Си Цзиньпин Путин ва Трампга муносабатда фарқни намойиш этди: 4 та тафсилот муҳокамада
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитойда ўтказилган халқаро саммитда Си Сзинпиннинг Владимир Путин ва Доналд Трампга нисбатан турлича дипломатик ёндашуви жамоатчилик эътиборини тортди.
- Хусусан, Трамп аеропортда шахсан Си Сзинпин томонидан кутиб олинган бўлса, Путинни юқори мартабали амалдор Сай Си қарши олди ва раҳбарлар тантанали зиёфатда турли столларга жойлаштирилди.
Хитойда ўтказилган халқаро саммитда Си Цзиньпиннинг Владимир Путин ва Дональд Трампга нисбатан турлича муносабат кўрсатгани ОАВ эътиборини тортди. Икки давлат раҳбарини кутиб олиш маросими, давлат мадҳиялари, умумий суратдаги жойлашув ва тантанали зиёфатдаги ўринлар орасидаги фарқлар дипломатик муҳитдаги энг кўп муҳокама қилинаётган тафсилотларга айланди.
Бу ҳолатлар оддий протокол тафсилотларидек кўринса-да, йирик давлатлар раҳбарлари иштирокидаги учрашувларда ҳар бир ҳаракат, имо-ишора ва рамзий ишора алоҳида аҳамият касб этади.
1. Аэропортда Трампни Си Цзиньпиннинг ўзи кутиб олди
Икки етакчини кутиб олиш маросимидаги фарқ биринчи таассуротни белгилади. Владимир Путинни Хитойнинг юқори мартабали амалдори Сай Си қарши олган бўлса, Дональд Трампни Си Цзиньпин шахсан аэропортда кутиб олди.
Давлат ташрифларида раҳбарларни ким кутиб олиши дипломатик протоколнинг муҳим жиҳатларидан бири ҳисобланади. Шу боис бу фарқ ОАВ ва кузатувчилар эътиборидан четда қолмади.
2. Путин келганда «Щелкунчик», Трамп келганда АҚШ мадҳияси янгради
Саммит залидаги мусиқий кутиб олиш маросими ҳам муҳокамаларга сабаб бўлди. Путин залга кириб келганида Пётр Чайковскийнинг «Щелкунчик» балетидан мусиқа янграган.
Трампнинг кириб келиши эса бошқача тарзда кузатилган: унинг шарафига АҚШ давлат мадҳияси ижро этилган.
Икки ҳолат ўртасидаги фарқ саммитнинг протокол тафсилотларига қизиқишни янада оширди.
3. Умумий суратда Путин алоҳида жойлашди
Уч давлат раҳбарининг умумий суратида ҳам эътиборли манзара кузатилди. Дональд Трамп ва Си Цзиньпин ёнма-ён турган, Владимир Путин эса улардан алоҳида жой олган.
Тарқалган видеода Си Цзиньпин ва Трампнинг Россия президентига қаерда туриш кераклигини имо-ишора билан кўрсатаётгани акс этган.
Бу лавҳа ижтимоий тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди. Бироқ суратдаги жойлашувнинг ўзи уч давлат ўртасидаги муносабатлар ҳақида қатъий хулоса чиқариш учун етарли эмас.
4. Тантанали зиёфатда Путин ва Трамп бир столда ўтирмади
Саммит доирасидаги тантанали зиёфатда Владимир Путин ва Дональд Трамп турли столларга жойлаштирилган. Шу сабабли икки президент ўзаро суҳбатлашиш имконига эга бўлмаган.
Бу ҳақда Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков маълум қилган.
Дипломатияда майда тафсилотлар ҳам катта эътиборда
Аэропортдаги кутиб олишдан тортиб, умумий суратдаги жойлашувгача бўлган ушбу тўрт ҳолат саммитнинг энг кўп муҳокама қилинган тафсилотларига айланди.
Албатта, дипломатик протоколдаги ҳар бир фарқни сиёсий муносабатларнинг аниқ кўрсаткичи сифатида талқин қилиш тўғри эмас. Бироқ йирик давлатлар раҳбарлари иштирокидаги учрашувларда бундай рамзий деталлар халқаро жамоатчиликнинг диққатини тортиши табиий.
Си Цзиньпиннинг Путин ва Трампни кутиб олишдаги турлича ёндашуви эса Хитойнинг икки йирик давлат билан муносабатлари атрофидаги муҳокамаларни янада кучайтирди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…