Ҳиндистонда самолёт бортида пауэрбанк ёниб кетди (видео)

·35·Дунё
Ҳиндистонда самолёт бортида пауэрбанк ёниб кетди (видео)

Ҳиндистонда Деҳлидан Ченнайга учиб кетаётган IndiGo авиакомпанияси самолёти бортида пауэрбанк ёниб кетди. Ҳодиса сабаб самолёт йўналишини ўзгартириб, Ҳайдаробод шаҳридаги аэропортга қўнди.

The Indian Express нашрининг 2026 йил 11 октябрдаги хабарига кўра, воқеа 6E 6115 рейсида содир бўлган. Самолёт салонидаги юқори юк сақлаш бўлмасидан тутун чиққач, борткузатувчилар тезкор ҳаракат қилиб, ёнғинни ўчиришган.

Учувчилар хавфсизлик қоидаларига мувофиқ самолётни Ҳайдарободдаги Ражив Ганди халқаро аэропортига йўналтирган. Самолёт хавфсиз қўнган, йўловчилар ва экипаж аъзоларидан ҳеч ким жароҳат олмаган.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда борткузатувчилар ва айрим йўловчиларнинг юк сақлаш бўлмасидаги ёнғинни ўчиришга уринаётгани акс этган.

Ҳодисадан кейин йўловчиларни Ченнайга етказиш учун бошқа самолёт ажратилган. IndiGo авиакомпанияси воқеа юзасидан текширув бошланганини маълум қилган.

IndiGoҲиндистонРажив Ганди халқаро аэропортиавиация ҳодисаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самолётда эшикни очишга уринган йўловчи парвоз вақтида вафот этдиСамолётда эшикни очишга уринган йўловчи парвоз вақтида вафот этди8 октябр 19:02Самолётда пауэрбанк ёниб кетди: KLM рейси Амстердамга қайтишга мажбур бўлдиСамолётда пауэрбанк ёниб кетди: KLM рейси Амстердамга қайтишга мажбур бўлди22 сентябр 12:12Парвоздаги оловли саросима: Собиқ вазир самолётда кутилмаган ёнғин келтириб чиқардиПарвоздаги оловли саросима: Собиқ вазир самолётда кутилмаган ёнғин келтириб чиқарди21 сентябр 18:59Сингапур метросида йўловчининг пауэрбанки ёниб кетдиСингапур метросида йўловчининг пауэрбанки ёниб кетди30 июл 20:42Туркиялик эркак ўзбекистонлик хотинидан 30 миллион лира зарар кўрганини айтмоқдаТуркиялик эркак ўзбекистонлик хотинидан 30 миллион лира зарар кўрганини айтмоқдаБугун 08:04Британия ҳукумати чат-ботлар билан муомала қилиш бўйича чеклов жорий этдиБритания ҳукумати чат-ботлар билан муомала қилиш бўйича чеклов жорий этдиБугун 08:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда