҚШ сенаторлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп ва Зеленский ўртасида дизель ёқилғиси ва Россия заводлари бўйича очиқ низо...Трамп ва Зеленский ўртасида дизель ёқилғиси ва Россия заводлари бўйича очиқ низо...11 октябр 09:50АҚШ, Европа ва Украина урушни қишгача тўхтатиш режасини муҳокама қилдиАҚШ, Европа ва Украина урушни қишгача тўхтатиш режасини муҳокама қилди10 октябр 21:54Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?23 сентябр 09:48Германиядаги маккажўхори даласида Путин ва Трамп расми чизилдиГерманиядаги маккажўхори даласида Путин ва Трамп расми чизилди5 август 19:16«Янги ғоялар керак»: АҚШ ва Россия ўртасида сирли музокаралар ўтказилди«Янги ғоялар керак»: АҚШ ва Россия ўртасида сирли музокаралар ўтказилди24 июл 00:26Путин Трампга қўнғироқ қилди: суҳбатда нималар айтилди?Путин Трампга қўнғироқ қилди: суҳбатда нималар айтилди?5 июл 15:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда